Как добраться до Корриентеса на самолёте

В Корриентесе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Camba Punta Airport» вам не избежать

Список аэропортов Корриентеса

Камба-Пунта CNQ Camba Punta Airport

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