Экскурсия по художественной студии Буэнос-Айреса

Познакомьтесь с художниками завтрашнего дня уже сегодня! Посетите Ателье современных подающих надежды художников

В группе
до 100 чел.
Познакомьтесь с художниками завтрашнего дня уже сегодня! Посетите Ателье современных подающих надежды художников в Буэнос-Айресе, Берлине, Нью-Йорке или Майами и получите возможность покупать произведения искусства непосредственно у художника!
Экскурсия по художественной студии Буэнос-Айреса
Экскурсия по художественной студии Буэнос-Айреса
Экскурсия по художественной студии Буэнос-Айреса
Экскурсия по художественной студии Буэнос-Айреса
Экскурсия по художественной студии Буэнос-Айреса
Экскурсия по художественной студии Буэнос-Айреса
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посетите местное ателье в зависимости от ваших предпочтений в искусстве и стиле
Коллекционеры произведений искусства знают, что знание мира изнутри может привести к великим открытиям раньше, чем это сделает остальной мир! Наши Artists 'Atelier Tours приглашают вас в рабочие студии художников в великих городах мира - Буэнос-Айресе, Берлине, Нью-Йорке и Майами. Мы даем вам возможность познакомиться с современными художниками, работающими сегодня, и в результате получить возможность покупать напрямую у художников.
Персональное обслуживание начнется с самого начала, когда сотрудник свяжется с вами напрямую, чтобы сообщить о вашем интересе к различным стилям, предметам и ценам. Таким образом, мы можем адаптировать ваши посещения непосредственно к тому, что вы, возможно, ищете, и, поскольку тур рассчитан на небольшую группу не более 10 человек, мы позаботимся о том, чтобы у каждого была возможность найти этот особенный предмет для себя.
Экскурсии обычно длятся около четырех часов и проводятся самими владельцами галерей. В конце нас ждет частный обед, где гости могут задать вопросы артистам и их друзьям-покровителям. Вся поездка координируется частным транспортом и может включать до четырех художников и проводится на английском или испанском языках. В конце дня состоится еще один прием с обслуживанием в нашей галерее, где у вас будет возможность пообщаться и купить любую работу, которую вы выберете.
Наша цель - создать разрыв между художником и аудиторией и укрепить вашу связь с работой, которую вы собираетесь купить. Независимо от того, являетесь ли вы серьезным коллекционером или просто туристом, интересующимся сценой современного искусства, мы приглашаем вас насладиться этим частным туром и испытать чудеса, происходящие в этих великих городах!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
  • Обед с обслуживанием
  • Транспорт
Что не входит
  • Покупка произведений искусства
  • Доставка и таможенные сборы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Стоимость тура возвращается, если вы потратите более 1500 долларов на произведения искусства
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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