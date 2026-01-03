Алжир: настоящая Сахара

В Алжире погуляем по Белой столице в сопровождении нашего блестящего востоковеда Лизы - главной изюминки тура
Описание тура

В Алжире погуляем по белой столице в сопровождении нашего блестящего востоковеда Лизы - главной изюминки тура!

В Константине с ней же пройдём по мостам над ущельями, слушая захватывающие истории.

А в Оране будем спорить, похож он на Рио или Марсель, попробуем улиток, посетим классный Spa.

В сердце Сахары найдём тысячелетние рисунки жирафов и слонов, постоим под гигантскими каменными арками, встретим закат на красных дюнах Тин Мерзуга.

А вечерами будем пить чай у костра под бесконечными звёздами.

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Алжир

Прилетаем в Алжир вечером, трансфер в отель.

Ночуем в отеле Mercure Alger Aeroport или подобном.

2 день

Алжир, перелет в Сахару

Сегодня мы увидим столицу Алжира, которая полна истории — от римского периода до независимого Алжира.

Съездим в Собор Африканской Богоматери (Notre Dame dafrique) и посмотрим на город со смотровой площадки у этого Собора.

Пройдемся по извилистым улочкам старой части города Касбе. Посетим:

Дворец Бея, Цитадель, Мечеть Кетшава и Площадь мучеников.

Заглянем в традиционные дома и поднимемся на крыши Касбы, чтобы увидеть весь город как на ладони.

А следом прогуляемся по Alger Centre, чтобы ощутить 130 лет колониальной истории Алжира. Нас ждут:

Национальный театр, выпьем кофе в старом кафе Tantonville у театра.

Памятник Эмира Абделькадера

Гранд Пост

Улица Дидуш Мурад

Многочисленные колониальные здания, бульвары и их история.

Сегодня постараемся забежать в сувенирную лавку. Можно будет купить ковер, кстати, они дешевле, чем в Иране;)

Поздним вечером после ужина улетим в Джанет - в Сахару.

Ночуем в Tnr hotel или подобном в Джанете.

3 день

Пустыня Сахара

Начинаем наше путешествие по Сахаре.

Будем удивляться марсианским пейзажам, скальным аркам. И найдем несколько петроглифов.

Ночуем в пустыне в палатках.

4 день

Тадрарт и дюны Мул Нага

Сегодня мы увидим гигантские каменные арки Теэ-Тахуссаит.

К вечеру добираемся до дюн Мул Нага. Здесь особенно красиво на закате.

Устраиваем ужин и костёр в пустыне.

Ночуем в лагере в палатках.

5 день

Следы древних и переход через дюны

Пересекаем пески Мул Нага.

Останавливаемся у наскальных рисунков в Tin Tikel.

Ночуем в лагере среди скал и песчаных волн в палатках.

6 день

Легендарные дюны Тин Мерзуга

Целый день проведем в легендарных дюнах Тин Мерзуга.

Встретим шикарный закат - здесь красный песок сияет, отражая лучи солнца.

Прочувствуем настоящую Сахару.

Ночуем в лагере в палатках.

7 день

Пещеры, Плачущая корова и возврат в цивилизацию

Переезжаем через скалы Имеснега с природными залами, выточенными эрозией.

Смотрим знаменитую наскальную гравюру Плачущая корова.

Ночуем в Tnr hotel или подобный в Джанете.

8 день

Константина

Ранним утром летим в Константину — Город мостов.

Константина стоит на плато на высоте до 900 м над уровнем моря. А каньон проходит прямо через городской центр так, что его районы соединяют 7 известных мостов и виадуков.

Скорее всего, такого города вы никогда не видели:)

Ночуем в Novotel Constantine.

9 день

Оран

Утром летим в Оран.

Оран — город с испанской, французской, османской и арабской историей. Разнообразный и живой. Будем спорить, что он нам напоминает больше — бразильский Рио или французский Марсель.

Посмотрим и форт Санта Круз, и Часовню со статуей Богоматери, и дворец Бея, и съедим улиток по-орански.

Да, Ив Сен Лоран родился в Оране. Посетим дом, в котором он вырос. Перед поездкой вдохновитесь за просмотром фильма Ив Сен Лоран. Стиль — это я, на первых кадрах — наш Оран.

Ночуем в Оране в роскошном отреставрированном французском отеле Royal Hotel Oran-Mgallery. Обязательно сходим в Spa и хаммам.

10 день

Прощальный день

Сегодня у нас перелет в Алжир, чтобы пересесть на самолёты, которые отвезут нас домой.

Но можно остаться еще в Оране или в Алжире на денёк-другой.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (классные отели в городах, палатки в пустыне)
  • Транспорт (трансферы, джипы в пустыне, водители)
  • Завтраки в городах
  • Полный пансион в пустыне, у нас будет машина-кухня с поваром и его помощниками
  • Входные билеты по программе
  • Встретим вас в аэропорту и отвезем по окончанию поездки обратно
  • Мы будем с вами на протяжении всего маршрута
  • Помощь в поиске дешевого авиаперелета
Что не входит в цену
  • Авиабилеты Москва - Алжир - Москва (50 000 руб)
  • Обеды и ужины в городах (100-120 евро на все дни)
  • Сим-карта
  • Страховка
Пожелания к путешественнику

Загранпаспорт должен действовать не менее 6 месяцев с момента подачи документов.

Визы

Для граждан России виза требуется.

Мы готовим для вас приглашение, по которому можно получить визу по прилете. Виза в этом случае стоит - 135 евро.

Но можно получить и в Консульстве в Москве - 40 евро.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
