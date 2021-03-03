Летим в Буэнос-Айрес

Как добраться до Буэнос-Айреса на самолёте

В Буэнос-Айресе 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Буэнос-Айреса

  1. Хорхе Ньюбери AEP
    Jorge Newbery Airport
  2. Министро Пистарини EZE
    Ministro Pistarini Airport

Самые дешёвые билеты в Буэнос-Айрес из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
03.03.2021из 🇦🇷Кордовы2 1351ч 12м
01.12.2020из 🇨🇱Сантьяго3 1951ч 58м
08.11.2020из 🇦🇷Росарио3 91855м
11.11.2020из 🇦🇷Санта-Фе4 60055м
10.11.2020из 🇦🇷Мендосы5 2291ч 40м
21.05.2021из 🇧🇷Рио-де-Жанейро5 51911ч 58м (⇵1)
23.12.2020из 🇦🇷Пуэрто-Игуасу5 5541ч 55м
20.03.2021из 🇧🇷Сан-Паулу5 76015ч 8м (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇷Рио Ондо6 8561ч 45м
09.11.2020из 🇦🇷Вьедмы6 9401ч 30м
08.11.2020из 🇧🇷Флорианополиса7 78523ч 20м (⇵1)
09.02.2021из 🇧🇷Терезины7 91012ч 10м (⇵2)
09.11.2020из 🇦🇷Сан-Хуана7 9541ч 35м
19.07.2021из 🇧🇷Бразилиа8 0383ч 40м
06.01.2021из 🇦🇷Ушуайи8 2133ч 20м
10.11.2020из 🇦🇷Комодоро-Ривадавии8 4052ч 10м
04.02.2021из 🇵🇪Лимы8 6267ч 42м (⇵1)
01.04.2021из 🇧🇷Витории8 78215ч 35м (⇵1)
09.12.2020из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче8 8562ч 5м
11.11.2020из 🇦🇷Сан-Рафаэль9 1521ч 30м
11.11.2020из 🇧🇷Салвадора9 33816ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇵🇾Асунсьона9 40613ч 35м (⇵1)
31.10.2020из 🇧🇷Порту-Алегри9 86127ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇷Гоянии10 38421ч 30м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇷Уберландии10 51719ч (⇵2)
15.12.2020из 🇦🇷Эль Калафате10 6912ч 55м
05.11.2020из 🇧🇷Лондрины10 88313ч 40м (⇵1)
02.11.2020из 🇧🇷Белу-Оризонти10 97019ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇷Фоса-ду-Игуасу11 17013ч 50м (⇵2)
26.01.2021из 🇧🇷Масейо11 39713ч 35м (⇵1)
06.04.2021из 🇧🇷Ресифи11 57024ч (⇵2)
23.04.2021из 🇧🇷Императриса11 64521ч (⇵2)
15.12.2020из 🇧🇷Натала12 41711ч 10м (⇵2)
04.02.2021из 🇧🇷Синопа12 55828ч 13м (⇵2)
11.11.2020из 🇧🇷Аракажу12 77816ч 55м (⇵1)
23.11.2020из 🇧🇴Лы-Паса13 22112ч 19м (⇵1)
20.10.2020из 🇧🇷Куритибы13 47921ч 35м (⇵1)
15.12.2020из 🇧🇷Жуазейру-ду-Норти13 66813ч 10м (⇵1)
15.12.2020из 🇧🇷Жуана-Песоы13 84722ч 40м (⇵2)
04.12.2020из 🇧🇷Форталезы13 85630ч 25м (⇵2)
08.11.2020из 🇦🇷Рио-Гранде14 2203ч 15м
26.01.2021из 🇧🇷Петролины14 22927ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇧🇷Манауса14 32529ч (⇵2)
06.01.2021из 🇲🇽Канкуна16 94616ч 2м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇸Канзас-Сити17 40522ч 47м (⇵2)
07.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка17 90735ч 47м (⇵2)
26.12.2020из 🇧🇷Пасу-Фунду18 01837ч 58м (⇵2)
20.11.2020из 🇨🇴Боготы18 04821ч 34м (⇵2)
