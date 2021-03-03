Как добраться до Буэнос-Айреса на самолёте
В Буэнос-Айресе 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Буэнос-Айреса
- Хорхе Ньюбери AEPJorge Newbery Airport
- Министро Пистарини EZEMinistro Pistarini Airport
Самые дешёвые билеты в Буэнос-Айрес из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.03.2021
|из 🇦🇷Кордовы
|2 135
|1ч 12м
|01.12.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|3 195
|1ч 58м
|08.11.2020
|из 🇦🇷Росарио
|3 918
|55м
|11.11.2020
|из 🇦🇷Санта-Фе
|4 600
|55м
|10.11.2020
|из 🇦🇷Мендосы
|5 229
|1ч 40м
|21.05.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|5 519
|11ч 58м (⇵1)
|23.12.2020
|из 🇦🇷Пуэрто-Игуасу
|5 554
|1ч 55м
|20.03.2021
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|5 760
|15ч 8м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇷Рио Ондо
|6 856
|1ч 45м
|09.11.2020
|из 🇦🇷Вьедмы
|6 940
|1ч 30м
|08.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|7 785
|23ч 20м (⇵1)
|09.02.2021
|из 🇧🇷Терезины
|7 910
|12ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇦🇷Сан-Хуана
|7 954
|1ч 35м
|19.07.2021
|из 🇧🇷Бразилиа
|8 038
|3ч 40м
|06.01.2021
|из 🇦🇷Ушуайи
|8 213
|3ч 20м
|10.11.2020
|из 🇦🇷Комодоро-Ривадавии
|8 405
|2ч 10м
|04.02.2021
|из 🇵🇪Лимы
|8 626
|7ч 42м (⇵1)
|01.04.2021
|из 🇧🇷Витории
|8 782
|15ч 35м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче
|8 856
|2ч 5м
|11.11.2020
|из 🇦🇷Сан-Рафаэль
|9 152
|1ч 30м
|11.11.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|9 338
|16ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇵🇾Асунсьона
|9 406
|13ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|9 861
|27ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Гоянии
|10 384
|21ч 30м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Уберландии
|10 517
|19ч (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇦🇷Эль Калафате
|10 691
|2ч 55м
|05.11.2020
|из 🇧🇷Лондрины
|10 883
|13ч 40м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇧🇷Белу-Оризонти
|10 970
|19ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу
|11 170
|13ч 50м (⇵2)
|26.01.2021
|из 🇧🇷Масейо
|11 397
|13ч 35м (⇵1)
|06.04.2021
|из 🇧🇷Ресифи
|11 570
|24ч (⇵2)
|23.04.2021
|из 🇧🇷Императриса
|11 645
|21ч (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Натала
|12 417
|11ч 10м (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇧🇷Синопа
|12 558
|28ч 13м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Аракажу
|12 778
|16ч 55м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇧🇴Лы-Паса
|13 221
|12ч 19м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|13 479
|21ч 35м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти
|13 668
|13ч 10м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇧🇷Жуана-Песоы
|13 847
|22ч 40м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇧🇷Форталезы
|13 856
|30ч 25м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇦🇷Рио-Гранде
|14 220
|3ч 15м
|26.01.2021
|из 🇧🇷Петролины
|14 229
|27ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇷Манауса
|14 325
|29ч (⇵2)
|06.01.2021
|из 🇲🇽Канкуна
|16 946
|16ч 2м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Канзас-Сити
|17 405
|22ч 47м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|17 907
|35ч 47м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇧🇷Пасу-Фунду
|18 018
|37ч 58м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇨🇴Боготы
|18 048
|21ч 34м (⇵2)
|08.02.2021
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|18 421
|21ч 39м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|21 494
|27ч 24м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇨🇴Кали
|21 750
|45ч 21м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|23 714
|24ч 10м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇺🇸Майами
|24 552
|22ч 48м (⇵2)
|28.11.2020
|из 🇲🇽Мехико
|25 464
|17ч 2м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇨🇴Пасто
|25 529
|26ч 18м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|26 084
|14ч 50м (⇵1)
|19.01.2021
|из 🇪🇨Гуаякиля
|26 281
|13ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из Сан-Хуана
|26 454
|39ч 21м (⇵2)
|01.04.2021
|из 🇬🇧Лондона
|26 545
|31ч (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇨🇦Торонто
|26 861
|36ч 40м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|27 554
|31ч 22м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇦🇷Лы-Риохи
|28 026
|1ч 35м
|07.12.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|28 142
|20ч 45м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇺🇸Колумбуса
|28 517
|20ч 35м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇻🇪Каракаса
|28 774
|33ч 36м (⇵2)
|26.02.2021
|из 🇫🇷Марселя
|29 466
|59ч 5м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|29 731
|42ч (⇵2)
|04.02.2021
|из 🇩🇪Берлина
|30 337
|37ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇪Хаухи
|30 792
|29ч 2м (⇵2)
|04.01.2021
|из 🇫🇷Парижа
|30 828
|33ч 45м (⇵2)
|09.02.2021
|из 🇺🇸Далласа
|31 041
|18ч 57м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|31 192
|37ч 5м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|31 491
|25ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇧🇴Кочабамбы
|31 575
|23ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|32 694
|38ч 15м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|32 877
|24ч 50м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇹🇷Стамбула
|33 138
|24ч (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|33 297
|48ч 30м (⇵2)
|17.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|33 516
|40ч 25м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|33 605
|34ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|35 319
|35ч 15м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇲🇽Тампико
|35 561
|41ч 41м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|36 803
|39ч 30м (⇵2)
|15.02.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|36 948
|58ч 40м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|37 038
|33ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|38 831
|40ч 55м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|39 307
|43ч 10м (⇵2)
|15.06.2021
|из 🇳🇿Крайстчерч
|39 755
|23ч 3м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|40 071
|43ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|40 588
|24ч 20м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇩🇿Константины
|40 778
|43ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|40 960
|55ч (⇵2)
|01.03.2021
|из 🇿🇦Кейптауна
|41 248
|48ч (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|41 646
|30ч 45м (⇵2)
|14.01.2021
|из 🇨🇳Пекина
|42 463
|58ч 5м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|43 158
|33ч 35м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы
|43 437
|46ч 41м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|48 322
|29ч 5м (⇵2)
|20.02.2021
|из 🇷🇺Новосибирска
|49 488
|37ч 10м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|49 882
|50ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Буэнос-Айреса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Буэнос-Айреса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Дубай, Санкт-Петербург, Лима и Мадрид
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