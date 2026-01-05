Начнём с экскурсии по столице Алжира и поговорим о её истории — от римского периода до независимого государства. Посетим Собор Африканской Богоматери и посмотрим на город со смотровой площадки у святыни.

Пройдём по извилистым улочкам старой части города Касбе. Нас ждут дворец Бея, цитадель, мечеть Кетшава и площадь Мучеников. Заглянем в традиционные дома и поднимемся на крыши, чтобы увидеть город как на ладони.

Прогуляемся по «Алжир-Центру» со следами 130-летнего колониального прошлого. Осмотрим Национальный театр и выпьем кофе в старом кафе неподалёку. Побываем у памятника Эмира Абделькадера, Гранд-Поста и на улице Дидуш Мурад. Постараемся забежать в сувенирную лавку, где можно будет купить ковёр.