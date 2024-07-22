скидка
8%
10 часов
Групповая
Лучший выборСокровища южной Армении: групповая экскурсия из Еревана
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, раскрыть тайны пещеры Птиц и побывать на винном заводе
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
38€35 за человека
скидка
9%
6 часов
Групповая
Гарни, Гегард и Симфония камней: автобусная экскурсия из Еревана
Языческий храм, скальный монастырь, вид на Арарат и причудливые творения природы за 1 день
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
32€29 за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Город как холст: стрит-арт Еревана
Познакомиться с уличным искусством на авторской экскурсии в мини-группе
Начало: В парке Сарьяна
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
€25 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мозаика Армении: история, природа и места силы
Древний Ереван, минеральные источники, подземный дворец и потухший вулкан в одной поездке
Начало: На пл. Республики
11 авг в 10:00
18 авг в 10:00
€245 за всё до 6 чел.
9 часов
Групповая
Азатское водохранилище, храмы и мастер-класс по выпечке лаваша (из Еревана)
Посетить древние храмы, полюбоваться водохранилищем и научиться печь лаваш на групповой экскурсии
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
€37 за человека
11 часов
Групповая
до 19 чел.
Севан, Джермук и армянские хачкары
Погрузиться в мир природы, архитектуры и культуры Армении на групповой экскурсии из Еревана
Начало: У памятника Таманяну
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€38 за человека
6 часов
Индивидуальная
Армянское вино: история, музей, дегустация
Поездка, насыщенная винными ароматами и живописными фотостопами
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от €265 за человека
скидка
15%
4.5 часа
Фотопрогулка
до 5 чел.
Святыни Гарни и Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Прикоснуться к духовному, культурному, природному наследию Армении и увезти профессиональные снимки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
180€153 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕфтимия22 июля 2024Маня прекрасный гид с тонким чувством юмора. Мне очень понравилась эта поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в августе 2024
Сейчас в Ереване в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 25 до 265 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Ереване на 2024 год по теме «Все», 1 ⭐ отзыв, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь