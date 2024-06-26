7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Буэнос-Айреса - на винодельню: экскурсия с дегустацией
Уникальная возможность посетить винодельню в часе езды от Буэнос-Айреса. Дегустация вин, обед от шеф-повара и секреты виноделия от сомелье ждут вас
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
от $450 за всё до 3 чел.
4 часа
Водная прогулка
Городок Тигре, или Путь воды: колорит аргентинской Венеции
Путешествие в Тигре - это уникальная возможность увидеть аргентинскую Венецию. Плавающие супермаркеты, дома на сваях и кафе на деревьях ждут вас
Начало: На станции «Тигре»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$550 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Кладбище Реколета: музей под открытым небом
Самое необычное кладбище в мире, аргентинская «ярмарка тщеславия» или памятник Прекрасной эпохе?
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от $50 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадя26 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию на винодельни, и это было просто замечательно! Организация мероприятия была на высшем уровне. Наш гид проявил
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в августе 2024
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