4 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
8 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
14 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛев20 июля 2024Величественный Ереван прошел отлично. Наш гид Армен оказался знающим, погруженным в тему исторических вопросов основания города,истории Армении. Помимо посещения основных
- ЛЛилия9 мая 2024Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
- ДДарья29 января 2024Качество оказанной услуги на высоте. Интересный рассказ от гида об истории Армении и достопримечательностях Еревана, комфортабельный автомобиль и сопутствующие услуги (напитки, местные конфетки) оставили самые положительные эмоции. Григорию спасибо огромное!
- OOlga22 августа 2023Григорий организовал отличный тур для нашей семьи с замечательным гидом, профессиональным водителем, который сделал классные фотографии во время поездки. Очень советуем отправиться в Татев с посещением монастырей и винодельни с Григорием. Длительная поездка превратится в увлекательное путешествие.
- ММарина22 октября 2021Посетили Севан, Дилижан и монастырь Агарцин. Григорий отвез нас на комфортном минивене Мерседес, в салоне Wi-Fi, горячий кофе, напитки, конфетки
- ССветла25 июля 2021Мы брали индивидуальную экскурсию на два дня (Хор Вирап, Севан, Татев…) с профессиональным гидом Гогой. Все было на высшем уровне. Везде успели, получили массу эмоций.
- MMarina29 октября 2019Замечательно отдохнули в Армении. Мы искали экскурсоводов по интернету, доверились отзывам и не ошиблись. Удобно,комфортно и не дорого. Внутри чай, кофе. Классный водитель-гид и плюс в конце еще видеоролик подарили. Нам по нравилась экскурсия:) Григорий,спасибо вам. Удачи в вашем деле!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 380. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2024 год по теме «Фототуры и фотосессии с экскурсией», 40 ⭐ отзывов, цены от $90. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь