Кодорское ущелье

Одно из самых живописных и величественных мест Абхазии. Оно наполнено природной красотой: долины, озера, древние крепости, водопады. Это именно то место, где вдоволь можно насладиться всеми оттенками зеленой цветовой палитры, надышаться свежим воздухом и порадовать свои уши шумом водопадов.

Его протяженность почти 100 км — от начала реки Кодор через склоны Кавказского хребта. В горах перепад высот составляет от 1300 до почти 4000 метров.

Одной из достопримечательностей ущелья является Военно-Сухумская дорога. Оказывается, когда-то здесь пролегал караванный путь — «турецкая тропа», который был нанесен на венецианскую карту, составленную в XIV веке.

Ольгинские водопады

Они расположены недалеко от села Мерхеул в Цебельдинском ущелье рядом с селом Ольгинское. По одной из версий водопады были названы в честь Великой княжны Ольги. В жаркую погоду они могут пересыхать и, тогда, вы увидите не шумящий поток воды, а мягкие тоненькие струйки, омывающие небольшие горные склоны.

Один из водопадов — большой Ольгинский, достигает в высоту 15 метров. Красиво сфотографировать его получится с моста, который находится рядом с ним. На территории есть уютное кафе, где можно вкусно пообедать или попить абхазский чай.

Шакуранский водопад

Через долину Кодорского ущелья мы пройдем к Шакуранскому водопаду. Пожалуй, он самый зрелищный! Состоит из трех каскадов, у каждого из которых свое название. Самый большой так и именуется «Шакуранский». Остальные расположены ниже — «Фата невесты» и «Средний».

Важная информация

Мы будем много ходить, местами дороги будут неудобными, поэтому одевайте комфортную обувь.