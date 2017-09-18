2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Каманы – особенно почитаемое христианами святое место. Здесь был погребен один из трех Вселенских святителей, Иоанн Златоуст. Вы посетите древние храмы, часовни и церкви, совершите омовение в святом источнике и насладитесь природой здешних мест. Прикоснетесь к значимым древнейшим реликвиям и станете лучше разбираться в истории христианства.

Что вас ожидает

Основы христианства в «Квартале веротерпимости»

В квартале находится католический костел, лютеранская кирха и главный собор Сухумо-Абхазской епархии – Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Служба в нем ведется на четырех языках: абхазском, грузинском, церковнославянском и греческом. На примере истории этих христианских храмов я расскажу вам о становлении и развитии христианства в Абхазии. А далее, крутая тропа приведет нас к маленькой деревянной часовне и могиле христианского мученика Святого Василиска.

История жизни и место погребения Иоанна Златоуста

Каманский храм XI -XII вв. был воздвигнут в месте упокоения в IV в. н.э. св. Иоанна Златоуста. В действующем храме вы прикоснетесь к каменному саркофагу, в котором был первоначально погребен св. Иоанн Златоуст. Великий богослов был сослан в Колхиду и умер в Камане. Место стало реликвией и центром паломничества.Там же, под стенами храма я покажу вам руины основанного в 1898 году женского Василиска-Златоустовского монастыря. Число послушниц в нем достигало 300 человек, что позволяло обители вести крупную хозяйственную и просветительскую деятельность.

Омовение в святом источнике

Вы совершите омовение в чудотворном Источнике Святого Василиска. Согласно легенде, источник забил из-под земли в том месте, где Святому Василиску отрубили голову. Вода, по поверью, обладает целебной силой, а в самом источнике есть удивительные камни, на которых будто застыли капли крови Василиска.

История Каманского грота

В VIII веке в Византии возникло движение, направленное против почитания икон. Чтобы спасти реликвию, христиане тайно вывезли и спрятали святую главу Иоанна Предтечи недалеко от Каман. В IX веке святыня была найдена и возвращена в Константинополь. Так, в третий и последний раз она была обретена в абхазских горах. Каманский грот почитается как священное место для христианского мира.