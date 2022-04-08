На джипе в Кодорское ущелье

Вы посетите одно из самых живописных и величественных мест Абхазии - Кодорское ущелье, где вас ждут долины, озера

Индивидуальная
Вы посетите одно из самых живописных и величественных мест Абхазии — Кодорское ущелье, где вас ждут долины, озера, древние крепости, водопады.

Ведь именно здесь вдоволь можно насладиться всеми оттенками зеленой цветовой палитры, надышаться свежим воздухом и порадовать свои уши шумом водопадов.

На нашем пути будет Шакуранский водопад и красивые Ольгинские водопады, где вкусно перекусим и насладимся видами природы.
На джипе в Кодорское ущелье
На джипе в Кодорское ущелье
На джипе в Кодорское ущелье
На джипе в Кодорское ущелье
На джипе в Кодорское ущелье
На джипе в Кодорское ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Кодорское ущелье
  • Ольгинские водопады
  • Шакуранский водопад

Кодорское ущелье

Одно из самых живописных и величественных мест Абхазии. Оно наполнено природной красотой: долины, озера, древние крепости, водопады. Это именно то место, где вдоволь можно насладиться всеми оттенками зеленой цветовой палитры, надышаться свежим воздухом и порадовать свои уши шумом водопадов.
Его протяженность почти 100 км — от начала реки Кодор через склоны Кавказского хребта. В горах перепад высот составляет от 1300 до почти 4000 метров.
Одной из достопримечательностей ущелья является Военно-Сухумская дорога. Оказывается, когда-то здесь пролегал караванный путь — «турецкая тропа», который был нанесен на венецианскую карту, составленную в XIV веке.

Ольгинские водопады

Они расположены недалеко от села Мерхеул в Цебельдинском ущелье рядом с селом Ольгинское. По одной из версий водопады были названы в честь Великой княжны Ольги. В жаркую погоду они могут пересыхать и, тогда, вы увидите не шумящий поток воды, а мягкие тоненькие струйки, омывающие небольшие горные склоны.
Один из водопадов — большой Ольгинский, достигает в высоту 15 метров. Красиво сфотографировать его получится с моста, который находится рядом с ним. На территории есть уютное кафе, где можно вкусно пообедать или попить абхазский чай.

Шакуранский водопад

Через долину Кодорского ущелья мы пройдем к Шакуранскому водопаду. Пожалуй, он самый зрелищный! Состоит из трех каскадов, у каждого из которых свое название. Самый большой так и именуется «Шакуранский». Остальные расположены ниже — «Фата невесты» и «Средний».

Важная информация

Мы будем много ходить, местами дороги будут неудобными, поэтому одевайте комфортную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт (джип Тойота)
Что не входит
  • Входной сбор на Ольгинские водопады (100 руб. с человека)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 8:00

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