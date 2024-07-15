На Рождество – экскурсии в Буэнос-Айресе

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Буэнос-Айресе на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
На машине
1 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
9 сен в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
Яркая и колоритная Ла-Бока
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Яркая и колоритная Ла-Бока: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей
Начало: На набережной в районе Ла-Бока
5 дек в 08:00
6 дек в 08:00
$100 за человека
Тайны кладбища Реколета
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Тайны кладбища Реколета
Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
Начало: У входа на кладбище
5 дек в 09:30
6 дек в 09:30
$100 за человека
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия
Узнайте о событиях 1955 года на Площади Мая, раскройте тайны Президентского дворца и расшифруйте архитектуру Кафедрального собора. Впечатления гарантированы
Начало: На Майской площади
5 дек в 08:00
6 дек в 08:00
$100 за человека
Музей ESMA: история последней диктатуры
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Музей ESMA: история последней диктатуры
Посетить музей в здании бывшей секретной тюрьмы и раскрыть историю военной диктатуры в Аргентине
Начало: У входа в музей ESMA
5 дек в 10:00
6 дек в 10:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    15 июля 2024
    Тайны кладбища Реколета
    Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было интересно и даже больше.
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    Потрясающая экскурсия на кладбище и далее пеший маршрут по знаковым местам Байреса. Конечно, одного дня мало, но Михаил помог нам открыть город и влюбиться в него. А еще огромная благодарность за рекомендации по ресторанам. Завершили день в прекрасном месте. Рекомендую для индивидуального тура и небольшой группы (нас было 10, разный возраст, но всем было интересно) Еще раз благодарю Михаила

    Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам былоМихаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было
  • А
    Анна
    5 апреля 2024
    Яркая и колоритная Ла-Бока
    Очень интересно и познавательно и не скучно
  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Тайны кладбища Реколета
    Покупала экскурсию в подарок коллеге, ему все очень понравилось, а мне понравилась быстрая коммуникация и организация процесса)
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Музей ESMA: история последней диктатуры
    Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда, ведь совсем недавно (каких-то
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    40-50 лет назад) в Аргентине правила жестокая хунта, пытавшая и убивавшая оппозиционеров и им сочувствующих. Это скорее не экскурсия, а лекция по новейшей истории Аргентины, проведённая на месте её действия, в историческом, так сказать, пространстве. Михаил предупредил, что как таковых артефактов в музее нет, «там нужно проникнуться атмосферой». Я прониклась. На следующий день, плывя на пароме в Уругвай через Рио де ла Плату, вспоминала истории Михаила о происходившем над этой рекой. Михаил - преподаватель. Это чувствуется: задавал мне вопросы, заставлявшие думать)) Мне понравилась такая форма и глубокие знания Михаила. Благодарю и однозначно рекомендую!

    Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюдаЕсли Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюдаЕсли Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюдаЕсли Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюдаЕсли Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюдаЕсли Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюдаЕсли Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюдаЕсли Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда
  • О
    Оксана
    10 марта 2024
    Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
    Всё прошло замечательно! Благодарю Михаила за прогулку!
  • А
    Александра
    22 февраля 2024
    Яркая и колоритная Ла-Бока
    Очень довольны экскурсией! Михаил прекрасно рассказал и о районе, и об основании города, и о ключевых исторических фигурах. Информации много,
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    и она очень увлекательна, плюс нескучная ее подача - идеально! Мы с супругом очень довольны. Кто любит получать в процессе прогулки с гидом глубокие знания, а не только скользить по поверхности, это прекрасный выбор!

  • М
    Михаил
    21 февраля 2024
    Яркая и колоритная Ла-Бока
    Интересно прогулялись с Михаилом по Ла-Боке и другим районам города. Открыли для себя много нового
  • Е
    Елена
    20 февраля 2024
    Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
    Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
  • Д
    Денис
    15 февраля 2024
    Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
    Спасибо за экскурсию. Получил ответы на все вопросы по ходу экскурсии.
  • М
    Мария
    5 февраля 2024
    Тайны кладбища Реколета
    Мы два дня гуляли с Михаилом по Буэнос - Айресу. Начали с кладбища Реколета, прогулялись по центру, а на следующий
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    день съездили в квартал Ла Бока. Отлично провели время, узнали много нового, как из истории Аргентины, так и о современной жизни. Михаил очень хороший рассказчик. Рекомендую экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На Рождество»

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  1. Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
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  3. Тайны кладбища Реколета
  4. Добро пожаловать в Буэнос-Айрес
  5. Музей ESMA: история последней диктатуры
Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в сентябре 2024
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 24 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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