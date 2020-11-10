Как добраться до Мазари-Шарифа на самолёте

В Мазари-Шарифе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mazar-I-Sharif Airport» вам не избежать

Список аэропортов Мазари-Шарифа

Мазари-Шариф MZR Mazar-I-Sharif Airport

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