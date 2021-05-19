Полезная информация о Пули-Хумри
Что нужно знать о Пули-Хумри: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пули-Хумри
02:3557
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇫 Афганистан
|Название города
|Пули-Хумри
|По-английски
|Pul-e Khumri
|Столица региона
|Пули-Хумри является столицей региона
|Население города
|56 369 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Kabul
|Средняя высота
|638 м. от уровня моря