Всё о Вилья-Хеселе

Полезная информация о Вилья-Хеселе

Что нужно знать о Вилья-Хеселе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вилья-Хеселе
17:1438
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇦🇷 Аргентина
Название городаВилья-Хесель
По-английскиVilla Gesell
Население города23 257 чел.
АэропортВилья-Хесель VLG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Argentina/Buenos_Aires
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Вилья-Хесель на карте