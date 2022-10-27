От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии

Насладиться национальной кухней, увидеть древние святыни и расслабиться в горячих источниках

Отправляемся в трип по Абхазии, чтобы пробовать местные блюда, познавать культуру и отдыхать вдали от мегаполисов, бесконечных дедлайнов и забот.

Мы посетим самые значимые православные святыни: село Каман и место третьего обретения главы Иоанна Златоуста, Моквский храм 10 века и Драндский монастырь с древними фресками.

Вас ждут захватывающие виды гор, бирюзовых рек, голубых озёр и глубоких каньонов, необычная архитектура Сухума: от древних строений до домов в стиле модерн и нетуристический Гал, где чтятся и не забываются старинные традиции.
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
От запада до востока: путешествие по святым местам Абхазии
Ближайшие даты:
24
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, выбирайте рейсы с прилётом до 14:00. При желании вы можете прилететь в Сочи на день раньше - мы поможем забронировать отель рядом с аэропортом
Завершение: Аэропорт Сочи, выбирайте рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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