Полезная информация о Куито

Что нужно знать о Куито: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куито
18:2501
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇴 Ангола
Название городаКуито
По-английскиCuito
Столица регионаКуито является столицей региона
Население города113 624 чел.
АэропортСилва-Порту SVP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Luanda
Средняя высота1 715 м. от уровня моря

Где находится Куито на карте