Как добраться до Кордовы на самолёте
В Кордове 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ingeniero Aeronautico Ambrosio L.V. Taravella International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кордовы
- Пахас-Бланкас CORIngeniero Aeronautico Ambrosio L.V. Taravella International Airport
Самые дешёвые билеты в Кордову из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.01.2021
|из 🇦🇷Эль Паломара
|1 279
|1ч 30м
|09.11.2020
|из 🇦🇷Тукумана
|3 243
|1ч 5м
|08.11.2020
|из 🇦🇷Мендосы
|4 233
|1ч 5м
|19.10.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|4 389
|1ч 35м
|09.11.2020
|из 🇦🇷Пуэрто-Игуасу
|5 020
|17ч 34м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇦🇷Неукена
|6 443
|1ч 45м
|10.11.2020
|из 🇦🇷Санта-Фе
|7 697
|23ч 25м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|9 826
|20ч 50м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇧🇷Флорианополиса
|10 453
|22ч 29м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇾Асунсьона
|10 649
|26ч 52м (⇵1)
|06.12.2020
|из 🇵🇪Лимы
|10 864
|23ч (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇧🇷Порту-Алегри
|11 647
|37ч 10м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇧🇷Салвадора
|12 956
|20ч 22м (⇵2)
|05.01.2021
|из 🇨🇴Кали
|33 376
|34ч 43м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|40 679
|53ч 52м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|45 773
|41ч 5м (⇵2)
|20.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|46 355
|53ч 30м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|64 789
|58ч 38м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|77 532
|40ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кордовы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Кордовы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сан-Карлос-де-Барилоче, Мадрид, Москва, Нью-Йорк и Рио-де-Жанейро
- 22.01.202129.01.2021
- 15.11.202016.03.2021
- 16.11.202019.11.2020
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