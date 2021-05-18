Полезная информация о Вилья-Хеселе
Что нужно знать о Вилья-Хеселе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вилья-Хеселе
17:1438
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇦🇷 Аргентина
|Название города
|Вилья-Хесель
|По-английски
|Villa Gesell
|Население города
|23 257 чел.
|Аэропорт
|Вилья-Хесель VLG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Argentina/Buenos_Aires
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря