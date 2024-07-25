9 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповой тур: Голубоглазый Севан и вечнозеленый Дилижан
Начало: Ул. Таманяна, у памятника Ал. Таманяну
Расписание: По средам, пятницам и воскресеньям в 09:00
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
$33 за человека
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
Начало: Площадь Республики
Расписание: См. календарь
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
$45 за человека
9 часов
Групповая
до 15 чел.
Армянские святыни и голубая жемчужина Севан: Групповая экскурсия
Откройте величие древнего Армении: от храма Гарни до озера Севан, с гастрономическими открытиями
Начало: Площадь Республики
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 10:00
7 авг в 10:00
10 авг в 10:00
$45 за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$26 за человека
6 часов
Групповая
От язычества к христианству или всё о Гарни и Гегард, выпечка лаваша
Начало: Отель Ани Плаза, пр. Саят-Нова, д. 19
Расписание: По понедельникам и четвергам в 09։45
Сегодня в 09:30
8 авг в 09:30
$25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина25 июля 2024Очень хорошая и сбалансированная экскурсия. Увидели и горные храмы и природные красоты. Экскурсовод была очень приветливая и дружелюбная, экскурсия проводилась на комфортном минивене с кондиционером.
- ААрина24 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Увидели весь центр города, поговорили об истории Еревана, о том как и кто город строил, реставрировал, узнали, что осталось от царского Еревана, а что появилось в Советские года. Экскурсовод Ануш очень располагает к себе. Всем советую!
- ЮЮлия21 июля 2024Отличная обзорная экскурсия. Узнали много интересной истории о достопримечательностях, выдающихся людях и народе. Насладились архитектурой
- ИИван18 июля 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. Огромное спасибо, Ануш!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Популярные экскурсии»
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