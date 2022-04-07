2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала

Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых

Авторский тур
Во время пребывания в Армении, вы просто не можете пропустить возможность посетить одну из самых знаменитых достопримечательностей страны — прекрасное озеро Севан.

Проезжая через город Дилижан, мы сделаем остановку у монастыря Гошаванк.

Осмотрим монастырь Ахарцин, построенный в X-XIV веках, кроме этого вы направитесь к северу-востоку, в одно из самых зеленых областей Армении — в Лорийскою область, где два из трех монастырей включены в список ЮНЕСКО.
2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала
2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала
2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала
2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала
2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала
2 дня: озеро Севан, Дилижан, Агарцин, Гошаванк, Ахпат, Санаин, Ахтала

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Дилижан
  • Монастырь Ахарцин
  • Монастырь Гошаванк
  • Монастырь Санаин
  • Монастырь Ахпат

Что вас ожидает:

    Обилие архитектурных шедевров, христианских святынь
    Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. Экскурсия начинется с приятной утренней тренировки – подъем по лестницам на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в 9 веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении — хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса. Далее вы направитесь на север, где вы сможете насладиться красивейшей природой Армении.
    Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении.
    Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в X-XIV веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени. Если вам интересно почему, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
    Вдохновляющие красоты пейзажей и умиротворение монастырей
    Во время этого тура вы направитесь к северу-востоку, в одно из самых зеленых областей Армении — в Лорийскою область, где два из трех монастырей включены в список ЮНЕСКО. Монастыри Ахпат и Санаин тесно взаимосвязаны и расположены в 20 минутах езды друг от друга. Легенда гласит, что оба монастыря были построены масонами отцом и сыном, но Санаин был построен раньше. Название монастыря Санаин, построенный отцом, означает «этот старше другого», тогда как Ахпат означает «великая стена».
    Главные храмы в обоих комплексах были построены княгиней Хосровануйш, в честь процветания ее двух сыновей, князей Смбата и Кюрикэ, чьи изображения можно увидеть на восточной стене церкви в Санаине. Главная церковь в комплексе Ахпата — церковь Св. Ншана была построена в 976 году, а главная церковь в комплексе Санаин была построена на 30 лет раньше. Последняя остановка — монастырь Ахтала, которую относят к X веку. Крепость Ахтала является одним из наиболее хорошо сохранившихся из всех крепостей в Армении, которая славится своими великолепными средневековыми фресками. А еще говорят, что здесь когда-то хранился крест, который был использован Иоанном Крестителем для крещения Иисуса Христа.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    • Проживание
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 2 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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