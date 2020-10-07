11 отзывов оставили туристы

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Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии

Красивая природа, минеральные источники, абхазские легенды и дегустации

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11 отзывов
Данил
Данил – Гид из Сухума
Вы своими глазами увидите, как рассыпаны словно изумрудные бусины, восхитительные семь озёр в диких Кавказских горах ⛰️.

Окажетесь среди девственной первозданной природы в гостях у величественных гордых гор.

Узнаете местные мифы и легенды, почувствуете себя настоящими пастухами на колоритном пикнике и увезете с собой незабываемые впечатления от захватывающих дух пейзажей.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 12 000 ₽ за экскурсию

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Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии

Что вас ожидает

Легендарный маршрут по Рицинскому Парку
Мы проделаем путь через Рицинский Реликтовый Национальный Парк 🌳, где вы посетите местные достопримечательности 🏛️. Сделаем остановку у карстового провала, известного как «Голубое озеро». Проедем по живописному «Бзыбскому ущелью», затем остановимся у «Юпшарских ворот» и, затаив дыхание, полюбуемся этим величественным творением природы. Здесь вы словно пронесётесь сквозь череду геологических эпох, потрясавших некогда нашу землю. По дороге я расскажу вам древнюю абхазскую легенду про мифических карликов-Ацанов, которые жили здесь в глубокой древности и своими маленькими бронзовыми топорами рубили папоротник. Вам откроется изумительный вид на озеро Рица, раскинувшееся у подножия величественных гор ⛰️. А на Ауадхарских минеральных источниках вы сможете выпить 🍹 и взять с собой живую целебную воду.

«Абхазский экстрим»
По бездорожью и крутому горному подъёму наш супер-проходимый внедорожник лихо доставит нас до перевала Пыв. Где с высоты 2000 метров над уровнем моря 🌊 открываются первозданные виды на Главный Кавказский Хребет и Альпийские луга. Альпийские луга поразят вас многообразием флоры, а воздух вскружит голову ароматами горных трав. Здесь же вы отведаете местный горный чай из различных лечебных трав.

Долина семи озёр – «Агура адзиакуа»
Желающие смогут совершить этот поход верхом на лошадях по специальному конному маршруту. Верховая езда в сочетании с красивыми 🤩 пейзажами обязательно произведет на вас незабываемые впечатления. Все семь озёр находятся на высоте до 2450 метров над уровнем моря! Озёра ледниковые, с чистейшей родниковой водой. Наша главная цель – наибольшее из семи озёр-сестёр, самое величественное – «Султан Идзиа».

Пикник и дегустации
Вернувшись обратно на перевал Пыв, мы устроим пикник в духе местных пастухов и охотников. А по пути вам будет предложена бесплатная дегустация мёда на пасеке, вина, коньяка, чачи.

Кроме того, в нашей программе будет подвесной мост и тарзанка, водопады («Девичьи и Мужские слёзы», «Птичий клюв») и Чабгарский карниз.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 350 руб. /чел., аренда лошадей — 1500 руб. за лошадь на 1 человека. Для организации экскурсии 🧭 от КПП Псоу дополнительно оплачивается трансфер 1500 руб. за экскурсию ⛳.
  • С собой необходимо взять бутылку для воды, куртку или дождевик, рюкзак, спортивную обувь и сухой паёк
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии
Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
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11 отзывов оставили туристы

