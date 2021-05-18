Полезная информация о Куито
Что нужно знать о Куито: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куито
18:2501
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇴 Ангола
|Название города
|Куито
|По-английски
|Cuito
|Столица региона
|Куито является столицей региона
|Население города
|113 624 чел.
|Аэропорт
|Силва-Порту SVP (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Luanda
|Средняя высота
|1 715 м. от уровня моря