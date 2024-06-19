3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Тирану: экскурсия по главным символам города
Познакомьтесь с Тираной за три часа: от площади Скендербега до квартала Блокку. Узнайте о мечети Эфем, бункерах Энвера Ходжи и истории города
Начало: В районе площади Скандерберга
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Каменный город-музей Гирокастра: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тираны: средневековый замок, музеи, дома известных личностей. Удобный трансфер и услуги гида. Включены билеты в крепость и обед
Начало: В Тиране, Дурресе, Саранде, Ксамиле
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€380 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тирана и Круя - за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Албании, посетив Тирану и Крую. Увидите мечети, бункеры, музеи и старинные базары. Удобный трансфер и опытный гид
Начало: В Дурресе, Тиране
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария19 июня 2024Людмила чудесный, знающий гид! Остались довольны и исторической частью и советами по кухне, по экскурсиям, по жилью. Отлично провели время. Благодарю 🤗
- ТТатьяна23 марта 2024Экскурсию нам провела Аргита, прекрасно владеющая русским языком албанка. Знакомство с ней произвело на нас с мужем огромное впечатление, Аргита
- ВВадим19 октября 2023Экскурсия с Людмилой прошла в очень увлекательной и энергичной обстановке. Время пролетело просто незаметно. Мы совершенно не ожидали увидеть такие
- MMaria22 сентября 2023Людмила очень хороший гид и рассказчик. Весьма приятна в общении.
Ответы на вопросы от путешественников по Тиране в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Тиране в августе 2024
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