Индивидуальная
до 6 чел.
Из Цандрипша - на Шлыпру
Открыть Абхазию, скрытую за морем, сосновыми лесами и отвесными скалами
«17:00–18:00 — возвращение в Цандрипш»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Ткуарчал - заброшенное величие (из Цандрипша)
Увидеть не руины, но свидетельство человеческого труда, амбиций и хрупкости
Начало: У вашего отеля
«7:45 — встреча в Цандрипше и начало путешествия11:00 — набережная в Сухуме12:30 — прогулка по Ткуарчал и смотровая площадка в виде руки13:00 — прогулка по Акармаре14:30 — подъём к водопадам Ирина, Великан, Святой17:00–21:30 — обратная дорога»
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
28 июл в 08:15
3705 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Отдых на высоте: смотровые и альпийские луга Мамдзышхи (из Цандрипша)
Покорить гору вблизи Гагры на джипе и полюбоваться панорамами с трёх точек
Начало: На ближайшей к вам остановке общественного транспо...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
2400 ₽ за человека
Групповая
В святой Новый Афон и царский Сухум - из Цандрипша
Погрузиться в историю, традиции и колорит Абхазии
Начало: По договорённости
«16:45–20:30 — обратная дорога в Цандрипш»
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Завтра в 09:00
29 июл в 09:00
2090 ₽ за человека
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