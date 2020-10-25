Как добраться до Пуэрто-Игуасу на самолёте
В Пуэрто-Игуасу 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Cataratas del Iguazu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пуэрто-Игуасу
- Катаратас IGRCataratas del Iguazu International Airport
Самые дешёвые билеты в Пуэрто-Игуасу из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.10.2020
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|6 066
|1ч 55м
|25.06.2021
|из 🇦🇷Ушуайи
|6 445
|27ч 11м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇦🇷Жужуй
|8 265
|18ч 27м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|41 306
|36ч 44м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|72 788
|33ч 32м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|82 128
|50ч 55м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|106 640
|39ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пуэрто-Игуасу
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пуэрто-Игуасу, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Буэнос-Айрес, Мендоса, Сантьяго и Цюрих
- 21.11.202030.11.2020
- 20.11.202001.12.2020
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