08.02.2021из 🇺🇸Форт-Лодердейла18 42121ч 39м (⇵1)
29.10.2020из 🇺🇸Сан-Франциско21 49427ч 24м (⇵2)
31.10.2020из 🇨🇴Кали21 75045ч 21м (⇵2)
15.11.2020из 🇪🇸Валенсии23 71424ч 10м (⇵2)
19.11.2020из 🇺🇸Майами24 55222ч 48м (⇵2)
28.11.2020из 🇲🇽Мехико25 46417ч 2м (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇴Пасто25 52926ч 18м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса26 08414ч 50м (⇵1)
19.01.2021из 🇪🇨Гуаякиля26 28113ч 20м (⇵2)
09.11.2020из Сан-Хуана26 45439ч 21м (⇵2)
01.04.2021из 🇬🇧Лондона26 54531ч (⇵1)
22.10.2020из 🇨🇦Торонто26 86136ч 40м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Хьюстона27 55431ч 22м (⇵2)
10.11.2020из 🇦🇷Лы-Риохи28 0261ч 35м
07.12.2020из 🇪🇸Барселоны28 14220ч 45м (⇵1)
07.12.2020из 🇺🇸Колумбуса28 51720ч 35м (⇵2)
10.12.2020из 🇻🇪Каракаса28 77433ч 36м (⇵2)
26.02.2021из 🇫🇷Марселя29 46659ч 5м (⇵2)
20.11.2020из 🇮🇹Рима29 73142ч (⇵2)
04.02.2021из 🇩🇪Берлина30 33737ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇪Хаухи30 79229ч 2м (⇵2)
04.01.2021из 🇫🇷Парижа30 82833ч 45м (⇵2)
09.02.2021из 🇺🇸Далласа31 04118ч 57м (⇵2)
20.11.2020из 🇪🇸Мадрида31 19237ч 5м (⇵2)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы31 49125ч (⇵2)
14.10.2020из 🇧🇴Кочабамбы31 57523ч 25м (⇵2)
15.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне32 69438ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇬🇷Афин32 87724ч 50м (⇵2)
18.01.2021из 🇹🇷Стамбула33 13824ч (⇵2)
14.11.2020из 🇳🇱Амстердама33 29748ч 30м (⇵2)
17.01.2021из 🇺🇦Киева33 51640ч 25м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Сакраменто33 60534ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇪🇸Малаги35 31935ч 15м (⇵2)
10.11.2020из 🇲🇽Тампико35 56141ч 41м (⇵2)
15.11.2020из 🇪🇸Тенерифе36 80339ч 30м (⇵2)
15.02.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга36 94858ч 40м (⇵2)
23.10.2020из 🇺🇦Львова37 03833ч 20м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива38 83140ч 55м (⇵2)
20.12.2020из 🇬🇪Тбилиси39 30743ч 10м (⇵2)
15.06.2021из 🇳🇿Крайстчерч39 75523ч 3м (⇵2)
17.10.2020из 🇦🇱Тираны40 07143ч 15м (⇵2)
20.12.2020из 🇺🇸Онтарио40 58824ч 20м (⇵2)
18.01.2021из 🇩🇿Константины40 77843ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇩🇪Мюнхена40 96055ч (⇵2)
01.03.2021из 🇿🇦Кейптауна41 24848ч (⇵2)
20.11.2020из 🇱🇻Риги41 64630ч 45м (⇵2)
14.01.2021из 🇨🇳Пекина42 46358ч 5м (⇵2)
25.10.2020из 🇫🇷Ниццы43 15833ч 35м (⇵2)
30.11.2020из 🇭🇳Сан-Педро-Сулы43 43746ч 41м (⇵2)
20.11.2020из 🇧🇾Минска48 32229ч 5м (⇵2)
20.02.2021из 🇷🇺Новосибирска49 48837ч 10м (⇵2)
21.10.2020из 🇵🇹Лиссабона49 88250ч 15м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Буэнос-Айреса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Дубай, Санкт-Петербург, Лима и Мадрид

Авиакомпании которые летают из аэропортов Буэнос-Айреса