Большой тур в Аргентину, Чили и Бразилию: треккинги в Патагонии, водопады Игуасу и Буэнос-Айрес
Дойти к Лагуне-де-лос-Трес и башням Торрес, проплыть под водопадами и увидеть ледник Перито-Морено
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время по согласованию
18 апр в 10:00
7 ноя в 08:00
$3350 за человека
Индивидуальный тур к водопадам Игуасу - только для вашей компании
Увидеть Глотку Дьявола, полюбоваться водопадом длиной 700 метров и отдохнуть у бассейна
Начало: Аэропорт Пуэрто-Игуасу, до 17:00
2 мар в 08:00
$1000 за человека
По контрастной Аргентине в ритме танго: Буэнос-Айрес, Патагония, водопады Игуасу и Южная Земля
Осмотреть ледник с воды, понаблюдать за пингвинами и фламинго и прокатиться на поезде до края мира
Начало: Центр Буэнос-Айреса, 14:00 (возможно другое время ...
3 мар в 14:00
$3490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Буэнос-Айресе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Буэнос-Айресе в феврале 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Активные туры" можно забронировать 3 тура от 1000 до 3490.
Туры на русском языке в Буэнос-Айресе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Активные туры», цены от $1000. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель