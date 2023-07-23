Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо

Прогулка по городу эмигрантов, кварталу иезуитов и району мастеров танго

5
1 отзыв
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Перед вами Буэнос-Айрес: огромный город тенистых парков, приветливых людей и роскошной архитектуры.

Давайте пройдёмся по его солнечным авенидам, куда ещё недавно накатывали волны эмигрантов, свернём на мощёные улочки колониального квартала, заглянем на традиционный местный рынок и выпьем кофе в старом Сан-Тельмо — возможно, под ритмы аргентинского танго.
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Буэнос-Айрес: от исторического центра до южного Сан-Тельмо
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

История дважды основанного города

Начнём прогулку с главной площади аргентинской столицы — Пласа де Майо. Поймём, как так вышло, что Буэнос-Айрес был основан дважды. Увидим значимые здания — Каса Росада и Кабильдо. По желанию поднимемся на последнее и взглянем на исторический центр с высоты. Посетим монастырь Санто-Доминго, где покоится создатель флага Аргентины.

Иезуиты и подземные тоннели

Отправимся гулять по старому району города — Сан-Тельмо и кварталу иезуитов. Рассмотрим колониальную архитектуру, навестим дом первого президента Аргентины, увидим старейшую аптеку, где сохранилась внутренняя отделка из каррарского мрамора и муранского стекла. Послушаем истории о подземных тоннелях и выясним, почему знатные семьи, жившие в Сан-Тельмо, были вынуждены оставлять свои дома.

Антиквариат и танго

Посетим крытый рынок Сан-Тельмо, где отыщем старые грампластинки, и площадь Доррего, где по воскресеньям проходят ярмарки и распродажа антиквариата. И конечно, на раскалённых улочках поговорим об аргентинском танго. А если повезёт, то и увидим этот жаркий танец в исполнении современных горожан.

Организационные детали

  • Экскурсия обзорная, дополнительных расходов не предполагает. Но вы можете не удержаться и потратиться на покупки в крытом рынке и на кофе во время прогулки.
  • Экскурсия возможна с детьми от 12 лет
  • Не забудьте удобную обувь и защиту от солнца

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ю
23 июля 2023
Интересно, познавательно. Мария очень внимательная и заботливая. Спасибо за экскурсию 🌸

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