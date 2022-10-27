Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Для перехода границы России с Абхазией достаточно российского паспорта. ПЦР-тесты и какие-то другие справки не нужны. Для детей до 14 лет нужно свидетельство о рождении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Сочи, выбирайте рейсы с прилётом до 14:00. При желании вы можете прилететь в Сочи на день раньше - мы поможем забронировать отель рядом с аэропортом
Завершение: Аэропорт Сочи, выбирайте рейсы после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — ваш гид в Сухуме
С 2021 года я щедро делюсь своей страстью к путешествиям и организую их для других людей. Помогаю им открывать планету своим ключом. Свою миссию вижу
в том, чтобы знакомить людей с историей и разными культурами. Так мы лучше узнаём друг друга и становимся ближе. Каждое путешествие посвящено одной теме, вокруг которой я выстраиваю сценарий, выбираю места, гидов и мастеров. Для меня важно, чтобы после поездки у вас сложилась цельная картина на заданную тему. Программы выстроены так, чтобы познавательная часть сменялась созерцательной, а прикладная - отдыхательной. Минимум времени мы проводим в дороге, максимум в интересных местах.