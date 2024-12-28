10 дней
В Патагонию на Новый год: треккинги по национальным паркам и прогулки по городам
Посмотреть на ледник Перито Морено, посетить парк «Торрес-дель-Пайне» и погулять по Буэнос-Айресу
Начало: Буэнос-Айрес, аэропорт, время - по договорённости
28 дек в 10:00
$4 000 за человека
12 дней
Пейзажи Аргентины: Огненная Земля, ледник Перито-Морено и водопады Игуасу
Посетить старейшие фермы, покататься на катерах и понаблюдать за пингвинами и морскими львами
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время зависит от вашего ре...
31 окт в 10:00
$8 150 за человека
12 дней
В Антарктиду на Новый год: роскошный круиз на полярном судне
Понаблюдать за пингвинами, исследовать антарктические острова и послушать лекции спикеров
Начало: Аэропорт Буэнос-Айреса, время прибытия ваших рейсо...
28 дек в 10:00
$16 280 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Летние»
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