Коллекционеры произведений искусства знают, что знание мира изнутри может привести к великим открытиям раньше, чем это сделает остальной мир! Наши Artists 'Atelier Tours приглашают вас в рабочие студии художников в великих городах мира - Буэнос-Айресе, Берлине, Нью-Йорке и Майами. Мы даем вам возможность познакомиться с современными художниками, работающими сегодня, и в результате получить возможность покупать напрямую у художников.

Персональное обслуживание начнется с самого начала, когда сотрудник свяжется с вами напрямую, чтобы сообщить о вашем интересе к различным стилям, предметам и ценам. Таким образом, мы можем адаптировать ваши посещения непосредственно к тому, что вы, возможно, ищете, и, поскольку тур рассчитан на небольшую группу не более 10 человек, мы позаботимся о том, чтобы у каждого была возможность найти этот особенный предмет для себя.

Экскурсии обычно длятся около четырех часов и проводятся самими владельцами галерей. В конце нас ждет частный обед, где гости могут задать вопросы артистам и их друзьям-покровителям. Вся поездка координируется частным транспортом и может включать до четырех художников и проводится на английском или испанском языках. В конце дня состоится еще один прием с обслуживанием в нашей галерее, где у вас будет возможность пообщаться и купить любую работу, которую вы выберете.

Наша цель - создать разрыв между художником и аудиторией и укрепить вашу связь с работой, которую вы собираетесь купить. Независимо от того, являетесь ли вы серьезным коллекционером или просто туристом, интересующимся сценой современного искусства, мы приглашаем вас насладиться этим частным туром и испытать чудеса, происходящие в этих великих городах!