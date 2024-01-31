Побывать на краю света в 900 км от Антарктиды, посетить крабовую столицу мира и регион виноделия
Прогуливаясь по джунглям, насладитесь экзотикой, узнаете о производстве одних из лучших в мире сортов вина и полюбуетесь непрерывно растущим ледником Перито-Морено, высота которого сравнима с 20-этажным домом! И для всего этого гражданам РФ даже не нужна виза!
янв
Описание
Организационные детали
Средний возраст участников путешествия — 35-65 лет. Вы будете добавлены в общий чат, где сможете задать все вопросы и познакомиться с гидом и другими путешественниками.
Гражданам РФ, прибывающим в Аргентину, Чили и Бразилию на срок до 90 дней, виза не требуется. Необходим загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев на момент въезда в страну. Медицинская страховка оформляется по желанию.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Аргентину
Встречаемся в аэропорту и заселяемся в отель Буэнос-Айреса.
Элегантный и ритмичный Буэнос-Айрес
Город танго, футбола и «хорошего воздуха» — сегодня познакомимся со столицей Аргентины. Буэнос-Айрес своим обликов и архитектурой напоминает Париж, является одним из самых элегантных городов мира и прославлен именами Эвиты, Марадонны и Че Гевары. Почти всё время здесь кипит жизнь — и мы лично в этом убедимся, прогулявшись по улочкам и заглянув на центральную площадь Пласа-де-Майо (Площадь Мая). Увидим все главные достопримечательности Буэнос-Айреса: Розовый дом, Кафедральный Собор, театр Колон, Обелиск, здание Конгресса, самый крупный цветок мира, парк Роз Эль Розедаль.
На обед заедем в старинный ресторан, где подают вкуснейшие мясные стейки, которые могут побороться за звание лучших в мире. Затем прогуляемся по знаменитому району Ла Бока — родине аргентинское танго. Рассмотрим разноцветные дома, послушаем игру музыкантов. Вечером желающие смогут посетить шоу в танго-кабаре (за доплату).
Перелёт в Игуасу
В первую половину дня будет время на самостоятельную прогулку по столице. Затем отправимся в аэропорт на внутренний рейс в Игуасу, что на севере страны. Гид сделает всё возможное, чтобы вы разместились в одном из лучших отелей этого региона. Он расположен прямо в джунглях недалеко от города. Из окон открываются панорамные виды на леса и реки. А завтра вы увидите настоящее чудо природы, ради которого сюда едут со всего мира!
Водопады Игуасу с аргентинской стороны
Национальный парк «Игуасу» расположен на границе Аргентины с Бразилией и Парагваем. Сегодня мы посетим достопримечательность с аргентинской стороны. Приготовьтесь к эпичному зрелищу — огромная масса воды низвергается с обрыва высотой 75 метров! Вы увидите комплекс из 275 водопадов на реке Игуасу, ширина которого достигает 2,7 километров (с бразильской стороны). Настоящее чудо природы, одно из наиболее посещаемых туристами мест в Южной Америке!
Во второй половине дня мы прогуляемся через джунгли к платформе, откуда на лодке подойдём ещё ближе к водопадам. Окажемся под сплошным потоком воды — приготовьтесь ловить брызги и испытывать бурю эмоций!
Комплекс водопадов с бразильской стороны и с высоты, экзотика парка и перелёт в Буэнос-Айрес
Водопады Игуасу занимают огромную территорию — сегодня посмотрим на них с другого ракурса с бразильской стороны. Для этого пересечём границу и запрыгнем в вертолёт (за доплату). С высоты открывается впечатляющая панорама на творение природы и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории национального парка живут ягуары, пумы, капибары, несколько видов обезьян, экзотические птицы, вымирающие виды бабочек и растут исчезающие деревья и редкие растения. Посетим Парк птиц, где встретим попугаев с хохолками на голове и туканов, страусов и пеликанов, аистов и журавлей и прогуляемся среди тропического леса.
Вечером вернёмся в Буэнос-Айрес (внутренний перелёт).
Винная Аргентина - перелёт в Мендосу
После завтрака отправимся на внутренний рейс в Мендосу — виноградный регион. Сегодня и в ближайшие 2 дня вы сможете попробовать несколько сортов вин, которые считаются одними из лучших в мире! Увидите виноградники и познакомитесь с процессом изготовления напитка.
