7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 08:00
11 окт в 15:00
€230 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тирана и Круя - за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Албании, посетив Тирану и Крую. Увидите мечети, бункеры, музеи и старинные базары. Удобный трансфер и опытный гид
Начало: В Дурресе, Тиране
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия13 сентября 2024Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось на протяжении нескольких дней
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
- ММадина17 марта 2024Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Тиране в октябре 2024
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