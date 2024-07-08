Найдено 3 экскурсии в категории « Что ещё посмотреть » в Тиране на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На машине 1 отзыв 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле € 380 за всё до 3 чел. На машине 1 отзыв 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Тираны - в элегантную Крую: крепость, базар и священная гора Путешествие из Тираны в Крую на целый день. Посетите средневековую крепость, восточный базар и священную гору Сари Салтык. Уникальные виды и история ждут вас € 200 за всё до 4 чел. Пешая 4.5 часа Мини-группа до 6 чел. Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны Достаточно одного взгляда, чтобы понять, почему Берат называют Белым городом. Старые кварталы, черепичные крыши и мощёные дороги создают неповторимую атмосферу Начало: У вашего отеля в Тиране € 45 за человека Другие экскурсии Тираны Последние отзывы на экскурсии I Irina Из Тираны - в элегантную Крую Огромная благодарность Наталии,как замечательному экскурсоводу,интересному собеседнику и просто великолепной,веселой,эрудированный женщине! Исторические места,факты,шикарный базарчик,наивкуснейший ресторан с блюдами местной кухни. Довольны-не то слово! Готовы к следующей экскурсии!

Т Татьяна Каменный город-музей Гирокастра читать дальше с такой любовью показала нам свою страну, что мы просто были покорены Албанией. Не избегая трудных вопросов, трагических страниц истории, Аргита рассказала о трудолюбивых и гостеприимных людях своей страны. Огромная благодарность! Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита

Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тиране Каменный город-музей Гирокастра Из Тираны - в элегантную Крую Город тысячи окон: путешествие в Берат из Тираны В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Тиране в августе 2024 Сейчас в Тиране в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Тиране (Албания 🇦🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 2 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Албании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь