На Рождество – экскурсии в Тиране

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тиране на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Каменный город-музей Гирокастра
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
11 окт в 08:00
12 окт в 08:00
380 за всё до 3 чел.
Из Тираны - в старинный Берат
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тираны - в старинный Берат: крепость, мечеть и река
В Берате вы пройдёте по улочкам крепости, посетите старинные церкви и мечеть, прогуляетесь по кварталам Мангалем и Горица. Узнаете о традициях местных жителей
Завтра в 08:00
11 окт в 15:00
230 за всё до 4 чел.
Тирана и Круя - за один день
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тирана и Круя - за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Албании, посетив Тирану и Крую. Увидите мечети, бункеры, музеи и старинные базары. Удобный трансфер и опытный гид
Начало: В Дурресе, Тиране
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    13 сентября 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось на протяжении нескольких дней
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    пребыванияв в ней. Экскурсия была не просто познавательной - она была вмеру ритмичной и комфорной ьдля нас. Мы не только познакомились с историей, легендами и атмосферой города, который стал объектом наследия ЮНЕСКО, мы пропитались неторопливостью местных жителей, красотой и величием гор и энергией реки Осуми.

    Наталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилосьНаталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилосьНаталия -прекрасный гид, эрудирована и остроумна, обожающая Албанию. Гид изменил мое отношение к стране, которое сложилось
  • Т
    Татьяна
    23 марта 2024
    Каменный город-музей Гирокастра
    Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
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    с такой любовью показала нам свою страну, что мы просто были покорены Албанией. Не избегая трудных вопросов, трагических страниц истории, Аргита рассказала о трудолюбивых и гостеприимных людях своей страны. Огромная благодарность!

  • М
    Мадина
    17 марта 2024
    Из Тираны - в старинный Берат
    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено и проделано больше, чем
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    планировалось. Помимо исторических данных, получили попутно дополнительную информацию по многим интересующим вопросам, и даже расширили наш маршрут. Наталия любезно поделилась с нами многими деталями проживания в различных уголках Албании.

    Благодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовленоБлагодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовленоБлагодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовленоБлагодарим Наталию за прекрасное путешествие в Берат и Дурес. Отлично прошло путешествие и даже было приготовлено

Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «На Рождество»

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  1. Каменный город-музей Гирокастра
  2. Из Тираны - в старинный Берат
  3. Тирана и Круя - за один день
Сколько стоит экскурсия по Тиране в октябре 2024
Сейчас в Тиране в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 380. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Тиране (Албания 🇦🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 3 ⭐ отзыва, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Албании. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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