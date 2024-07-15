3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по ночному Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес - город, который никогда не спит! Прогуляйтесь по его улицам ночью, полюбуйтесь вечерними пейзажами и узнайте интересные факты о столице Аргентины
Начало: У вашего отеля
Завтра в 19:00
9 сен в 19:00
$300 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
Яркая и колоритная Ла-Бока: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ла-Бока: цветные дома, чорипан, стадион Марадоны и знаменитая пиццерия. Узнайте историю района и его жителей
Начало: На набережной в районе Ла-Бока
5 дек в 08:00
6 дек в 08:00
$100 за человека
2 часа
Индивидуальная
Тайны кладбища Реколета
Послушать истории о местных знаменитостях - как нашедших покой, так и неугомонных
Начало: У входа на кладбище
5 дек в 09:30
6 дек в 09:30
$100 за человека
2 часа
Индивидуальная
Добро пожаловать в Буэнос-Айрес: индивидуальная экскурсия
Узнайте о событиях 1955 года на Площади Мая, раскройте тайны Президентского дворца и расшифруйте архитектуру Кафедрального собора. Впечатления гарантированы
Начало: На Майской площади
5 дек в 08:00
6 дек в 08:00
$100 за человека
2 часа
Индивидуальная
Музей ESMA: история последней диктатуры
Посетить музей в здании бывшей секретной тюрьмы и раскрыть историю военной диктатуры в Аргентине
Начало: У входа в музей ESMA
5 дек в 10:00
6 дек в 10:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария15 июля 2024Михаил сделал для нас индивидуальный маршрут с учетом нашего тайминга и вместил все, что нам было интересно и даже больше.
- ААнна5 апреля 2024Очень интересно и познавательно и не скучно
- ААнна25 марта 2024Покупала экскурсию в подарок коллеге, ему все очень понравилось, а мне понравилась быстрая коммуникация и организация процесса)
- ЕЕлена14 марта 2024Если Вам, как и мне, интересна не только природа и парадная сторона Аргентины - Вам сюда, ведь совсем недавно (каких-то
- ООксана10 марта 2024Всё прошло замечательно! Благодарю Михаила за прогулку!
- ААлександра22 февраля 2024Очень довольны экскурсией! Михаил прекрасно рассказал и о районе, и об основании города, и о ключевых исторических фигурах. Информации много,
- ММихаил21 февраля 2024Интересно прогулялись с Михаилом по Ла-Боке и другим районам города. Открыли для себя много нового
- ЕЕлена20 февраля 2024Отличная экскурсия. Благодарна за эмоции, за погружение. За прекрасный вечер
- ДДенис15 февраля 2024Спасибо за экскурсию. Получил ответы на все вопросы по ходу экскурсии.
- ММария5 февраля 2024Мы два дня гуляли с Михаилом по Буэнос - Айресу. Начали с кладбища Реколета, прогулялись по центру, а на следующий
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «На Рождество»
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