Что вас ожидает:

День 1: Гарни, Гегард.

Наше путешествие начинается с посещения Гарни — места, где воплощается красота армянской архитектуры. Вы сможете полюбоваться Гарнийским храмом, с его роскошными деталями и прекрасным расположением на берегу реки Азат. Это место пропитано энергией и духом древности, переносящим вас во времена старинной Армении.

Следующая остановка — Гегард, монастырский комплекс, который восхищает своей архитектурой, вырезанной прямо в скале. Известен своими красивыми храмами и уникальной атмосферой, Гегард окутывает вас таинственностью и магией. Прогуляйтесь по его территории, вдыхая дух древности и наслаждаясь видами окружающей природы.

День 2: Нораванк, Татев (канатная дорога), Караундж.

Впереди вас ждет Нораванк — величественный монастырский комплекс, возвышающийся на крутом холме. Его каменные стены и изысканные декорации будут вас впечатлять своей красотой и мощью. Погрузитесь в историю искусства и религии, ощущая дух места и его значимость.

Следующая остановка — Татев. Преодолевая впечатляющую канатную дорогу, вы достигнете этого древнего монастырского комплекса, который расположен на вершине скалы. Татев впечатляет своими архитектурными шедеврами и удивительными видами на окружающие горы и долины. Пройдитесь по его территории и погрузитесь в историческую атмосферу этого места.

Мы продолжаем наше путешествие в Караундж, где вас ждет Зорац Карер — «Каменный солдат». Здесь величественные каменные столбы природного происхождения, созданные тысячи лет назад, восхищают своей мощью и загадочностью. Погрузитесь в атмосферу древности и удивительной гармонии с природой, ощущая магию этого уникального места.

День 3: Арагац (озеро Кари), памятник Армянского алфавита, Амберд

Первая остановка — Арагац. Восхититесь величественной горой Арагац, венцом которой является озеро Кари. Ощутите мощь природы, наслаждаясь неповторимыми пейзажами, где вода и горы воссоединяются в гармонии.

Следующая остановка — памятник Армянского алфавита. Здесь вы окунетесь в историю и культуру Армении, исследуя богатство армянской письменности. Величественные фигуры букв и символов будут напоминать вам о важности языка и его значимости для народа.

Амберд будет следующим впечатляющим местом на нашем пути. Здесь вы встретитесь с древней крепостью, которая возвышается на вершине горы. Погрузитесь в историческую атмосферу и насладитесь видами на окружающие долины и горы.

День 4: Севан (Севанаванк), Дилижан (Гошаванк, Агарцин)

Севан — место, где вы посетите Севанаванк, монастырский комплекс, расположенный на высокой скале. Ощутите покой и духовность этого места, наслаждаясь видами на озеро Севан и окружающую природу.

Дилижан — живописный город, окруженный горами и лесами. Здесь вы посетите Гошаванк и Агарцин, великолепные монастыри, воплощающие дух древности и красоту армянской архитектуры. Погрузитесь в тишину и спокойствие, наслаждаясь окружающей природой.

День 5: Эчмиадзин и Звартноц

Здесь вы окунетесь в мир древней христианской истории, посещая Рипсиме и Гаяне — уникальные храмы, сохранившие свою изящность и красоту на протяжении многих веков. Очарует вас и святой Собор, знаменитый своей архитектурой и значимостью для армянской церкви.

Далее наш путь приведет нас к храму Звартноц, который расположен среди живописных гор и омывается водами горного озера. Вы погрузитесь в атмосферу покоя и духовности, наслаждаясь прекрасными видами на окружающую природу и величественные горы, которые окружают храм.

День 6: Ахпат, Санаин, Одзун, Дсех

Наш маршрут начинается с Ахпата, древнего монастырского комплекса, который восхищает своими архитектурными шедеврами. Вы будете поражены его изяществом и элегантностью, а древние каменные кресты создадут особую атмосферу святости и покоя.

Следующая остановка — Санаин, место, которое пропитано духом древности и духовности. Здесь вы посетите старинный монастырь, окруженный красивой природой и живописными пейзажами. Прогуляйтесь по его территории, ощущая мир и гармонию, которые пронизывают это место.

Наши следующие шаги приведут нас в Одзун, где величественный храм возвышается над окружающей местностью. Откройте для себя архитектурные особенности и уникальность этого места, наслаждаясь видами на горы и долины. Погрузитесь в атмосферу вековой истории и насладитесь тишиной и спокойствием, которые царят здесь.

Мы завершаем наше путешествие в Дсехе — древнем городе, который известен своими археологическими находками и уникальной атмосферой. Вы почувствуете себя исследователем, погружаясь в прошлое и обнаруживая древние руины и останки. Откройте для себя загадочность и силу этого места, наслаждаясь неповторимым археологическим путешествием.

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