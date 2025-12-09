Найдено 4 экскурсии в категории « Активности » в Мендосе на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

На машине 7 часов 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Потрясающая природа Мендосы Забраться в горы, увидеть кондоров и сфотографироваться у края ущелья $250 за всё до 4 чел. На машине 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Вкус Мендосы: винное погружение Побывать на двух винодельнях, продегустировать вино и влюбиться в мальбек $330 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Лучшие смотровые в окрестностях Мендосы - в путешествии до Аконкагуа Более 400 км живописных дорог с остановками у основных достопримечательностей $290 за всё до 6 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Вино и оливки Мендосы Постигнуть таинства производства аргентинских вин и научиться распознавать ароматы в бокале $321 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Мендосы

Ответы на вопросы от путешественников по Мендосе в категории «Активности»

Экскурсии на русском языке в Мендосе (Аргентина 🇦🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Активности», 6 ⭐ отзывов, цены от $250. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Аргентины. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль