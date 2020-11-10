Как добраться до Мазари-Шарифа на самолёте
В Мазари-Шарифе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mazar-I-Sharif Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мазари-Шарифа
- Мазари-Шариф MZRMazar-I-Sharif Airport
Самые дешёвые билеты в Мазари-Шариф из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇦🇫Меймене
|5 551
|1ч
|17.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|22 356
|7ч 35м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Абхи
|30 449
|22ч 5м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|30 786
|10ч 50м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇸🇦Табука
|31 620
|38ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|34 233
|38ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Медины
|37 823
|21ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|38 053
|21ч 35м (⇵2)
|12.01.2021
|из 🇹🇷Газиантепа
|40 783
|14ч 45м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|41 434
|35ч 35м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|46 136
|21ч 35м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|48 119
|22ч 20м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|48 497
|24ч 45м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|87 275
|14ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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