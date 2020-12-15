Как добраться до Мендосы на самолёте
В Мендосе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «El Plumerillo International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Мендосы
- Эль-Плумерильо MDZEl Plumerillo International Airport
Самые дешёвые билеты в Мендосу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|15.12.2020
|из 🇦🇷Эль Паломара
|1 573
|1ч 50м
|31.08.2021
|из 🇨🇱Сантьяго
|1 680
|58м
|21.05.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|2 303
|1ч 55м
|11.11.2020
|из 🇦🇷Кордовы
|4 236
|1ч 5м
|10.11.2020
|из 🇦🇷Сан-Карлоса-де-Барилоче
|7 370
|23ч 19м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|13 470
|46ч 50м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Куритибы
|15 345
|39ч 10м (⇵2)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|35 663
|35ч (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇺🇸Хьюстона
|37 742
|25ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|55 607
|30ч 30м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|64 118
|54ч 10м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇨🇷Либерии
|66 217
|32ч 26м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|74 718
|36ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|113 705
|50ч 50м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Мендосы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Мендосы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Буэнос-Айрес, Пуэрто-Эскондидо, Рио-де-Жанейро и Росарио
- 28.11.202006.12.2020
- 20.12.202001.04.2021
- 15.02.202101.03.2021
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