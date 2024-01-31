Большое путешествие по Аргентине — лучшим её природным локациям, винодельческому и треккинговому регионам, городу танго и футбола, суровому краю ледников и морским просторам! Вы побываете на Огненной Земле, выйдите на корабле в пролив Бигл к самому южному маяку, увидите пингвинов и тюленей и подойдёте близко на лодке к водопадам Игуасу. Прогуливаясь по джунглям, насладитесь экзотикой, узнаете о производстве одних из лучших в мире сортов вина и полюбуетесь непрерывно растущим ледником Перито-Морено, высота которого сравнима с 20-этажным домом! И для всего этого гражданам РФ даже не нужна виза!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Средний возраст участников путешествия — 35-65 лет. Вы будете добавлены в общий чат, где сможете задать все вопросы и познакомиться с гидом и другими путешественниками.

Гражданам РФ, прибывающим в Аргентину, Чили и Бразилию на срок до 90 дней, виза не требуется. Необходим загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент въезда в страну. Медицинская страховка оформляется по желанию.