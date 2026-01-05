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Алжир со знатоком Востока: столица, древнеримский Тимгад и другие города

Найти следы разных культур, посетить дом модельера-легенды, отдохнуть в спа и попробовать улиток
Едем во вторую по величине страну Африки с богатым наследием финикийской и римской эпох.

Будем гулять по столице в сопровождении востоковеда Лизы, которая любит Алжир и умеет заразить этой любовью всех
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вокруг. С ней же пройдём по висячим мостам Константины, слушая захватывающие истории.

Увидим римский город Тимгад между горами Орес и Сахарой, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрим древний амфитеатр и мозаики, а потом полюбуемся ландшафтами каньона Гуфи.

В Оране разместимся в отеле 5*, отдохнём в спа, исследуем главные достопримечательности и побываем в доме, где вырос Ив Сен-Лоран. Внутренние перелёты включены в стоимость.

Алжир со знатоком Востока: столица, древнеримский Тимгад и другие города
Алжир со знатоком Востока: столица, древнеримский Тимгад и другие города
Алжир со знатоком Востока: столица, древнеримский Тимгад и другие города

Описание тура

Организационные детали

Одежда и аксессуары:
Девушкам — исключите, пожалуйста, короткие юбки, декольте и шорты.
Платок не нужен.
Мужчинам — можно шорты, но не очень короткие.
Майки — нельзя, футболки — можно.
Для мечети нужны брюки и рубашка с длинным рукавом.
Всем:
— головной убор от солнца
— солнечные очки и крем
— купальный костюм (для спа или моря)
— дождевик или что-то, что не промокает (вероятность дождя небольшая, но всё же).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, заселение

Прилёт, размещение в отеле, отдых.

Встреча, заселениеВстреча, заселениеВстреча, заселение
2 день

Знакомство со столицей

Начнём с экскурсии по столице Алжира и поговорим о её истории — от римского периода до независимого государства. Посетим Собор Африканской Богоматери и посмотрим на город со смотровой площадки у святыни.

Пройдём по извилистым улочкам старой части города Касбе. Нас ждут дворец Бея, цитадель, мечеть Кетшава и площадь Мучеников. Заглянем в традиционные дома и поднимемся на крыши, чтобы увидеть город как на ладони.

Прогуляемся по «Алжир-Центру» со следами 130-летнего колониального прошлого. Осмотрим Национальный театр и выпьем кофе в старом кафе неподалёку. Побываем у памятника Эмира Абделькадера, Гранд-Поста и на улице Дидуш Мурад. Постараемся забежать в сувенирную лавку, где можно будет купить ковёр.

Знакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицейЗнакомство со столицей
3 день

Константина

Ранним утром летим в Константину. Он стоит на плато на высоте до 900 м над уровнем моря. А каньон проходит прямо через центр города так, что его районы соединяются семью мостами и виадуками, парящими над ущельем. Здесь птицы летают под ногами, а ландшафт на закате навевает мысли о фантастических фильмах.

КонстантинаКонстантинаКонстантинаКонстантинаКонстантинаКонстантина
4 день

Тимгад, каньон Гуфи, обед в традиционнном доме

Утром едем вглубь страны, чтобы увидеть римское наследие. Тимгад — идеальный пример римского города, сохранившийся между горами Орес и Сахарой и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрим амфитеатр, триумфальную арку, форум, храмы и римские мозаики.

Далее едем в направлении Сахары, к каньону Гуфи с впечатляющием ландшафтом. На обед остановимся в традиционном доме, а затем отправимся обратно в Константину.

Тимгад, каньон Гуфи, обед в традиционнном домеТимгад, каньон Гуфи, обед в традиционнном домеТимгад, каньон Гуфи, обед в традиционнном доме
5 день

Перелёт в Оран, отдых в отеле, ужин

Днём перелетим на запад страны, в Оран, со следами испанской, французской, османской и арабской культур. Обсудим, какой город он напоминает больше — бразильский Рио или французский Марсель.

В Оране разместимся в роскошном отеле, отдохнём в спа и хаммаме. Поужинаем в ресторане алжирско-французской кухни и по желанию сходим в бар с интерьером начала 20 века.

Перелёт в Оран, отдых в отеле, ужинПерелёт в Оран, отдых в отеле, ужинПерелёт в Оран, отдых в отеле, ужинПерелёт в Оран, отдых в отеле, ужин
6 день

Экскурсия по Орану, дом Ива Сен Лорана

Познакомимся с городом. Осмотрим форт Санта Круз, часовню со статуей Богоматери, дворец Бея, а на обед желающие попробуют улиток по-орански. Это родина Ива Сен-Лорана — посетим дом, в котором он вырос.

Рекомендуем перед поездкой просмотреть фильм «Ив Сен-Лоран. Стиль — это я», на первых кадрах — Оран.

Экскурсия по Орану, дом Ива Сен ЛоранаЭкскурсия по Орану, дом Ива Сен ЛоранаЭкскурсия по Орану, дом Ива Сен ЛоранаЭкскурсия по Орану, дом Ива Сен Лорана
7 день

Перелёт, завершение путешествия

Обратный перелёт в Алжир.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€1800
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Встреча в аэропорту и обратный трансфер
  • Транспорт, в том числе 3 внутренних перелёта
  • Входные билеты по программе
  • Сопровождение во время всей поездки
  • Помощь с подбором авиабилетов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты (Москва - Алжир - Москва ~ 50 000 ₽)
  • Виза ~ €40
  • Обеды и ужины ~ €200 на все дни
  • Сим-карта
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - €300
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алжир, аэропорт, 21:00
Завершение: Алжир, аэропорт, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стас
Стас — ваша команда гидов в Алжире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 57 туристов
Привет! Вместе с командой влюблённых в своё дело гидов занимаемся организацией авторских путешествий по России и другим странам. Для многих экскурсий мы привлекаем местных гидов, чтобы глубоко погрузить вас в
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историю и культуру посещаемых мест. Сами тоже всегда детально изучаем маршруты перед поездкой, чтобы дать вам максимум интересных знаний и впечатлений. Нам нравится видеть восторг в глазах людей во время наших путешествий. Мы станем вашими проводниками на пути исследования удивительного и многогранного мира, поможем совершить открытия и покорить новые вершины!

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