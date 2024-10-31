Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу

Посетить старейшие фермы, покататься на катерах и понаблюдать за пингвинами и морскими львами
Проведите насыщенный отпуск в великолепной Аргентине.

Вы начнёте и завершите путешествие в самом сердце страны — колоритном Буэнос-Айресе, но большую часть тура посвятите нерукотворным чудесам: увидите впечатляющий ледник Перито-Морено, живописный национальный
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парк «Огненная Земля», поражающие масштабами водопады Игуасу и многие другие локации.

Сможете понаблюдать за фламинго, пингвинами, морскими львами и иными птицами и животными в дикой природе, а также побываете на старинных фермах, познакомитесь с бытом местных жителей, изучите некоторые достопримечательности с воды, катаясь на катерах.

Сопровождать вас будет эксперт, обладающий знаниями в географии, этнологии, биологии, истории, геополитике и искусстве и объехавший половину мира, который сделает эту поездку ещё более увлекательной.

Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 14+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 5*: Loi Suites Recoleta Hotel (Буэнос-Айрес), Design Suites Calafate (Эль-Калафате), Los Cauquenes Resort (Ушуая), Mercure Iguazu Hotel Iru (Пуэрто-Игуасу). Одноместное — за доплату. *Фото гостиниц взяты с сайта Booking.com.

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 14 лет.

Виза. Не требуется в течение 90 дней.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Аргентину

Встретим вас у аэропорта Буэнос-Айреса и доставим в отель. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в АргентинуПрибытие в АргентинуПрибытие в АргентинуПрибытие в Аргентину
2 день

Променад по Буэнос-Айресу

Сегодня поближе познакомимся с сердцем Аргентины. Будем много гулять по Буэнос-Айресу: побываем в самых аутентичных и очаровательных уголках столицы, посетим как исторические, так и творческие кварталы города.

Заглянем на колоритное кладбище Реколета, где нашли покой многие знаменитые люди страны, а некоторые погребения признаны историческими памятниками. После отдыха в отеле отправимся в один из лучших ресторанов города на ужин, во время которого полюбуемся жарким танго (за доплату).

Променад по Буэнос-АйресуПроменад по Буэнос-АйресуПроменад по Буэнос-АйресуПроменад по Буэнос-Айресу
3 день

Поездка в город Тигре и секреты архитектуры Паласио Бароло

После завтрака поедем в пригород Буэнос-Айреса — живописный портовый городок Тигре, который называют аргентинской Венецией. Здесь нас ждёт водная экскурсия на катере вдоль реки среди островков, лиановых зарослей и характерной для этого региона фауны. По пути поговорим о том, как и чем живут местные обитатели.

По возвращении в столицу осмотрим шедевр зодчества — офисное здание Паласио Бароло. Увидим, как искусно в его архитектуре сплелись несколько стилей: неоромантика, неоготика и даже индийский стиль региона Бхубанешвар, изображающий тантрический союз главных героев «Божественной комедии». Среди причудливых элементов декора отыщем зашифрованные тайные знаки.

Поездка в город Тигре и секреты архитектуры Паласио БаролоПоездка в город Тигре и секреты архитектуры Паласио БаролоПоездка в город Тигре и секреты архитектуры Паласио БаролоПоездка в город Тигре и секреты архитектуры Паласио Бароло
4 день

Перелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна Нимез

Позавтракав, освободим номера. Далее — трансфер к аэропорту и перелёт в Эль-Калафате. После размещения в отеле начнётся наше знакомство с Патагонией.

Первым делом мы поедем в Лагуна Нимез — природный заповедник у озера Архентино, где обитает множество птиц: фламинго, лебедей, чибисов, ястребов и многих других. Будем наблюдать за пернатыми и гулять по извилистым тропинкам, наслаждаясь звуками природы и чудесными видами, со смотровых площадок осмотрим водно-болотные угодья Калафатеньо.

Перелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна НимезПерелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна НимезПерелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна НимезПерелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна НимезПерелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна НимезПерелёт в Эль-Калафате и прогулки по Лагуна Нимез
5 день

Ледник Перито-Морено и визит на овцеводческую ферму

Посвятим утро одной из красивейших достопримечательностей Патагонии — гигантскому леднику Перито-Морено. Полюбовавшись впечатляющими глыбами бело-голубого льда со смотровых площадок, поедем на старую ферму, раскинувшуюся на берегу озера. Увидим, как гаучо (местные жители) пасут овец верхом на лошадях и узнаем историю основания эстансий (ферм) в Санта-Крус. Здесь нас также познакомят с бытом и образом жизни первых поселенцев на озере Архентино, накормят традиционным ужином и покажут национальные танцы (за доплату).

Ледник Перито-Морено и визит на овцеводческую фермуЛедник Перито-Морено и визит на овцеводческую фермуЛедник Перито-Морено и визит на овцеводческую фермуЛедник Перито-Морено и визит на овцеводческую ферму
6 день

Перелёт в Ушуаю

Освободим номера и ненадолго заедем на смотровую площадку с великолепной панорамой Эль-Калафате и озера Архентино. Затем — трансфер к аэропорту и перелёт в Ушуаю, центр провинции Огненная Земля и самый южный город планеты. По прибытии будет время для отдыха.

