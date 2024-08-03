6.5 часов
Групповая
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
9 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€26 за человека
6.5 часов
Групповая
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
9 авг в 10:00
10 авг в 09:30
€52 за человека
8 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
€300 за всё до 6 чел.
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280€252 за всё до 7 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
20 авг в 09:30
26 авг в 09:30
от €216 за человека
скидка
15%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160€136 за всё до 6 чел.
скидка
9%
10 часов
Групповая
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Посетить высокогорное озеро, живописный город ремёсел и средневековые монастыри за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
35€32 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana3 августа 2024Очень интересная и содержательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Самвелу и водителю Андреасу. Обязательно посоветую экскурсию с этим гидом своим друзьям.
- РРита1 августа 2024Возвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе с профи-водителем Нориком чередовались пешими
- TTatiana30 июля 2024Нам очень повезло с гидом. Наира потрясающий гид, очень много интересного рассказала. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень удачно совмещена история и природа. Микроавтобус комфортный. Спасибо организаторам и особенно гиду.
- ИИрина27 июля 2024Экскурсия очень понравилась,гид Элина подскажет и расскажет все что вас интересует,водитель Каро очень камфорное вождение,время пролетело быстро,узнали много нового,интересного,ребята очень позитивные. Организатор всегда на связи. Р.S. Элина замечательно фотографирует.
- ККуркова26 июля 2024Большое спасибо экскурсоводу Элине и водителю Каро за одну из лучших экскурсий в моей жизни! Всё было просто замечательно: интересная
- ААнастасия9 июля 2024Посетила экскурсию Гарни и Гегард в мини-группе и осталась очень довольна! Гид Армине и водитель Карен - отличная команда, комфортное
- ААнна1 июля 2024Супер! Гид Анастасия профессионал своего дела. Очень приятно было провести время! Рекомендую!
- ККристина15 июня 2024Спасибо большое гиду Соне, которая провела нам прекрасную экскурсию, очень интересно рассказывала, и позаботилась обо всем, даже о воде в дорогу. Машина была чрезвычайно комфортной. Мы всем очень довольны.
- ЕЕвгения11 июня 2024Были на данной экскурсии с семьей. Нам понравилась гид Наира, хорошо владела информацией, отвечала на все вопросы, чутко откликалась на наши потребности. Увидели красоты и древности Армении своими глазами. Отдельное спасибо водителю Армену за мягкое и безопасное вождение.
- ААнна11 мая 2024Отличная экскурсия. Выбрали за оригинальность и за то, что сразу несколько мастер-классов: можно попробовать разное. Ожидания полностью оправдались. Отличный концерт
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Однодневные»
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