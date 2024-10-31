Сегодня поближе познакомимся с сердцем Аргентины. Будем много гулять по Буэнос-Айресу: побываем в самых аутентичных и очаровательных уголках столицы, посетим как исторические, так и творческие кварталы города.

Заглянем на колоритное кладбище Реколета, где нашли покой многие знаменитые люди страны, а некоторые погребения признаны историческими памятниками. После отдыха в отеле отправимся в один из лучших ресторанов города на ужин, во время которого полюбуемся жарким танго (за доплату).