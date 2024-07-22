Экскурсии и походы в горы

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Ереване, цены от €29, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
8%
1 отзыв
10 часов
Групповая
Лучший выбор
Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, раскрыть тайны пещеры Птиц и побывать на винном заводе
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
3835 за человека
Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
9%
6 часов
Групповая
Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
Языческий храм, скальный монастырь, вид на Арарат и причудливые творения природы за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3229 за человека
Азатское водохранилище, храмы и мастер-класс по выпечке лаваша (из Еревана)
На автобусе
На микроавтобусе
9 часов
Групповая
Азатское водохранилище, храмы и мастер-класс по выпечке лаваша (из Еревана)
Посетить древние храмы, полюбоваться водохранилищем и научиться печь лаваш на групповой экскурсии
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
37 за человека
Севан, Джермук и армянские хачкары
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Севан, Джермук и армянские хачкары
Погрузиться в мир природы, архитектуры и культуры Армении на групповой экскурсии из Еревана
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
38 за человека
Святыни Гарни и Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
На машине
скидка
15%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Святыни Гарни и Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Прикоснуться к духовному, культурному, природному наследию Армении и увезти профессиональные снимки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
180153 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
  2. Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
  3. Азатское водохранилище, храмы и мастер-класс по выпечке лаваша (из Еревана)
  4. Севан, Джермук и армянские хачкары
  5. Святыни Гарни и Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Гора Арарат
  8. Хор Вирап
  9. Эчмиадзин
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 29 до 153 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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