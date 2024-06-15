скидка
15%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
160€136 за всё до 6 чел.
скидка
15%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Святыни Гарни и Гегард, Симфония Камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Прикоснуться к духовному, культурному, природному наследиям Армении и увезти профессиональные снимки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180€153 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€90 за всё до 4 чел.
13 часов
Групповая
Древние монастыри Армении + канатная дорога «Крылья Татева» (из Еревана)
Посетить монастыри Хор Вирап, Нораванк, Татев и прокатиться по канатной дороге с роскошными видами
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
10 авг в 08:30
13 авг в 08:30
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина15 июня 2024Спасибо большое гиду Соне, которая провела нам прекрасную экскурсию, очень интересно рассказывала, и позаботилась обо всем, даже о воде в дорогу. Машина была чрезвычайно комфортной. Мы всем очень довольны.
- ЕЕвгения11 июня 2024Были на данной экскурсии с семьей. Нам понравилась гид Наира, хорошо владела информацией, отвечала на все вопросы, чутко откликалась на наши потребности. Увидели красоты и древности Армении своими глазами. Отдельное спасибо водителю Армену за мягкое и безопасное вождение.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «По крышам»
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