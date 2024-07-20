Л Лев Величественный Ереван читать дальше достопримечательностей города организаторы экскурсии согласились добавить ещё одну экскурсию на Ереванский коньячный завод "Арарат",всем рекомендую тоже очень интересная и познавательная экскурсия Величественный Ереван прошел отлично. Наш гид Армен оказался знающим, погруженным в тему исторических вопросов основания города,истории Армении. Помимо посещения основных

Л Лилия Величественный Ереван Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.

Д Дарья Величественный Ереван Качество оказанной услуги на высоте. Интересный рассказ от гида об истории Армении и достопримечательностях Еревана, комфортабельный автомобиль и сопутствующие услуги (напитки, местные конфетки) оставили самые положительные эмоции. Григорию спасибо огромное!

O Olga Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире Григорий организовал отличный тур для нашей семьи с замечательным гидом, профессиональным водителем, который сделал классные фотографии во время поездки. Очень советуем отправиться в Татев с посещением монастырей и винодельни с Григорием. Длительная поездка превратится в увлекательное путешествие.

М Марина Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк читать дальше На протяжении всей экскурсии Григорий рассказывал об истории Армении. Очень интересно, ненавязчиво. Наш гид отлично говорит по-русски, весёлый и очень приятный человек. Спасибо вам, Григорий, за яркое, незабываемое, познавательное путешествие! В следующем году обязательно обратимся только к вам! Посетили Севан, Дилижан и монастырь Агарцин. Григорий отвез нас на комфортном минивене Мерседес, в салоне Wi-Fi, горячий кофе, напитки, конфетки

С Светла Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире Мы брали индивидуальную экскурсию на два дня (Хор Вирап, Севан, Татев…) с профессиональным гидом Гогой. Все было на высшем уровне. Везде успели, получили массу эмоций.