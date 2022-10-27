Юля — ваш гид в Сухуме

С 2021 года я щедро делюсь своей страстью к путешествиям и организую их для других людей. Помогаю им открывать планету своим ключом. Свою миссию вижу в том, чтобы знакомить людей с историей и разными культурами. Так мы лучше узнаём друг друга и становимся ближе. Каждое путешествие посвящено одной теме, вокруг которой я выстраиваю сценарий, выбираю места, гидов и мастеров. Для меня важно, чтобы после поездки у вас сложилась цельная картина на заданную тему. Программы выстроены так, чтобы познавательная часть сменялась созерцательной, а прикладная - отдыхательной. Минимум времени мы проводим в дороге, максимум в интересных местах.