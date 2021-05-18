Всё о Скикде

Полезная информация о Скикде

Что нужно знать о Скикде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Скикде
20:1443
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇩🇿 Алжир
Название городаСкикда
По-английскиSkikda
Столица регионаСкикда является столицей региона
Население города162 702 чел.
АэропортСкикда SKI (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Algiers
Средняя высота24 м. от уровня моря

Где находится Скикда на карте