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03. 01. 2021 Винный джаз вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна

JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Если Вы интересуетесь чем-то необычным, то мы Вас поздравляем! Это предложение именно для Вас, потому что наш музыкально-винный вечер — уникальный шанс встретиться с известным армянским джазменом Гарри Кеосаяном и насладиться живой музыкой в исполнении джазмена прямо у него дома.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $70 за человека

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03. 01. 2021 Винный джаз вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна
03. 01. 2021 Винный джаз вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна

Что вы увидите

  • Дом композитора Гарри Кеосаяна
  • Разданское ущелье с балкона маэстро
Атмосферный музыкальный вечерИзвестнейший в Армении человек, джазмен и композитор, и наш хороший друг Гарри Кеосаян с радостью примет вас у себя дома. Гарри сыграет для вас свои и другие известные произведения, а его красавица жена угостит Вас вином 🍷 и десертом!
Вы насладитесь фантастической атмосферой вечера с бокалом вина, вдохновленные музыкой, исполненной Кеoсаяном на рояле и органе Хаммонде. Известный джазмен также с удовольствием побеседует с вами и расскажет интересные истории 📖 о своих встречах со знаменитыми звездами и артистами. Этот необычный вечер станет одним из лучших воспоминаний праздника, проведенного в Армении!

Организационные детали:

  • Примите, пожалуйста, во внимание то, что Вы будете в гостях у композитора дома. Форма одежды — свободная.
Что входит
  • Трансфер из отеля Ширак в частный дом композитора
  • Музыкальный вечер с угощением вина и десертов
  • Обратный трансфер до отеля Ширак
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
03. 01. 2021 Винный джаз вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна
03. 01. 2021 Винный джаз вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна
03. 01. 2021 Винный джаз вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна
03. 01. 2021 Винный джаз вечер в гостях у композитора Гарри Кеосаяна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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