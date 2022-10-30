Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит

Изучить местную культуру, продегустировать вино и побывать на крупнейшем в Абхазии озере

Всего за 5 дней мы проедемся по Абхазии, чтобы познакомиться с гостеприимными местными, увидеть традиционный быт, насладиться национальной кухней и узнать историю удивительного края.

Вы побываете в гостях у профессионального винодела, заглянете на чай в необычный дом в стиле модерн и согреетесь у очага в апацхе — постройке, где готовят пищу.

Эффектные кадры из путешествия гарантированы: мы посетим заброшенную железнодорожную станцию с роскошной лепниной, прогуляемся по замшелому лесу и взглянем на Абхазию с высоты Иверской горы.
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Душевная Абхазия: вино, святыни и кавказский колорит
Ближайшие даты:
3
ноя
1
дек
8
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, выбирайте рейсы с прилётом до 14:00. При желании вы можете прилететь в Сочи на день раньше - мы поможем забронировать отель рядом с аэропортом
Завершение: Аэропорт Сочи, выбирайте рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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