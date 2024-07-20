Фототуры и фотосессии с экскурсией

Найдено 3 экскурсии в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией» в Ереване, цены от $90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Величественный Ереван
Пешая
24 отзыва
4 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Величественный Ереван
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$90 за всё до 6 чел.
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
12 отзывов
8 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
4 отзыва
14 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$380 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лев
    20 июля 2024
    Величественный Ереван
    Величественный Ереван прошел отлично. Наш гид Армен оказался знающим, погруженным в тему исторических вопросов основания города,истории Армении. Помимо посещения основных
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    достопримечательностей города организаторы экскурсии согласились добавить ещё одну экскурсию на Ереванский коньячный завод "Арарат",всем рекомендую тоже очень интересная и познавательная экскурсия

  • Л
    Лилия
    9 мая 2024
    Величественный Ереван
    Большое спасибо Григорию за чудесную экскурсию по Еревану. Увидели основные достопримечательности, погрузились в историю города и Армении. Прекрасный сервис, был подан отличный чистый автомобиль, предусмотрена вода, кофе, конфетки.
  • Д
    Дарья
    29 января 2024
    Величественный Ереван
    Качество оказанной услуги на высоте. Интересный рассказ от гида об истории Армении и достопримечательностях Еревана, комфортабельный автомобиль и сопутствующие услуги (напитки, местные конфетки) оставили самые положительные эмоции. Григорию спасибо огромное!
  • O
    Olga
    22 августа 2023
    Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
    Григорий организовал отличный тур для нашей семьи с замечательным гидом, профессиональным водителем, который сделал классные фотографии во время поездки. Очень советуем отправиться в Татев с посещением монастырей и винодельни с Григорием. Длительная поездка превратится в увлекательное путешествие.
  • М
    Марина
    22 октября 2021
    Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
    Посетили Севан, Дилижан и монастырь Агарцин. Григорий отвез нас на комфортном минивене Мерседес, в салоне Wi-Fi, горячий кофе, напитки, конфетки
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    На протяжении всей экскурсии Григорий рассказывал об истории Армении. Очень интересно, ненавязчиво. Наш гид отлично говорит по-русски, весёлый и очень приятный человек. Спасибо вам, Григорий, за яркое, незабываемое, познавательное путешествие! В следующем году обязательно обратимся только к вам!

  • С
    Светла
    25 июля 2021
    Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
    Мы брали индивидуальную экскурсию на два дня (Хор Вирап, Севан, Татев…) с профессиональным гидом Гогой. Все было на высшем уровне. Везде успели, получили массу эмоций.
  • M
    Marina
    29 октября 2019
    Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
    Замечательно отдохнули в Армении. Мы искали экскурсоводов по интернету, доверились отзывам и не ошиблись. Удобно,комфортно и не дорого. Внутри чай, кофе. Классный водитель-гид и плюс в конце еще видеоролик подарили. Нам по нравилась экскурсия:) Григорий,спасибо вам. Удачи в вашем деле!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Фототуры и фотосессии с экскурсией»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Величественный Ереван
  2. Монастыри Зеленго Дилижана: Дилижан - Агарцин - Гошаванк
  3. Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Гора Арарат
  8. Хор Вирап
  9. Эчмиадзин
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Фототуры и фотосессии с экскурсией" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 380. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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