Перелёт в УшуаюПерелёт в УшуаюПерелёт в УшуаюПерелёт в Ушуаю
7 день

Ранчо Харбертон, острова Гейбл и Мартильо

Сегодня нас ждёт насыщенный день. Начнём мы его с посещения ранчо Харбертон — старейшего фермерского хозяйства Огненной Земли, признанного историческим памятником региона. Здесь разводят рогатый скот и цветы, есть старое семейное кладбище и копии хижин яганов (аборигенов этих мест).

Погуляем по острову Гейбл, а затем заглянем в Музей морских млекопитающих, где представлена большая коллекция костей и скелетов обитателей прибрежных вод. Далее — морская прогулка к острову Мартильо. На этом крошечном клочке суши гнездятся несколько видов пингвинов, и мы сможем вблизи понаблюдать за этими очаровательными птицами.

Ранчо Харбертон, острова Гейбл и МартильоРанчо Харбертон, острова Гейбл и МартильоРанчо Харбертон, острова Гейбл и МартильоРанчо Харбертон, острова Гейбл и Мартильо
8 день

Нацпарк «Огненная Земля», самый южный маяк, архипелаг Бриджес

Это утро посвятим легендарному национальному парку «Огненная Земля». Его территория включает береговую линию пролива Бигл, живописные бухты и долины, бирюзовые озёра, обширные торфяные болота и богатейшие леса, величественные горные вершины и ледники. Здесь также есть большая вероятность встретить морских львов.

После обеда — водная прогулка через пролив к маяку Les Eclaireurs, самому южному на планете. Также осмотрим архипелаг, названный в честь Томаса Бриджеса — английского миссионера, основавшего Ушуаю. По возвращении в город ненадолго остановимся на смотровой площадке с головокружительными видами.

Нацпарк «Огненная Земля», самый южный маяк, архипелаг БриджесНацпарк «Огненная Земля», самый южный маяк, архипелаг БриджесНацпарк «Огненная Земля», самый южный маяк, архипелаг БриджесНацпарк «Огненная Земля», самый южный маяк, архипелаг Бриджес
9 день

Перелёт в провинцию Мисьонес

Позавтракав, освободим номера и отправимся к аэропорту. Далее — рейс к границе Аргентины и Бразилии, следующий через Буэнос-Айрес. По прибытии на место — размещение в отеле и отдых.

Перелёт в провинцию МисьонесПерелёт в провинцию МисьонесПерелёт в провинцию МисьонесПерелёт в провинцию Мисьонес
10 день

Прогулки по нацпарку «Игуасу»

Этот день проведём в национальном парке «Игуасу». Эти места очень живописны, ведь среди густых субтропических джунглей ревут 275 грандиозных водопадов.

Мы преодолеем 3 основных маршрута вдоль реки Игуасу и ознакомимся с местными природными красотами. Устроим сафари по джунглям и речным порогам и на катере подберёмся к подножью Глотки дьявола — самого впечатляющего водопада нацпарка.

Прогулки по нацпарку «Игуасу»Прогулки по нацпарку «Игуасу»Прогулки по нацпарку «Игуасу»Прогулки по нацпарку «Игуасу»
11 день

Продолжение хайкинга по «Игуасу» и возвращение в Буэнос-Айрес

Продолжим исследовать территорию «Игуасу», ведь его просто невозможно осмотреть за один день. Продолжим гулять по тропам над низвергающейся водой, любоваться фантастическими панорамами, увидим Бразильский водопад. По желанию и за доплату можно организовать вертолётную прогулку над национальным парком. Во второй половине дня вернёмся в Буэнос-Айрес.

Продолжение хайкинга по «Игуасу» и возвращение в Буэнос-АйресПродолжение хайкинга по «Игуасу» и возвращение в Буэнос-АйресПродолжение хайкинга по «Игуасу» и возвращение в Буэнос-АйресПродолжение хайкинга по «Игуасу» и возвращение в Буэнос-Айрес
12 день

Свободное время и возвращение домой

Сегодня — свободный день в Буэнос-Айресе и поздний выезд из отеля. Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Свободное время и возвращение домойСвободное время и возвращение домойСвободное время и возвращение домойСвободное время и возвращение домой

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$8 150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на Mercedes-Benz Sprinter
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и лекции эксперта-географа
  • Входные билеты по программе
  • Проживание
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Международные и внутренние авиаперелёты
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Ужин с танго-шоу во второй день
  • Ужин с национальными танцами в пятый день
  • Вертолётная прогулка над водопадами Игуасу в одиннадцатый день
  • Доплата за одноместное размещение - $ 1675
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего рейса
Завершение: аэропорт Буэнос-Айреса, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Буэнос-Айреса

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