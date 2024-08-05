8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пещера дедушки Левона, Севан и термальные ванны
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: каждый день
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гарни и Гегард, Эчмиадзин и Симфония камней
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: каждый день, кроме понедельника
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $119 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Монастырь Хор Вирап и винодельня Тушпа
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: каждый день
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $65 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорный тур по Еревану с дегустацией легендарного коньяка «Арарат»
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Тур не проводится по понедельникам, так как музей закрыт.
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $115 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Красоты Армении: двухдневный тур с ночевкой в Дилижане
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $310 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорный тур по Еревану с посещением мемориала и фабрики-музея ковров
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Тур не проводится по воскресеньям, так как фабрика - музей ковров закрыта.
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $116 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Армения Вайн, шоколадный дом, церковь Кармравор и село Ошакан
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Шоколадный дом не работает по воскресеньям.
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $120 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чаепитие на фоне Арарата с посещением храма Гарни и монастыря Гегард
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от $112 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Обзорный тур по Еревану с посещением винного завода и шоколадного дома
Начало: Адрес вашего проживания
Расписание: Обратите внимание: винный завод не работает по понедельникам, шоколадный дом — по воскресеньям.
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
от $100 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Осенние экскурсии»
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