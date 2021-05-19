Всё о Пули-Хумри

Полезная информация о Пули-Хумри

Что нужно знать о Пули-Хумри: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Пули-Хумри
02:3557
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇫 Афганистан
Название городаПули-Хумри
По-английскиPul-e Khumri
Столица регионаПули-Хумри является столицей региона
Население города56 369 чел.
Часовой поясAsia/Kabul
Средняя высота638 м. от уровня моря

Где находится Пули-Хумри на карте