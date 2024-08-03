O Oksana Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия Очень интересная и содержательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Самвелу и водителю Андреасу. Обязательно посоветую экскурсию с этим гидом своим друзьям.

Р Рита Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана читать дальше прогулками и рассказами (и даже пением) супер-профи гидом Кареном. Как много интересных фактов из истории Армении было услышано! Вкусный и недорогой обед в ресторане заслуживает особой похвалы. Спасибо за организацию! Возвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе с профи-водителем Нориком чередовались пешими

T Tatiana Гарни и Гегард - свидетели веков Нам очень повезло с гидом. Наира потрясающий гид, очень много интересного рассказала. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень удачно совмещена история и природа. Микроавтобус комфортный. Спасибо организаторам и особенно гиду.

И Ирина Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия Экскурсия очень понравилась,гид Элина подскажет и расскажет все что вас интересует,водитель Каро очень камфорное вождение,время пролетело быстро,узнали много нового,интересного,ребята очень позитивные. Организатор всегда на связи. Р.S. Элина замечательно фотографирует.

К Куркова Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия читать дальше подача Элины, комфортная езда Каро, прекрасные виды. Другие аспекты: нам купили воду, делали фото, посоветовали место для покупки шарам. Обязательно вернёмся еще! Если сомневатесь касательно экскурсии, берите! Большое спасибо экскурсоводу Элине и водителю Каро за одну из лучших экскурсий в моей жизни! Всё было просто замечательно: интересная

А Анастасия Гарни и Гегард - свидетели веков читать дальше перемещение и интересный рассказ гарантированы, если попадете именно к ним. Экскурсия в меру насыщена информацией, также достаточно свободного времени, чтобы в своем темпе осмотреть достопримечательности, чего порой не хватает на экскурсиях. Если попадете на экскурсию 7 июля (праздник Вардавар), вас будет ждать дополнительный бонус от местных:) Посетила экскурсию Гарни и Гегард в мини-группе и осталась очень довольна! Гид Армине и водитель Карен - отличная команда, комфортное

А Анна Гарни и Гегард - свидетели веков Супер! Гид Анастасия профессионал своего дела. Очень приятно было провести время! Рекомендую!

К Кристина Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье Спасибо большое гиду Соне, которая провела нам прекрасную экскурсию, очень интересно рассказывала, и позаботилась обо всем, даже о воде в дорогу. Машина была чрезвычайно комфортной. Мы всем очень довольны.

Е Евгения Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье Были на данной экскурсии с семьей. Нам понравилась гид Наира, хорошо владела информацией, отвечала на все вопросы, чутко откликалась на наши потребности. Увидели красоты и древности Армении своими глазами. Отдельное спасибо водителю Армену за мягкое и безопасное вождение.