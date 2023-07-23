Прогулка по городу эмигрантов, кварталу иезуитов и району мастеров танго
Давайте пройдёмся по его солнечным авенидам, куда ещё недавно накатывали волны эмигрантов, свернём на мощёные улочки колониального квартала, заглянем на традиционный местный рынок и выпьем кофе в старом Сан-Тельмо — возможно, под ритмы аргентинского танго.
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Описание
Что вас ожидает
История дважды основанного города
Начнём прогулку с главной площади аргентинской столицы — Пласа де Майо. Поймём, как так вышло, что Буэнос-Айрес был основан дважды. Увидим значимые здания — Каса Росада и Кабильдо. По желанию поднимемся на последнее и взглянем на исторический центр с высоты. Посетим монастырь Санто-Доминго, где покоится создатель флага Аргентины.
Иезуиты и подземные тоннели
Отправимся гулять по старому району города — Сан-Тельмо и кварталу иезуитов. Рассмотрим колониальную архитектуру, навестим дом первого президента Аргентины, увидим старейшую аптеку, где сохранилась внутренняя отделка из каррарского мрамора и муранского стекла. Послушаем истории о подземных тоннелях и выясним, почему знатные семьи, жившие в Сан-Тельмо, были вынуждены оставлять свои дома.
Антиквариат и танго
Посетим крытый рынок Сан-Тельмо, где отыщем старые грампластинки, и площадь Доррего, где по воскресеньям проходят ярмарки и распродажа антиквариата. И конечно, на раскалённых улочках поговорим об аргентинском танго. А если повезёт, то и увидим этот жаркий танец в исполнении современных горожан.
Организационные детали
- Экскурсия обзорная, дополнительных расходов не предполагает. Но вы можете не удержаться и потратиться на покупки в крытом рынке и на кофе во время прогулки.
- Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
- Не забудьте удобную обувь и защиту от солнца
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.