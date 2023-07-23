Перед вами Буэнос-Айрес: огромный город тенистых парков, приветливых людей и роскошной архитектуры. Давайте пройдёмся по его солнечным авенидам, куда ещё недавно накатывали волны эмигрантов, свернём на мощёные улочки колониального квартала, заглянем на традиционный местный рынок и выпьем кофе в старом Сан-Тельмо — возможно, под ритмы аргентинского танго.

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Описание

Что вас ожидает

История дважды основанного города

Начнём прогулку с главной площади аргентинской столицы — Пласа де Майо. Поймём, как так вышло, что Буэнос-Айрес был основан дважды. Увидим значимые здания — Каса Росада и Кабильдо. По желанию поднимемся на последнее и взглянем на исторический центр с высоты. Посетим монастырь Санто-Доминго, где покоится создатель флага Аргентины.

Иезуиты и подземные тоннели

Отправимся гулять по старому району города — Сан-Тельмо и кварталу иезуитов. Рассмотрим колониальную архитектуру, навестим дом первого президента Аргентины, увидим старейшую аптеку, где сохранилась внутренняя отделка из каррарского мрамора и муранского стекла. Послушаем истории о подземных тоннелях и выясним, почему знатные семьи, жившие в Сан-Тельмо, были вынуждены оставлять свои дома.

Антиквариат и танго

Посетим крытый рынок Сан-Тельмо, где отыщем старые грампластинки, и площадь Доррего, где по воскресеньям проходят ярмарки и распродажа антиквариата. И конечно, на раскалённых улочках поговорим об аргентинском танго. А если повезёт, то и увидим этот жаркий танец в исполнении современных горожан.

Организационные детали