Идеальный край для виноделия
Город Мендоса совсем небольшой, но весьма живописный и уютный. Расположен в долине Ла-Риоха, окружён горами и утопает в зелени, отчего имеет прозвище «оазис в пустыне». Здесь производят не только вино, но и высококачественное оливковое масло. Прогуляемся по городу, посмотрим на достопримечательности и обязательно попробуем местные изыски.
Всего в 900 км от Антарктиды среди нетронутой природы - город на краю света
Отправляемся на край света! И это в прямом смысле — город Ушуая считается самым крайнем городом на Земле в южном полушарии. Отсюда отправляются корабли в Антарктиду, до которой всего 900 км. Наш путь до Ушуаи не близкий (внутренний перелёт), но ближайшие дни подтвердят, что оно того стоит.
Вечером после размещения прогуляемся по уютным улочкам города, окружённого нетронутой природой, и поужинаем в крабовом ресторане свежайшими морепродуктами. Ушуая, к тому же, является крабовой столицей мира!
Морская прогулка: маяк, Огненная Земля, ледники, тюлени, пингвины и бакланы
Город Ушуайя расположен на побережье пролива Бигл, который разделяет главный остров архипелага Огненная Земля и лежащие к югу от него острова. Конечно же, без морской экскурсии не обойтись! Мы дойдём по воде до маяка Ле Эклайрерс (с французского — «Разведчики»), являющегося самым южным на Земле. Рассмотрим красно-белую кирпичную башню, гористые берега, поросшие лесом, с ниспадающими ледниками, милых тюленей, пингвинов и бакланов.
Перелёт в Патагонию - суровый и живописный край ледников
Сегодня перелетаем в Эль-Калафате — город в Патагонии на южной границе озера Аргентино. Отсюда мы завтра отправимся к одной из самых популярных природных достопримечательностей страны. А сегодня отдохнём после дороги, прогуляемся по городу. Желающие смогут отведать патагонского барашка.
Непрерывно растущий ледник Перито-Морено
Настал момент встречи с одним из главных чудес Патагонии — Перито-Морено. Это самый большой из 48 ледников края. Находится он в национальном парке «Лос-Гласьярес» и является единственным ледником в мире, который непрерывно растёт со скоростью 450 метров в год. Его высота сравнима с 20-этажным домом! Под водой он — в три раза больше! Мы прогуляемся по оборудованным дорожкам и посмотрим на ледник с нескольких смотровых площадок. Приготовьтесь ловить кадры льдов с голубым свечением! Желающие за доплату смогут подойти к Перито-Морено на корабле или прогуляться прямо по леднику, надев специальную обувь.
Аргентинская столица походов
После завтрака доедем по знаменитой дороге через пустыню Южной Патагонии до городка Эль-Чалтен. Край славится разнообразными треккинговыми маршрутами, поэтому здесь часто можно встретить любителей походов в горы. Остановимся у подножия горы Фицрой и исследуем окрестности. Со всех сторон нас будут окружать ледники и леса! В ближайшие дни дойдём до водопадов, озёр и живописнейших локаций чилийского национального парка «Торрес-дель-Пайне». А сегодня желающие смогут отдохнуть в местной пивоварне.
Чилийский национальный парк «Торрес-дель-Пайне»
Пересечём границу с Чили и проедем через парк, любуясь панорамами снежных вершин. Увидим известную гору с чёрными гранитными роговидными пиками.
В национальном парке собраны практически все ландшафты Патагонии — магеллановы субполярные леса, патагонская степь и андская пустыня. На территории «Торрес-дель-Пайне» живут пумы, южноамериканские лисицы, андские олени, гуанако, около 118 видов птиц, включая хищных.
Прогулка до озёр и водопада и гастрономия Аргентины и Чили
Сегодня прогуляемся по берегу изумрудного озера Пехое, посетим водопад Сальто Гранде, поднимемся повыше до смотрового пункта на Норденскурд, полюбуемся ледниками Серого озера. Желающие смогут отведать аргентинские и чилийские стейки из говядины и сравнить вина двух стран.
Лёгкий треккинг, пикник и перелёт в Буэнос-Айрес
Парк настолько огромен, что здесь мало даже недели! Сегодня отправимся в лёгкий треккинг к новым локациям «Торрес-дель-Пайне», устроим пикник в живописном месте на природе и вернёмся на машине в Эль-Калафате. Далее — вылет в Буэнос-Айрес.
Возвращение домой
После завтрака выезжаем в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Буэнос-Айреса, по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.