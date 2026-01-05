Будем гулять по столице в сопровождении востоковеда Лизы, которая любит Алжир и умеет заразить этой любовью всех
Описание тура
Организационные детали
Одежда и аксессуары:
Девушкам — исключите, пожалуйста, короткие юбки, декольте и шорты.
Платок не нужен.
Мужчинам — можно шорты, но не очень короткие.
Майки — нельзя, футболки — можно.
Для мечети нужны брюки и рубашка с длинным рукавом.
Всем:
— головной убор от солнца
— солнечные очки и крем
— купальный костюм (для спа или моря)
— дождевик или что-то, что не промокает (вероятность дождя небольшая, но всё же).
Программа тура по дням
Встреча, заселение
Прилёт, размещение в отеле, отдых.
Знакомство со столицей
Начнём с экскурсии по столице Алжира и поговорим о её истории — от римского периода до независимого государства. Посетим Собор Африканской Богоматери и посмотрим на город со смотровой площадки у святыни.
Пройдём по извилистым улочкам старой части города Касбе. Нас ждут дворец Бея, цитадель, мечеть Кетшава и площадь Мучеников. Заглянем в традиционные дома и поднимемся на крыши, чтобы увидеть город как на ладони.
Прогуляемся по «Алжир-Центру» со следами 130-летнего колониального прошлого. Осмотрим Национальный театр и выпьем кофе в старом кафе неподалёку. Побываем у памятника Эмира Абделькадера, Гранд-Поста и на улице Дидуш Мурад. Постараемся забежать в сувенирную лавку, где можно будет купить ковёр.
Константина
Ранним утром летим в Константину. Он стоит на плато на высоте до 900 м над уровнем моря. А каньон проходит прямо через центр города так, что его районы соединяются семью мостами и виадуками, парящими над ущельем. Здесь птицы летают под ногами, а ландшафт на закате навевает мысли о фантастических фильмах.
Тимгад, каньон Гуфи, обед в традиционнном доме
Утром едем вглубь страны, чтобы увидеть римское наследие. Тимгад — идеальный пример римского города, сохранившийся между горами Орес и Сахарой и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрим амфитеатр, триумфальную арку, форум, храмы и римские мозаики.
Далее едем в направлении Сахары, к каньону Гуфи с впечатляющием ландшафтом. На обед остановимся в традиционном доме, а затем отправимся обратно в Константину.
Перелёт в Оран, отдых в отеле, ужин
Днём перелетим на запад страны, в Оран, со следами испанской, французской, османской и арабской культур. Обсудим, какой город он напоминает больше — бразильский Рио или французский Марсель.
В Оране разместимся в роскошном отеле, отдохнём в спа и хаммаме. Поужинаем в ресторане алжирско-французской кухни и по желанию сходим в бар с интерьером начала 20 века.
Экскурсия по Орану, дом Ива Сен Лорана
Познакомимся с городом. Осмотрим форт Санта Круз, часовню со статуей Богоматери, дворец Бея, а на обед желающие попробуют улиток по-орански. Это родина Ива Сен-Лорана — посетим дом, в котором он вырос.
Рекомендуем перед поездкой просмотреть фильм «Ив Сен-Лоран. Стиль — это я», на первых кадрах — Оран.
Перелёт, завершение путешествия
Обратный перелёт в Алжир.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€1800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Встреча в аэропорту и обратный трансфер
- Транспорт, в том числе 3 внутренних перелёта
- Входные билеты по программе
- Сопровождение во время всей поездки
- Помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты (Москва - Алжир - Москва ~ 50 000 ₽)
- Виза ~ €40
- Обеды и ужины ~ €200 на все дни
- Сим-карта
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - €300