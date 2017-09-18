2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Основы христианства в «Квартале веротерпимости» В квартале находится католический костел, лютеранская кирха и главный собор Сухумо-Абхазской епархии – Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. Служба в нем ведется на четырех языках: абхазском, грузинском, церковнославянском и греческом. На примере истории этих христианских храмов я расскажу вам о становлении и развитии христианства в Абхазии. А далее, крутая тропа приведет нас к маленькой деревянной часовне и могиле христианского мученика Святого Василиска.
История жизни и место погребения Иоанна Златоуста Каманский храм XI -XII вв. был воздвигнут в месте упокоения в IV в. н.э. св. Иоанна Златоуста. В действующем храме вы прикоснетесь к каменному саркофагу, в котором был первоначально погребен св. Иоанн Златоуст. Великий богослов был сослан в Колхиду и умер в Камане. Место стало реликвией и центром паломничества.Там же, под стенами храма я покажу вам руины основанного в 1898 году женского Василиска-Златоустовского монастыря. Число послушниц в нем достигало 300 человек, что позволяло обители вести крупную хозяйственную и просветительскую деятельность.
Омовение в святом источнике Вы совершите омовение в чудотворном Источнике Святого Василиска. Согласно легенде, источник забил из-под земли в том месте, где Святому Василиску отрубили голову. Вода, по поверью, обладает целебной силой, а в самом источнике есть удивительные камни, на которых будто застыли капли крови Василиска.
История Каманского грота В VIII веке в Византии возникло движение, направленное против почитания икон. Чтобы спасти реликвию, христиане тайно вывезли и спрятали святую главу Иоанна Предтечи недалеко от Каман. В IX веке святыня была найдена и возвращена в Константинополь. Так, в третий и последний раз она была обретена в абхазских горах. Каманский грот почитается как священное место для христианского мира.
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История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
Это вторая наша экскурсия,первая была на Новый Афон.Экскурсовод тот же-Даниил.Начали мы ее раньше по нашей общей договоренности.По милости Божией к нам грешным она проходила в Великий праздник-Усекновения главы Пророка,Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .Так получилось,что мы побывали на Литургии в главном храме Сухума,на службе и трапезе в монастыре Иоанна Златоустого высоко в горах ,на молитве ,где произошло третье обретенье Главы Иоанна Крестителя ,омылись в святом источнике СВМУЧ.Василиска побывали на его могиле,молились в храме в честь его имени,а перед этим Даниил ввел нас в курс купли -продажи интересуюших нас продуктов на Сухумском рынке ,помог нам с покупками,за что очень ему благодарны,хотя это и не входило в наш маршрут.Даниил очень доброжелательно отвечал на все!!! наши вопросы,даже и не по теме.Накормил нас очень вкусными грушами,что было очень к стати.И самое главное низкий поклон за поддержку:я было спасовала подниматься на место обретения Главы,только с его помощью пошла,особенно трудно было спускаться-Даниил каждую секунду даржал меня во внимании и поддерживал и я прошла ,СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ.Кто нибудь задаст вопрос зачем все это? Отвечаю.Когда мы узжали мы узжали с наказом за многих молиться.У одной нашей знакомой пропал без вести 16 летний сын,ТЕЛО НЕ НАДЕНО,ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ ГОРЕ МАТЕРИ.ПРОШЛО БОЛЬШЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ.тАК ВОТ СЕГОДНЯ ОБЬЯВИЛИ ,ЧТО НАШЛИ.НЕ ЗРЯ ГОВОРИТЬСЯ,ЧТО МОЛИТВА МАТЕРИ СО ДНА МОРЯ ДОСТАЕТ.Я пишу это для того ,чтобы сказать,что и наш гид Даниил своим вниманием,чуткостью тоже учавствовал в ней.Спасибо ему огромное.Уезжая мы не прощались,. мы говорили до новых встречь Впереди у нас Илор ,озеро Рица и множество красот прекрасной страны Души,c великолепным гидом Даниилом.Рекомендуем всем,кто с Богом или в пути к нему.
