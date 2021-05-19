Всё о Гирокастре

Полезная информация о Гирокастре

Что нужно знать о Гирокастре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гирокастре
00:0645
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇱 Албания
Название городаГирокастра
По-английскиGjirokaster
Столица регионаГирокастра является столицей региона
Население города23 437 чел.
Часовой поясEurope/Tirane
Средняя высота286 м. от уровня моря

Где находится Гирокастра на карте