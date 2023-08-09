Погрузитесь в историю и природу Армении: 6-дневный тур из Еревана
Этот насыщенный тур позволит вам ощутить красоту и разнообразие Армении.
Вы проникнетесь ее богатой историей, увидите великолепие природы и почувствуете духовность этой земли.
Вас ожидают незабываемые пейзажи, древние святыни и величественные горы, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.
Вы проникнетесь ее богатой историей, увидите великолепие природы и почувствуете духовность этой земли.
Вас ожидают незабываемые пейзажи, древние святыни и величественные горы, которые оставят в вас незабываемые впечатления и воспоминания на всю жизнь.
Ближайшие даты:
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
15
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Гарни, Гегард.
- Наше путешествие начинается с посещения Гарни — места, где воплощается красота армянской архитектуры. Вы сможете полюбоваться Гарнийским храмом, с его роскошными деталями и прекрасным расположением на берегу реки Азат. Это место пропитано энергией и духом древности, переносящим вас во времена старинной Армении.
- Следующая остановка — Гегард, монастырский комплекс, который восхищает своей архитектурой, вырезанной прямо в скале. Известен своими красивыми храмами и уникальной атмосферой, Гегард окутывает вас таинственностью и магией. Прогуляйтесь по его территории, вдыхая дух древности и наслаждаясь видами окружающей природы.
- День 2: Нораванк, Татев (канатная дорога), Караундж.
- Впереди вас ждет Нораванк — величественный монастырский комплекс, возвышающийся на крутом холме. Его каменные стены и изысканные декорации будут вас впечатлять своей красотой и мощью. Погрузитесь в историю искусства и религии, ощущая дух места и его значимость.
- Следующая остановка — Татев. Преодолевая впечатляющую канатную дорогу, вы достигнете этого древнего монастырского комплекса, который расположен на вершине скалы. Татев впечатляет своими архитектурными шедеврами и удивительными видами на окружающие горы и долины. Пройдитесь по его территории и погрузитесь в историческую атмосферу этого места.
- Мы продолжаем наше путешествие в Караундж, где вас ждет Зорац Карер — «Каменный солдат». Здесь величественные каменные столбы природного происхождения, созданные тысячи лет назад, восхищают своей мощью и загадочностью. Погрузитесь в атмосферу древности и удивительной гармонии с природой, ощущая магию этого уникального места.
День 3: Арагац (озеро Кари), памятник Армянского алфавита, Амберд
Первая остановка — Арагац. Восхититесь величественной горой Арагац, венцом которой является озеро Кари. Ощутите мощь природы, наслаждаясь неповторимыми пейзажами, где вода и горы воссоединяются в гармонии.
Следующая остановка — памятник Армянского алфавита. Здесь вы окунетесь в историю и культуру Армении, исследуя богатство армянской письменности. Величественные фигуры букв и символов будут напоминать вам о важности языка и его значимости для народа.
Амберд будет следующим впечатляющим местом на нашем пути. Здесь вы встретитесь с древней крепостью, которая возвышается на вершине горы. Погрузитесь в историческую атмосферу и насладитесь видами на окружающие долины и горы.
День 4: Севан (Севанаванк), Дилижан (Гошаванк, Агарцин)
Севан — место, где вы посетите Севанаванк, монастырский комплекс, расположенный на высокой скале. Ощутите покой и духовность этого места, наслаждаясь видами на озеро Севан и окружающую природу.
Дилижан — живописный город, окруженный горами и лесами. Здесь вы посетите Гошаванк и Агарцин, великолепные монастыри, воплощающие дух древности и красоту армянской архитектуры. Погрузитесь в тишину и спокойствие, наслаждаясь окружающей природой.
День 5: Эчмиадзин и Звартноц
Здесь вы окунетесь в мир древней христианской истории, посещая Рипсиме и Гаяне — уникальные храмы, сохранившие свою изящность и красоту на протяжении многих веков. Очарует вас и святой Собор, знаменитый своей архитектурой и значимостью для армянской церкви.
Далее наш путь приведет нас к храму Звартноц, который расположен среди живописных гор и омывается водами горного озера. Вы погрузитесь в атмосферу покоя и духовности, наслаждаясь прекрасными видами на окружающую природу и величественные горы, которые окружают храм.
День 6: Ахпат, Санаин, Одзун, Дсех
Наш маршрут начинается с Ахпата, древнего монастырского комплекса, который восхищает своими архитектурными шедеврами. Вы будете поражены его изяществом и элегантностью, а древние каменные кресты создадут особую атмосферу святости и покоя.
Следующая остановка — Санаин, место, которое пропитано духом древности и духовности. Здесь вы посетите старинный монастырь, окруженный красивой природой и живописными пейзажами. Прогуляйтесь по его территории, ощущая мир и гармонию, которые пронизывают это место.
Наши следующие шаги приведут нас в Одзун, где величественный храм возвышается над окружающей местностью. Откройте для себя архитектурные особенности и уникальность этого места, наслаждаясь видами на горы и долины. Погрузитесь в атмосферу вековой истории и насладитесь тишиной и спокойствием, которые царят здесь.
Мы завершаем наше путешествие в Дсехе — древнем городе, который известен своими археологическими находками и уникальной атмосферой. Вы почувствуете себя исследователем, погружаясь в прошлое и обнаруживая древние руины и останки. Откройте для себя загадочность и силу этого места, наслаждаясь неповторимым археологическим путешествием.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
- Бесплатный Wi-Fi на борту
- Что не входит
- Питание обед (на одного человека — 20,5 $)
- Билет на Татев и Цахкадзорскую канатную дорогу — 30,8 $
- Входные билеты — 11,5 $
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
- Место начала и завершения?
- Встреча и высадка в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Озеро Севан
Популярные места
Дилижан
Многодневные туры
Храм Гарни и монастырь Гегард
Религиозные
Похожие туры из Еревана
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
Завтра
9 сен
23 сен
21 окт
7490063 665₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 авг
11 авг
12 авг
13 авг
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Недоступная Армения на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Ереван, аэропорт, до 12:00
16 авг
23 авг
30 авг
6 сен
65 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии