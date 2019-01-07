Святыни, без которых невозможно представить Абхазию
Сухумский Кафедральный Собор. В главном соборе Сухумо-Абхазской Епархии, освещённом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, вы сможете поставить свечи перед древними иконами с изображениями православных святых – Симона Кананита, Андрея Первозванного, святого Василиска, Иверской Божьей Матери, Св. Архангела Михаила и Св. Архангела Гавриила, иконой XIII века.
Храм Св. Илии Пророка в поселке Агудзера удивит вас необычной архитектурой в стиле модерн. Здесь ведутся богослужения на древнеславянском, греческом и абхазском языках. Вы увидите старинные иконы и узнаете об истории постройки храма.
Драндский собор, располагающийся между реками Малый Кодор и Адзапш. Он был построен в VI-VII вв. и стал одним из первых христианских храмов Колхиды.
Древнейший Илорский храм – пристанище святости и очищения, где до сих пор происходят чудеса и многократно мироточат иконы. Из целительного источника у церкви можно будет налить святой воды и увезти ее с собой.
Бедийский храм, который был построен царём Багратом 3 и стал его усыпальницей. Этот храм славился фресками, росписями и богатой утварью. А паломникам с гордостью показывали святительский посох, внутри которого хранились частицы тернового венца и гвоздя из креста Спасителя.
Единственный в Абхазии пятинефный крестово-купольный храм – Моквский Собор. Этот собор имеет большое значение для абхазов, здесь располагался монастырь и епископская кафедра, он служил местом погребения архиепископов, а в XIX веке собор был превращен в усыпальницу, где были похоронены последний князь Абхазии Михаил Шервашидзе (Чачба) и его сын Георгий, поэт и общественный деятель.
Живописные виды окрестностей и целебные термальные источники По дороге мы будем отдыхать в тени кипарисов, любоваться панорамными видами на окрестности села Дранда, известного своими цитрусовыми садами и вкуснейшими мандаринами. А в термальных источниках, где из-под земли бьет гейзер и горячий водопад льется из 13 железных желобов, встав под их струю воды, вы получите самый настоящий целебный гидромассаж. На этом природном минеральном источнике вы сможете подзарядиться и поправить своё здоровье.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
На прогулке со мной вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии. Я помогу вам погрузиться в культуру Страны Души – расскажу о традициях народов Абхазии, абхазской кухне и застольях, историях сухумских улочек, домов и набережных. Если вы не сторонники протоптанных маршрутов, эта прогулка для вас!
Путешествие на внедорожнике по серпантину с панорамной фотосъемкой
Высокогорное озеро Рица - природная достопримечательность Абхазии, а дорога к озеру - удивительное экстремальное приключение на целый день с остановками в живописных местах, где мы сможем сделать прекрасные панорамные снимки. По дороге вы узнаете, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».
Святые места требуют к себе особого отношения - прогулки по ним обязательно должны быть вдумчивыми и неторопливыми. Иначе вы увидите лишь объекты храмовой архитектуры, так и не осознав, почему они построены именно здесь, какова их роль в жизни людей, какая драма зачастую скрывается за историей многих религиозных построек.
Укромная и тихая «Малая Рица» долгое время была труднодоступной для путешественников и благодаря этому сохранила свое первозданное очарование. На пути к озеру мы будем останавливаться в самых известных природных местах Абхазии: вы побываете возле легендарных водопадов, увидите знаменитый каньон «Юпшарские ворота», взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки и познакомитесь с сестрами-Рицами.
Насыщенная обзорная экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Путешествие продумано так, чтобы вы могли за один день увидеть самые важные и красивые объекты Абхазии. Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять “Страну Души”.
Мы доберемся с вами до труднодоступных мест, которые обязательно стоит посетить, если вы хотите познакомиться с природными красотами региона. Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов, познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена, а в завершении мы устроим пикник в духе пастухов.
Путешествие полностью погрузит вас в созерцание красоты водопадов, древних густых лесов и виднеющихся вдали гор Главного Кавказского хребта. Вы узнаете местные легенды и предания, сделаете восхитительные фотографии и отведаете душистый мед с чаем из горных трав.
Автомобильное путешествие по святым местам с погружением в историю религии
Каманы – особенно почитаемое христианами святое место. Здесь был погребен один из трех Вселенских святителей, Иоанн Златоуст. Вы посетите древние храмы, часовни и церкви, совершите омовение в святом источнике и насладитесь природой здешних мест. Прикоснетесь к значимым древнейшим реликвиям и станете лучше разбираться в истории христианства.