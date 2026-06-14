Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только
Увидеть озёра Большая и Малая Рица, преодолеть перевал Анчхо и прогуляться к Аджарскому водопаду
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
1 июл в 08:00
29 июл в 08:00
31 500 ₽ за человека
В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты
Отдохнуть на море, скрыться от жары в ущелье Черниговка и увидеть скальный монастырь
Начало: Сочи, заберём вас от вашего отеля, 8:30. Возможен ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
50 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас
Подняться на Сухумскую гору, посетить Новоафонский монастырь и полюбоваться Юпшарским каньоном
Начало: Сухум, утро (точное время по договорённости)
16 июн в 08:00
17 июн в 08:00
35 000 ₽ за всё до 7 чел.
По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор
Полюбоваться озером Рица, вдохнуть запах сосен и насладиться видами цветущих лугов
Начало: КПП Псоу, с 7:00 до 8:00
26 июн в 08:00
3 июл в 08:00
12 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Туры на пятерых»
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В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Походная романтика в Абхазии: тур с треккингами без рюкзаков по Рицинскому нацпарку и не только;
- В Абхазию из Сочи своей компанией: песчаные пляжи, Гагра, Сухум и горные красоты;
- Индивидуальный экспресс-тур по Абхазии: Сухум, Новый Афон и озеро Рица только для вас;
- По Абхазии пешком налегке: активный мини-тур на природе с маршрутом на выбор.
Сколько стоит тур в Сухуме в июне 2026
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