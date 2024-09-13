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пребыванияв в ней. Экскурсия была не просто познавательной - она была вмеру ритмичной и комфорной ьдля нас. Мы не только познакомились с историей, легендами и атмосферой города, который стал объектом наследия ЮНЕСКО, мы пропитались неторопливостью местных жителей, красотой и величием гор и энергией реки Осуми.