Вы начнёте и завершите путешествие в самом сердце страны — колоритном Буэнос-Айресе, но большую часть тура посвятите нерукотворным чудесам: увидите впечатляющий ледник Перито-Морено, живописный национальный
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 14+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 5*: Loi Suites Recoleta Hotel (Буэнос-Айрес), Design Suites Calafate (Эль-Калафате), Los Cauquenes Resort (Ушуая), Mercure Iguazu Hotel Iru (Пуэрто-Игуасу). Одноместное — за доплату. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.
Виза. Не требуется в течение 90 дней.
Программа тура по дням
Прибытие в Аргентину
Встретим вас у аэропорта Буэнос-Айреса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.
Променад по Буэнос-Айресу
Сегодня поближе познакомимся с сердцем Аргентины. Будем много гулять по Буэнос-Айресу: побываем в самых аутентичных и очаровательных уголках столицы, посетим как исторические, так и творческие кварталы города.
Заглянем на колоритное кладбище Реколета, где нашли покой многие знаменитые люди страны, а некоторые погребения признаны историческими памятниками. После отдыха в отеле отправимся в один из лучших ресторанов города на ужин, во время которого полюбуемся жарким танго (за доплату).
Поездка в город Тигре и секреты архитектуры Паласио Бароло
После завтрака поедем в пригород Буэнос-Айреса — живописный портовый городок Тигре, который называют аргентинской Венецией. Здесь нас ждёт водная экскурсия на катере вдоль реки среди островков, лиановых зарослей и характерной для этого региона фауны. По пути поговорим о том, как и чем живут местные обитатели.
По возвращении в столицу осмотрим шедевр зодчества — офисное здание Паласио Бароло. Увидим, как искусно в его архитектуре сплелись несколько стилей: неоромантика, неоготика и даже индийский стиль региона Бхубанешвар, изображающий тантрический союз главных героев «Божественной комедии». Среди причудливых элементов декора отыщем зашифрованные тайные знаки.
Перелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна Нимез
Позавтракав, освободим номера. Далее — трансфер к аэропорту и перелёт в Эль-Калафате. После размещения в отеле начнётся наше знакомство с Патагонией.
Первым делом мы поедем в Лагуна Нимез — природный заповедник у озера Архентино, где обитает множество птиц: фламинго, лебедей, чибисов, ястребов и многих других. Будем наблюдать за пернатыми и гулять по извилистым тропинкам, наслаждаясь звуками природы и чудесными видами, со смотровых площадок осмотрим водно-болотные угодья Калафатеньо.
Ледник Перито-Морено и визит на овцеводческую ферму
Посвятим утро одной из красивейших достопримечательностей Патагонии — гигантскому леднику Перито-Морено. Полюбовавшись впечатляющими глыбами бело-голубого льда со смотровых площадок, поедем на старую ферму, раскинувшуюся на берегу озера. Увидим, как гаучо (местные жители) пасут овец верхом на лошадях и узнаем историю основания эстансий (ферм) в Санта-Крус. Здесь нас также познакомят с бытом и образом жизни первых поселенцев на озере Архентино, накормят традиционным ужином и покажут национальные танцы (за доплату).
Перелёт в Ушуаю
Освободим номера и ненадолго заедем на смотровую площадку с великолепной панорамой Эль-Калафате и озера Архентино. Затем — трансфер к аэропорту и перелёт в Ушуаю, центр провинции Огненная Земля и самый южный город планеты. По прибытии будет время для отдыха.
Ранчо Харбертон, острова Гейбл и Мартильо
Сегодня нас ждёт насыщенный день. Начнём мы его с посещения ранчо Харбертон — старейшего фермерского хозяйства Огненной Земли, признанного историческим памятником региона. Здесь разводят рогатый скот и цветы, есть старое семейное кладбище и копии хижин яганов (аборигенов этих мест).
Погуляем по острову Гейбл, а затем заглянем в Музей морских млекопитающих, где представлена большая коллекция костей и скелетов обитателей прибрежных вод. Далее — морская прогулка к острову Мартильо. На этом крошечном клочке суши гнездятся несколько видов пингвинов, и мы сможем вблизи понаблюдать за этими очаровательными птицами.
Нацпарк «Огненная Земля», самый южный маяк, архипелаг Бриджес
Это утро посвятим легендарному национальному парку «Огненная Земля». Его территория включает береговую линию пролива Бигл, живописные бухты и долины, бирюзовые озёра, обширные торфяные болота и богатейшие леса, величественные горные вершины и ледники. Здесь также есть большая вероятность встретить морских львов.
После обеда — водная прогулка через пролив к маяку Les Eclaireurs, самому южному на планете. Также осмотрим архипелаг, названный в честь Томаса Бриджеса — английского миссионера, основавшего Ушуаю. По возвращении в город ненадолго остановимся на смотровой площадке с головокружительными видами.
Перелёт в провинцию Мисьонес
Позавтракав, освободим номера и отправимся к аэропорту. Далее — рейс к границе Аргентины и Бразилии, следующий через Буэнос-Айрес. По прибытии на место — размещение в отеле и отдых.
Прогулки по нацпарку «Игуасу»
Этот день проведём в национальном парке «Игуасу». Эти места очень живописны, ведь среди густых субтропических джунглей ревут 275 грандиозных водопадов.
Мы преодолеем 3 основных маршрута вдоль реки Игуасу и ознакомимся с местными природными красотами. Устроим сафари по джунглям и речным порогам и на катере подберёмся к подножью Глотки дьявола — самого впечатляющего водопада нацпарка.
Продолжение хайкинга по «Игуасу» и возвращение в Буэнос-Айрес
Продолжим исследовать территорию «Игуасу», ведь его просто невозможно осмотреть за один день. Продолжим гулять по тропам над низвергающейся водой, любоваться фантастическими панорамами, увидим Бразильский водопад. По желанию и за доплату можно организовать вертолётную прогулку над национальным парком. Во второй половине дня вернёмся в Буэнос-Айрес.
Свободное время и возвращение домой
Сегодня — свободный день в Буэнос-Айресе и поздний выезд из отеля. Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$8 150
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на Mercedes-Benz Sprinter
- Сопровождение русскоговорящим гидом и лекции эксперта-географа
- Входные билеты по программе
- Проживание
- Завтраки
Что не входит в цену
- Международные и внутренние авиаперелёты
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Ужин с танго-шоу во второй день
- Ужин с национальными танцами в пятый день
- Вертолётная прогулка над водопадами Игуасу в одиннадцатый день
- Доплата за одноместное размещение - $ 1675