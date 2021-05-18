Полезная информация о Скикде
Что нужно знать о Скикде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Скикде
20:1443
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇩🇿 Алжир
|Название города
|Скикда
|По-английски
|Skikda
|Столица региона
|Скикда является столицей региона
|Население города
|162 702 чел.
|Аэропорт
|Скикда SKI (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Algiers
|Средняя высота
|24 м. от уровня моря