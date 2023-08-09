Погрузитесь в историю и природу Армении с 5-дневным экскурсионным туром
Тур станет незабываемым путешествием во времени и пространстве, открывая перед вами уникальные красоты исторических мест Армении.
Вы ощутите величие и мощь древности, насладитесь великолепием природы и унесете с собой незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы.
Вы ощутите величие и мощь древности, насладитесь великолепием природы и унесете с собой незабываемые впечатления, которые останутся с вами на долгие годы.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Гарни, Гегард.
- Наше путешествие начинается с посещения Гарни — места, где воплощается красота армянской архитектуры. Вы сможете полюбоваться Гарнийским храмом, с его роскошными деталями и прекрасным расположением на берегу реки Азат. Это место пропитано энергией и духом древности, переносящим вас во времена старинной Армении.
- Следующая остановка — Гегард, монастырский комплекс, который восхищает своей архитектурой, вырезанной прямо в скале. Известен своими красивыми храмами и уникальной атмосферой, Гегард окутывает вас таинственностью и магией. Прогуляйтесь по его территории, вдыхая дух древности и наслаждаясь видами окружающей природы.
- День 2: Нораванк, Татев (канатная дорога), Караундж.
- Впереди вас ждет Нораванк — величественный монастырский комплекс, возвышающийся на крутом холме. Его каменные стены и изысканные декорации будут вас впечатлять своей красотой и мощью. Погрузитесь в историю искусства и религии, ощущая дух места и его значимость.
- Следующая остановка — Татев. Преодолевая впечатляющую канатную дорогу, вы достигнете этого древнего монастырского комплекса, который расположен на вершине скалы. Татев впечатляет своими архитектурными шедеврами и удивительными видами на окружающие горы и долины. Пройдитесь по его территории и погрузитесь в историческую атмосферу этого места.
- Мы продолжаем наше путешествие в Караундж, где вас ждет Зорац Карер — «Каменный солдат». Здесь величественные каменные столбы природного происхождения, созданные тысячи лет назад, восхищают своей мощью и загадочностью. Погрузитесь в атмосферу древности и удивительной гармонии с природой, ощущая магию этого уникального места.
- День 3: Обзорная экскурсия по Еревану, Эчмиадзин, Звартноц.
- Обзорная экскурсия по Еревану станет еще одним ярким моментом вашего путешествия. Окунитесь в пульсирующую жизнь столицы Армении, побывайте на центральной площади Республики и многих других местах.
- Посетите исторический комплекс Эчмиадзин, включающий в себя храмы Рипсиме, Гаяне и святой Собор. Здесь вы почувствуете особую духовность и значимость этого места в армянской истории.
- Следующая остановка — Звартноц. Восхититесь красотой этого горного озера, окруженного горами и сопками. Погрузитесь в спокойствие природы, наслаждаясь тишиной и прекрасными видами, которые открываются перед вами.
- День 4: Цахкадзор, Севан.
- Следующая остановка — Звартноц. Восхититесь красотой этого горного озера, окруженного горами и сопками. Погрузитесь в спокойствие природы, наслаждаясь тишиной и прекрасными видами, которые открываются перед вами.
- Мы завершаем наше путешествие в Цахкадзоре, городе, окруженном горами и озерами. Поднимитесь на гору Кечарис и насладитесь захватывающими панорамными видами на горные вершины и зеленые долины. Посетите монастырь Севанаванк, который расположен на вершине холма и предлагает вам великолепные виды на озеро Севан.
- День 5: Ахпат, Санаин, Одзун, Дсех.
- Наш маршрут начинается с Ахпата, древнего монастырского комплекса, который восхищает своими архитектурными шедеврами. Вы будете поражены его изяществом и элегантностью, а древние каменные кресты создадут особую атмосферу святости и покоя.
- Следующая остановка — Санаин, место, которое пропитано духом древности и духовности. Здесь вы посетите старинный монастырь, окруженный красивой природой и живописными пейзажами. Прогуляйтесь по его территории, ощущая мир и гармонию, которые пронизывают это место.
- Наши следующие шаги приведут нас в Одзун, где величественный храм возвышается над окружающей местностью. Откройте для себя архитектурные особенности и уникальность этого места, наслаждаясь видами на горы и долины. Погрузитесь в атмосферу вековой истории и насладитесь тишиной и спокойствием, которые царят здесь.
- Мы завершаем наше путешествие в Дсехе — древнем городе, который известен своими археологическими находками и уникальной атмосферой. Вы почувствуете себя исследователем, погружаясь в прошлое и обнаруживая древние руины и останки. Откройте для себя загадочность и силу этого места, наслаждаясь неповторимым археологическим путешествием.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
- Бесплатный Wi-Fi на борту
- Что не входит
- Питание обед (на одного человека — 20,5 $)
- Билет на Татев и Цахкадзорскую канатную дорогу — 30,8 $
- Входные билеты — 11,5 $
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
- Место начала и завершения?
- Встреча и высадка в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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