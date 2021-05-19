Полезная информация о Гирокастре
Что нужно знать о Гирокастре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гирокастре
00:0645
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇱 Албания
|Название города
|Гирокастра
|По-английски
|Gjirokaster
|Столица региона
|Гирокастра является столицей региона
|Население города
|23 437 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Tirane
|Средняя высота
|286 м. от уровня моря