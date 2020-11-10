Летим в Мазари-Шариф

Как добраться до Мазари-Шарифа на самолёте

В Мазари-Шарифе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mazar-I-Sharif Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мазари-Шарифа

  1. Мазари-Шариф MZR
    Mazar-I-Sharif Airport

Самые дешёвые билеты в Мазари-Шариф из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇦🇫Меймене5 551
17.10.2020из 🇸🇦Джидды22 3567ч 35м (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇦Абхи30 44922ч 5м (⇵2)
22.10.2020из 🇹🇷Стамбула30 78610ч 50м (⇵1)
18.01.2021из 🇸🇦Табука31 62038ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Москвы34 23338ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇸🇦Медины37 82321ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇦Киева38 05321ч 35м (⇵2)
12.01.2021из 🇹🇷Газиантепа40 78314ч 45м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Краснодара41 43435ч 35м (⇵2)
11.02.2021из 🇩🇪Дюссельдорфа46 13621ч 35м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга48 11922ч 20м (⇵2)
26.11.2020из 🇩🇪Кёльна48 49724ч 45м (⇵2)
17.10.2020из 🇺🇿Ташкента87 27514ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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