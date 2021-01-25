Как добраться до Ушуайи на самолёте
В Ушуайе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Malvinas Argentinas International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ушуайи
- Мальвинас USHMalvinas Argentinas International Airport
Самые дешёвые билеты в Ушуайю из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|25.01.2021
|из 🇦🇷Эль Паломара
|3 879
|3ч 40м
|01.03.2021
|из 🇦🇷Буэнос-Айреса
|8 449
|3ч 35м
|16.12.2020
|из 🇦🇷Трелью
|8 510
|2ч 10м
|02.11.2020
|из 🇦🇷Кордовы
|11 688
|26ч (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|11 879
|29ч 20м (⇵1)
|28.08.2021
|из 🇵🇪Лимы
|14 571
|34ч 50м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|17 157
|21ч 40м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|40 159
|20ч 45м (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇱🇹Вильнюса
|49 385
|56ч 50м (⇵2)
|16.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|49 846
|55ч 30м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇱🇧Бейрута
|63 929
|36ч 35м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇳🇴Осло
|68 154
|30ч 35м (⇵2)
|25.03.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|69 661
|52ч (⇵2)
|15.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|79 083
|38ч 55м (⇵2)
|01.01.2021
|из 🇦🇺Сиднея
|96 702
|34ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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