галина
15 августа 2017
Данил как и в первый раз приехал за мной в отель вовремя.Наш путь в Каманы лежал через Сухуми.По прайсу в Сухуми мы должны были посетить только кафедральный собор и рассказывать о достопримечательностях города Данил не должен.Для этого нужно было заказать отдельную экскурсию по Сухуму.Но чудеса продолжались!Начались они с того,что Данил сделал мне очень хорошую скидку на экскурсию в Каманы.Это первый подарок от Данила,хотя он и не знал,что у меня в этот день -день рожденья.Пока ехали по городу,он не молчал,а очень интересно рассказывал о своём любимом городе и щедро рассказывал о нём-это второй подарок от Данила! В Каманах кроме тех мест,которые посещают общие экскурсии,Данил проехал дальше по очень трудной дороге легко и профессионально в горы к месту третьего обретения главы Иоанна Предтечи,куда остальные экскурсии не ездят.Я второй раз оценила преимущество индивидуальной экскурсии,когда посещаешь места,недоступные для общих экскурсий.И конечно Данил как ангел-хранитель был всегда рядом и даже мы вместе окунулись в святом источнике на месте убиения мученника Василиска.На месте захоронения этого святого мученника Данил дал мне возможность помолиться,терпеливо ждал.В свято-Иоанно-Златоустовом монастыре у меня была возможность спокойно,без суеты приложиться к святыням,заказать записочки о здравии и упокоении.Никто не нарушал моего внутреннего состояния,что пора ехать дальше,время мало и т.д.Когда я решала двигаться дальше,тогда мы и трогались в путь под неспешный рассказ Данила.В Сухуме на обратном пути Данил хотел угостить меня вкусным кофе в кафе на набережной,если не ошибаюсь в народе называемом"брехаловка",но мне захотелось подольше сохранить в себе благодатать ,после посещения таких мест.Чуть позже Данил всё-таки вернул меня на землю и накормил вкусным мороженным.Подошло к концу наше путешествие и мы расстались с Данилом с надеждой на будущую встречу,так как в Абхазии ещё много мест,которые стоит посетить и я хочу это сделать обязательно с таким гидом как Данил!
Влюбиться в самобытность города и республики на прогулке с носителем традиционной культуры
На прогулке со мной вы увидите важные объекты столицы и познакомитесь с историей не только Сухума, но и всей Абхазии. Я помогу вам погрузиться в культуру Страны Души – расскажу о традициях народов Абхазии, абхазской кухне и застольях, историях сухумских улочек, домов и набережных. Если вы не сторонники протоптанных маршрутов, эта прогулка для вас!
Путешествие на внедорожнике по серпантину с панорамной фотосъемкой
Высокогорное озеро Рица - природная достопримечательность Абхазии, а дорога к озеру - удивительное экстремальное приключение на целый день с остановками в живописных местах, где мы сможем сделать прекрасные панорамные снимки. По дороге вы узнаете, где снимали сцену схватки Холмса с профессором Мориарти у Рейхенбахского водопада и некоторые эпизоды «Рикки-Тикки-Тави».
Святые места требуют к себе особого отношения - прогулки по ним обязательно должны быть вдумчивыми и неторопливыми. Иначе вы увидите лишь объекты храмовой архитектуры, так и не осознав, почему они построены именно здесь, какова их роль в жизни людей, какая драма зачастую скрывается за историей многих религиозных построек.
Укромная и тихая «Малая Рица» долгое время была труднодоступной для путешественников и благодаря этому сохранила свое первозданное очарование. На пути к озеру мы будем останавливаться в самых известных природных местах Абхазии: вы побываете возле легендарных водопадов, увидите знаменитый каньон «Юпшарские ворота», взглянете на окрестности с прекрасной смотровой площадки и познакомитесь с сестрами-Рицами.
Насыщенная обзорная экскурсия: Гагра, Новый Афон, озеро Рица
Путешествие продумано так, чтобы вы могли за один день увидеть самые важные и красивые объекты Абхазии. Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять “Страну Души”.
Мы доберемся с вами до труднодоступных мест, которые обязательно стоит посетить, если вы хотите познакомиться с природными красотами региона. Вы погуляете по живописным каньонам и ущельям, увидите дивное озеро в окружении горных хребтов, познакомитесь с историей самого высокого на Кавказе дольмена, а в завершении мы устроим пикник в духе пастухов.
Путешествие полностью погрузит вас в созерцание красоты водопадов, древних густых лесов и виднеющихся вдали гор Главного Кавказского хребта. Вы узнаете местные легенды и предания, сделаете восхитительные фотографии и отведаете душистый мед с чаем из горных трав.
Знакомство с религиозными объектами страны и восхитительные природные красоты
Вы соприкоснетесь с уникальными святынями, хранящимися в соборах и храмах Восточной Абхазии. Посещение древнейших намоленных храмов - это лучший способ проникнуть в духовную жизнь страны, я проведу вас по страницам ее религиозной истории и помогу понять культуру абхазского народа.