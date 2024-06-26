читать дальше невероятное внимание к нашим желаниям и потребностям, что сделало поездку еще более запоминающейся. Мы провели время великолепно, наслаждаясь атмосферой и вкусными винами. Рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет прекрасно провести время и узнать больше о виноделии!

Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил