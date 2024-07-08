7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в элегантную Крую: крепость, базар и священная гора
Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас
Завтра в 09:00
8 авг в 15:30
€200 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны
Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему Берат называют Белым городом. Старые кварталы, черепичные крыши и мощёные дороги создают неповторимую атмосферу
Начало: У вашего отеля в Тиране
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina8 июля 2024Огромная благодарность Наталии,как замечательному экскурсоводу,интересному собеседнику и просто великолепной,веселой,эрудированный женщине! Исторические места,факты,шикарный базарчик,наивкуснейший ресторан с блюдами местной кухни. Довольны-не то слово! Готовы к следующей экскурсии!
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Что ещё посмотреть»
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