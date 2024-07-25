Очень хорошая и сбалансированная экскурсия. Увидели и горные храмы и природные красоты. Экскурсовод была очень приветливая и дружелюбная, экскурсия проводилась на комфортном минивене с кондиционером.

А Арина

Экскурсия очень понравилась! Увидели весь центр города, поговорили об истории Еревана, о том как и кто город строил, реставрировал, узнали, что осталось от царского Еревана, а что появилось в Советские года. Экскурсовод Ануш очень располагает к себе. Всем советую!