Однодневные – экскурсии в Ереване

Найдено 7 экскурсий в категории «Однодневные» в Ереване, цены от €26, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гарни и Гегард - свидетели веков
На автобусе
На микроавтобусе
155 отзывов
6.5 часов
Групповая
Гарни и Гегард: путешествие сквозь века и мастер-класс по лавашу
Вас ждет путешествие по святыням Армении: Гарни и Гегард, где история оживает в каждом камне
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 10:00
9 авг в 10:00
11 авг в 10:00
26 за человека
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
15 отзывов
6.5 часов
Групповая
Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
Посетить языческий храм, одно из самых значимых мест в христианском мире и скальную церковь 13 века
Начало: В районе площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30 и 10:00
9 авг в 10:00
10 авг в 09:30
52 за человека
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
На машине
3 отзыва
8 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
Величественный Гегард, языческий Гарни, прекрасный Севан, колоритный Дилижан и много ярких кадров
Завтра в 08:30
9 авг в 08:30
300 за всё до 6 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
На машине
скидка
10%
1 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
280252 за всё до 7 чел.
Гастро-историческое путешествие по Армении
На машине
2 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
Гастро-историческое путешествие по Армении
Включено всё - красоты края, щедрое застолье, мастер-классы по резьбе хачкаров и виноделию
Начало: Площадь Республики, Ереван
20 авг в 09:30
26 авг в 09:30
от 216 за человека
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
На машине
скидка
15%
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160136 за всё до 6 чел.
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
9%
1 отзыв
10 часов
Групповая
Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
Посетить высокогорное озеро, живописный город ремёсел и средневековые монастыри за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
3532 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Oksana
    3 августа 2024
    Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
    Очень интересная и содержательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Самвелу и водителю Андреасу. Обязательно посоветую экскурсию с этим гидом своим друзьям.
  • Р
    Рита
    1 августа 2024
    Озеро Севан, Дилижан и древние монастыри: групповая экскурсия из Еревана
    Возвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе с профи-водителем Нориком чередовались пешими
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    прогулками и рассказами (и даже пением) супер-профи гидом Кареном. Как много интересных фактов из истории Армении было услышано! Вкусный и недорогой обед в ресторане заслуживает особой похвалы. Спасибо за организацию!

    Возвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе сВозвращаемся с экскурсии. Несмотря на большую продолжительность по времени, путешествие оказалось неутомительным. Передвижения на автобусе с
  • T
    Tatiana
    30 июля 2024
    Гарни и Гегард - свидетели веков
    Нам очень повезло с гидом. Наира потрясающий гид, очень много интересного рассказала. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень удачно совмещена история и природа. Микроавтобус комфортный. Спасибо организаторам и особенно гиду.
    Нам очень повезло с гидом. Наира потрясающий гид, очень много интересного рассказала. Экскурсия прошла на одномНам очень повезло с гидом. Наира потрясающий гид, очень много интересного рассказала. Экскурсия прошла на одномНам очень повезло с гидом. Наира потрясающий гид, очень много интересного рассказала. Экскурсия прошла на одном
  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
    Экскурсия очень понравилась,гид Элина подскажет и расскажет все что вас интересует,водитель Каро очень камфорное вождение,время пролетело быстро,узнали много нового,интересного,ребята очень позитивные. Организатор всегда на связи. Р.S. Элина замечательно фотографирует.
    Экскурсия очень понравилась,гид Элина подскажет и расскажет все что вас интересует,водитель Каро очень камфорное вождение,время пролетело
  • К
    Куркова
    26 июля 2024
    Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Элине и водителю Каро за одну из лучших экскурсий в моей жизни! Всё было просто замечательно: интересная
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    подача Элины, комфортная езда Каро, прекрасные виды. Другие аспекты: нам купили воду, делали фото, посоветовали место для покупки шарам. Обязательно вернёмся еще! Если сомневатесь касательно экскурсии, берите!

    Большое спасибо экскурсоводу Элине и водителю Каро за одну из лучших экскурсий в моей жизни! ВсёБольшое спасибо экскурсоводу Элине и водителю Каро за одну из лучших экскурсий в моей жизни! ВсёБольшое спасибо экскурсоводу Элине и водителю Каро за одну из лучших экскурсий в моей жизни! ВсёБольшое спасибо экскурсоводу Элине и водителю Каро за одну из лучших экскурсий в моей жизни! Всё
  • А
    Анастасия
    9 июля 2024
    Гарни и Гегард - свидетели веков
    Посетила экскурсию Гарни и Гегард в мини-группе и осталась очень довольна! Гид Армине и водитель Карен - отличная команда, комфортное
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    перемещение и интересный рассказ гарантированы, если попадете именно к ним. Экскурсия в меру насыщена информацией, также достаточно свободного времени, чтобы в своем темпе осмотреть достопримечательности, чего порой не хватает на экскурсиях. Если попадете на экскурсию 7 июля (праздник Вардавар), вас будет ждать дополнительный бонус от местных:)

  • А
    Анна
    1 июля 2024
    Гарни и Гегард - свидетели веков
    Супер! Гид Анастасия профессионал своего дела. Очень приятно было провести время! Рекомендую!
  • К
    Кристина
    15 июня 2024
    Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
    Спасибо большое гиду Соне, которая провела нам прекрасную экскурсию, очень интересно рассказывала, и позаботилась обо всем, даже о воде в дорогу. Машина была чрезвычайно комфортной. Мы всем очень довольны.
    Спасибо большое гиду Соне, которая провела нам прекрасную экскурсию, очень интересно рассказывала, и позаботилась обо всем
  • Е
    Евгения
    11 июня 2024
    Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
    Были на данной экскурсии с семьей. Нам понравилась гид Наира, хорошо владела информацией, отвечала на все вопросы, чутко откликалась на наши потребности. Увидели красоты и древности Армении своими глазами. Отдельное спасибо водителю Армену за мягкое и безопасное вождение.
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Гастро-историческое путешествие по Армении
    Отличная экскурсия. Выбрали за оригинальность и за то, что сразу несколько мастер-классов: можно попробовать разное. Ожидания полностью оправдались. Отличный концерт
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    и мастер-класс по дудуку и другим духовым, купили даже инструмент, рады знакомству с уважаемым Мастером Кареном. Поиграли также на смычковом каманче. Великолепный мастер-класс камнерезный по хачкарам. Очень информативно про церкви и алфавит, интересно было увидеть аистов. Арам - отличный организатор и рассказчик, откликался на наши потребности и сделал поездку насыщенной и яркой, всё успели, столько всего видели! Маршрут составлен удачно. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Гарни и Гегард - свидетели веков
  2. Хор Вирап, Гарни, Гегард и Азатское водохранилище: групповая экскурсия
  3. Познавательное путешествие по прекрасной Армении с гидом-фотографом
  4. Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
  5. Гастро-историческое путешествие по Армении
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Гора Арарат
  8. Хор Вирап
  9. Эчмиадзин
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
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