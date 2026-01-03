Описание тура
В Алжире погуляем по белой столице в сопровождении нашего блестящего востоковеда Лизы - главной изюминки тура!
В Константине с ней же пройдём по мостам над ущельями, слушая захватывающие истории.
А в Оране будем спорить, похож он на Рио или Марсель, попробуем улиток, посетим классный Spa.
В сердце Сахары найдём тысячелетние рисунки жирафов и слонов, постоим под гигантскими каменными арками, встретим закат на красных дюнах Тин Мерзуга.
А вечерами будем пить чай у костра под бесконечными звёздами.
Программа тура по дням
Прилет в Алжир
Прилетаем в Алжир вечером, трансфер в отель.
Ночуем в отеле Mercure Alger Aeroport или подобном.
Алжир, перелет в Сахару
Сегодня мы увидим столицу Алжира, которая полна истории — от римского периода до независимого Алжира.
Съездим в Собор Африканской Богоматери (Notre Dame dafrique) и посмотрим на город со смотровой площадки у этого Собора.
Пройдемся по извилистым улочкам старой части города Касбе. Посетим:
Дворец Бея, Цитадель, Мечеть Кетшава и Площадь мучеников.
Заглянем в традиционные дома и поднимемся на крыши Касбы, чтобы увидеть весь город как на ладони.
А следом прогуляемся по Alger Centre, чтобы ощутить 130 лет колониальной истории Алжира. Нас ждут:
Национальный театр, выпьем кофе в старом кафе Tantonville у театра.
Памятник Эмира Абделькадера
Гранд Пост
Улица Дидуш Мурад
Многочисленные колониальные здания, бульвары и их история.
Сегодня постараемся забежать в сувенирную лавку. Можно будет купить ковер, кстати, они дешевле, чем в Иране;)
Поздним вечером после ужина улетим в Джанет - в Сахару.
Ночуем в Tnr hotel или подобном в Джанете.
Пустыня Сахара
Начинаем наше путешествие по Сахаре.
Будем удивляться марсианским пейзажам, скальным аркам. И найдем несколько петроглифов.
Ночуем в пустыне в палатках.
Тадрарт и дюны Мул Нага
Сегодня мы увидим гигантские каменные арки Теэ-Тахуссаит.
К вечеру добираемся до дюн Мул Нага. Здесь особенно красиво на закате.
Устраиваем ужин и костёр в пустыне.
Ночуем в лагере в палатках.
Следы древних и переход через дюны
Пересекаем пески Мул Нага.
Останавливаемся у наскальных рисунков в Tin Tikel.
Ночуем в лагере среди скал и песчаных волн в палатках.
Легендарные дюны Тин Мерзуга
Целый день проведем в легендарных дюнах Тин Мерзуга.
Встретим шикарный закат - здесь красный песок сияет, отражая лучи солнца.
Прочувствуем настоящую Сахару.
Ночуем в лагере в палатках.
Пещеры, Плачущая корова и возврат в цивилизацию
Переезжаем через скалы Имеснега с природными залами, выточенными эрозией.
Смотрим знаменитую наскальную гравюру Плачущая корова.
Ночуем в Tnr hotel или подобный в Джанете.
Константина
Ранним утром летим в Константину — Город мостов.
Константина стоит на плато на высоте до 900 м над уровнем моря. А каньон проходит прямо через городской центр так, что его районы соединяют 7 известных мостов и виадуков.
Скорее всего, такого города вы никогда не видели:)
Ночуем в Novotel Constantine.
Оран
Утром летим в Оран.
Оран — город с испанской, французской, османской и арабской историей. Разнообразный и живой. Будем спорить, что он нам напоминает больше — бразильский Рио или французский Марсель.
Посмотрим и форт Санта Круз, и Часовню со статуей Богоматери, и дворец Бея, и съедим улиток по-орански.
Да, Ив Сен Лоран родился в Оране. Посетим дом, в котором он вырос. Перед поездкой вдохновитесь за просмотром фильма Ив Сен Лоран. Стиль — это я, на первых кадрах — наш Оран.
Ночуем в Оране в роскошном отреставрированном французском отеле Royal Hotel Oran-Mgallery. Обязательно сходим в Spa и хаммам.
Прощальный день
Сегодня у нас перелет в Алжир, чтобы пересесть на самолёты, которые отвезут нас домой.
Но можно остаться еще в Оране или в Алжире на денёк-другой.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (классные отели в городах, палатки в пустыне)
- Транспорт (трансферы, джипы в пустыне, водители)
- Завтраки в городах
- Полный пансион в пустыне, у нас будет машина-кухня с поваром и его помощниками
- Входные билеты по программе
- Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
- Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
- Помощь в поиске дешевого авиаперелета
Что не входит в цену
- Авиабилеты Москва - Алжир - Москва (50 000 руб)
- Обеды и ужины в городах (100-120 евро на все дни)
- Сим-карта
- Страховка
Пожелания к путешественнику
Загранпаспорт должен действовать не менее 6 месяцев с момента подачи документов.
Визы
Для граждан России виза требуется.
Мы готовим для вас приглашение, по которому можно получить визу по прилете. Виза в этом случае стоит - 135 евро.
Но можно получить и в Консульстве в Москве - 40 евро.
Загранпаспорт, срок действия которого не менее 6 месяцев на момент подачи документов.