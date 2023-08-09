5 дней в Армении: Гарни, Гегард, Севан, Агарцин, Звартноц, Татев, Карахундж

Погрузитесь в историю и природу Армении с 5-дневным экскурсионным туром

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Тур станет незабываемым путешествием во времени и пространстве, открывая перед вами уникальные красоты исторических мест Армении.

Вы ощутите величие и мощь древности, насладитесь великолепием природы и унесете с собой незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы.
5 дней в Армении: Гарни, Гегард, Севан, Агарцин, Звартноц, Татев, Карахундж
5 дней в Армении: Гарни, Гегард, Севан, Агарцин, Звартноц, Татев, Карахундж
5 дней в Армении: Гарни, Гегард, Севан, Агарцин, Звартноц, Татев, Карахундж
5 дней в Армении: Гарни, Гегард, Севан, Агарцин, Звартноц, Татев, Карахундж
5 дней в Армении: Гарни, Гегард, Севан, Агарцин, Звартноц, Татев, Карахундж
5 дней в Армении: Гарни, Гегард, Севан, Агарцин, Звартноц, Татев, Карахундж
Ближайшие даты:
9
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Описание

Что вас ожидает:

  • День 1: Гарни, Гегард.
  • Наше путешествие начинается с посещения Гарни — места, где воплощается красота армянской архитектуры. Вы сможете полюбоваться Гарнийским храмом, с его роскошными деталями и прекрасным расположением на берегу реки Азат. Это место пропитано энергией и духом древности, переносящим вас во времена старинной Армении.
  • Следующая остановка — Гегард, монастырский комплекс, который восхищает своей архитектурой, вырезанной прямо в скале. Известен своими красивыми храмами и уникальной атмосферой, Гегард окутывает вас таинственностью и магией. Прогуляйтесь по его территории, вдыхая дух древности и наслаждаясь видами окружающей природы.
  • День 2: Нораванк, Татев (канатная дорога), Караундж.
  • Впереди вас ждет Нораванк — величественный монастырский комплекс, возвышающийся на крутом холме. Его каменные стены и изысканные декорации будут вас впечатлять своей красотой и мощью. Погрузитесь в историю искусства и религии, ощущая дух места и его значимость.
  • Следующая остановка — Татев. Преодолевая впечатляющую канатную дорогу, вы достигнете этого древнего монастырского комплекса, который расположен на вершине скалы. Татев впечатляет своими архитектурными шедеврами и удивительными видами на окружающие горы и долины. Пройдитесь по его территории и погрузитесь в историческую атмосферу этого места.
  • Мы продолжаем наше путешествие в Караундж, где вас ждет Зорац Карер — «Каменный солдат». Здесь величественные каменные столбы природного происхождения, созданные тысячи лет назад, восхищают своей мощью и загадочностью. Погрузитесь в атмосферу древности и удивительной гармонии с природой, ощущая магию этого уникального места.
  • День 3: Обзорная экскурсия по Еревану, Эчмиадзин, Звартноц.
  • Обзорная экскурсия по Еревану станет еще одним ярким моментом вашего путешествия. Окунитесь в пульсирующую жизнь столицы Армении, побывайте на центральной площади Республики и многих других местах.
  • Посетите исторический комплекс Эчмиадзин, включающий в себя храмы Рипсиме, Гаяне и святой Собор. Здесь вы почувствуете особую духовность и значимость этого места в армянской истории.
  • Следующая остановка — Звартноц. Восхититесь красотой этого горного озера, окруженного горами и сопками. Погрузитесь в спокойствие природы, наслаждаясь тишиной и прекрасными видами, которые открываются перед вами.
  • День 4: Цахкадзор, Севан.
  • Следующая остановка — Звартноц. Восхититесь красотой этого горного озера, окруженного горами и сопками. Погрузитесь в спокойствие природы, наслаждаясь тишиной и прекрасными видами, которые открываются перед вами.
  • Мы завершаем наше путешествие в Цахкадзоре, городе, окруженном горами и озерами. Поднимитесь на гору Кечарис и насладитесь захватывающими панорамными видами на горные вершины и зеленые долины. Посетите монастырь Севанаванк, который расположен на вершине холма и предлагает вам великолепные виды на озеро Севан.
  • День 5: Ахпат, Санаин, Одзун, Дсех.
  • Наш маршрут начинается с Ахпата, древнего монастырского комплекса, который восхищает своими архитектурными шедеврами. Вы будете поражены его изяществом и элегантностью, а древние каменные кресты создадут особую атмосферу святости и покоя.
  • Следующая остановка — Санаин, место, которое пропитано духом древности и духовности. Здесь вы посетите старинный монастырь, окруженный красивой природой и живописными пейзажами. Прогуляйтесь по его территории, ощущая мир и гармонию, которые пронизывают это место.
  • Наши следующие шаги приведут нас в Одзун, где величественный храм возвышается над окружающей местностью. Откройте для себя архитектурные особенности и уникальность этого места, наслаждаясь видами на горы и долины. Погрузитесь в атмосферу вековой истории и насладитесь тишиной и спокойствием, которые царят здесь.
  • Мы завершаем наше путешествие в Дсехе — древнем городе, который известен своими археологическими находками и уникальной атмосферой. Вы почувствуете себя исследователем, погружаясь в прошлое и обнаруживая древние руины и останки. Откройте для себя загадочность и силу этого места, наслаждаясь неповторимым археологическим путешествием.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Не доступен: для инвалидных колясок.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
  • Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
  • Встреча в отеле
  • Бутылка воды
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
Что не входит
  • Питание обед (на одного человека — 20,5 $)
  • Билет на Татев и Цахкадзорскую канатную дорогу — 30,8 $
  • Входные билеты — 11,5 $
  • Размещение в отеле
  • Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
Место начала и завершения?
Встреча и высадка в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Не доступен: для инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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