7 октября 2020
Замечательная экскурсия, море эмоций, потрясающие впечатления. Данил рассказал очень много нового как из современной жизни Абхазии, так и из ее истории. Показал то, что массовому туристу не показывают. От экскурсии дух захватывает. Пожалуй это самое яркое впечатление за всю поездку, must see.
23 сентября 2020
Это было необыкновенное путешествие! Стоит сразу сказать, что таких гидов как Данил удается встретить весьма редко. Он пунктуальный, конструктивный, интересный, общительный и харизматичный человек, прекрасно говорящий на русском языке. Очень хорошо знает историю Абхазии, может рассказать про любой встречающийся по дороге уголок, город, реку, озеро, каньен и т. д. Ну а дорога и путешествие на семь озер словами не описать. Завораживающие пейзажи на озеро Рица, реликтовые леса, нетронутая природа и многое другое. Кто физически готов, рекомендую преодолеть маршрут на семь озер пешком. Это не просто, но определенно того стоит. Виды которые открываются с высоты 2500 метров поражают своим маштабом, своей красотой и создают ощущение нахождения на другой планете. Всем без исключения рекомендую побывать в этом райском месте. Данилу огромное спасибо за прекрасно проведенное время, спасибо за организованный им пикник с дарами народа Абхазии, за интересное общение.
25 сентября 2019
Все прошло великолепно... прекрасный маршрут! гид Данил выше всяких похвал!!! без этой экскурсии у нас были бы поверхностные впечатление о красоте Абхазии! Спасибо ! Всем рекомендую!
6 сентября 2019
Экскурсия отличная, мы в полном восторге, видов увидели на всю жизнь. Экскурсовод супер, мы в восторге. Очень рекомендуем воспользоваться услугами лошадки до долины семи озер, получите удовольствие на всю жизнь. Экскурсия проходит через голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица, минеральные источники, множество водопадов, перевал Чха, ну и конечно долину семи озер. Маршрут составлен грамотно, есть время остановиться, рассмотреть, по фотографироваться, на тех местах что нас заинтересовывали по пути, мы выходили из машины.
Елена
26 сентября 2018
Это была определенно самая интересная, насыщенная и запоминающаяся экскурсия в моей жизни. Я влюбилась в долину семи озер раз и навсегда. Виды умопомрачительные!! Огромное спасибо Данилу за этот чудесный день в прекрасных местах. Очень рада, что поехала на экскурсию именно с ним, Данил не только очень интересный собеседник и отличный гид, но еще и замечательный фотограф, у меня теперь тысячи фотографий с красивейшими пейзажами! :) А еще с ним очень комфортно и легко, Данил отлично водит машину, что очень важно, особенно на экскурсиях, где дороги "частично асфальтированы" :)) знает особенные места, где практически нет туристов и всегда подскажет, куда сходить, где жить и что лучше покупать. Спасибо огромное за чудесные экскурсии и отличное настроение!!!
9 сентября 2018
С Данилой мы были на 2 экскурсиях: Долина Водопадов и НовыйАфор. Визитные карточки Абхазии, для первого короткого посещения Абхазии-идеальная программа. Данила отличный рассказчик, хорошо владеет информацией, речью, «машина класс, водитель ас») очень много интересного узнали все, что хотели от коренного интересующегося местного жителя, который все время развивается) вообщем от души рекомендуем все экскурсии Данилы и, надеюсь, приедем ещё и посмотрим уже Восточную Абхазию, более аутентичную, менее туристическую. Данила, удачи тебе и хороших гостей!)
13 июля 2018
Огромное спасибо Данилу за прекрасную экскурсию! Были в начале июля на экскурсии "Долина семи озер" семьей с детьми 11 и 8 лет. Несмотря на не самую простую пешую часть маршрута - мы прошли её все! Сейчас, просматривая и показывая фотографии, мы понимаем, что эта дорога - одно из самых красивых мест, увиденных нами в Абхазии. И самое яркое наше путешествие. Особо хочется отметить роль Данила - именно благодаря ему и его советам, оптимизму и тонкому юмору, умению настроить на результат - мы прошли этот маршрут, чтобы теперь иметь возможность наслаждаться результатом, вновь и вновь прокручивая в памяти увиденное, те эмоции... Это бесценно. Присоединюсь ко всем восторженным отзывам - Данил отличный экскурсовод, знающий свою страну, очень приятный в общении человек, великолепный водитель, отлично умеет ладить с детьми и т. д. и т. п. ))) Очень надеемся побывать в Абхазии еще не один раз и, конечно, на экскурсию - к Данилу! Искренне рекомендуем всей семьёй!
16 июня 2018
Самые яркие эмоции от Абхазии мы получили на этой экскурсии в сопровождении гида Даниила. Красивейшая природа гор, озёр и горных рек в сочетании с рассказам Даниила о традициях и обычаях Абхазского народа оставили у нас незабываемые впечатления!!! Даниил прекрасный гид- экскурсовод, доброжелательный и открытый человек, интересный рассказчик, отлично продумал наш маршрут и распланировал время, как настоящий психолог, вовремя организовывал «пикник туриста» для укрощения нашего уже устоявшегося даже на отдыхе сумасшедшего ритма жизни) Всем рекомендуем! Данил, благодарим Вас за Вашу работу!
Александр
29 октября 2017
Были на экскурсии Долина семи озёр и альпийские луга Абхазии 1-го сентября. Сказать что понравилось- не сказать ни чего. Читая отзывы предшествинников честно говоря думал что слишком хорошо пишут - подстава. На самом деле все наши экскурсии оказались замечательные. Данил действительно хороший расказчик и психолог. Тонко чувствует ваше настроение и потребности. Ни чего лишнего или навязанного. Обсолютно не ограничевает во времени. Советуем его Всем.
4 сентября 2017
3 сентября мы ездили на экскурсию в долину семи озёр с Данилом. Очень довольны. Данил интересный рассказчик и он очень любит свою страну. Рассказывает обо всем с удовольствием. Кстати, он очень хорошо говорит по русски)) Экскурсия очень насыщенная, но время хорошо рассчитано, везде хватает. Природа потрясающая!!! Виды необыкновенной красоты!! Только ради этого чуда стоит приехать в Абхазию!! Данил прекрасно водит машину. Вообще, с абхазами ездить - занятие не для слабонервных)) Но с Данилом абсолютно комфортно. Он даёт насладиться красотой и высотой, что аж дух захватывает. Но при этом чувствуешь себя абсолютно спокойно и уверенно. Единственное, что меня удивило, это что билеты в заповедник не входят в стоимость. Так что берите с собой деньги. Они понадобятся и чтобы нанять лошадок. Каждая по 1, 5 тыс. Это когда 7 км Подъем на перевал. Можно идти ножками или нанять лошадок. Мы пошли пешком. Мне было тяжело, хотя мальчики мои дошли легко)) Так что оценивайте уровень своей подготовки)) И в том, и в другом варианте свои плюсы и минусы. Лошадок связывают в караван, Так что вы едете как на трамвае)). Я так не люблю. Ногами тяжело залезать, но очень мне понравилось спускаться. Наверху ощущения феерические!!!! Обязательно поезжайте! И с Данилой! Он очень светлый и позитивный человек, с юмором, и чувством такта. Важно хорошо спланировать свой отдых, чтобы получить максимум позитива! Если сложится у нас ещё поездка в Абхазию, обязательно отправимся ещё куда- нибудь с Данилом)) Благодарю за чудесный день!!!
31 августа 2017
Читать всем будущим туристам путешественникам! ВНИМАТЕЛЬНО! Для вашего же блага! Даня сделал наше путешествие в Абхазию!!! Экскурсия пришлась на второй день приезда и Данил задал офигенский тон всему нашему путешествию на оставшееся время! Всю дорогу вещает одно интереснее другого, мифы, истории жизни, преодолевает все подъёмы и спуски вместе с вами, помогает, на благотворительной основе может реализовываться как фотограф )) А самое важное, Данил очень добрый, отзывчивый и мега интересный человек и бомбический гид! P. S. Даня! Благодарим тебя, это было впечатляюще!

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