Привет! Меня зовут Ашот и мне 36 лет. 9 лет работы в сфере туризма и 12 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Яркое знакомство с Арменией
Вы погрузитесь в историю страны, полюбуетесь горами и ущельями, покатаетесь на лошадях и продегустируете нежнейший шоколад ручной работы. Вот наш план:
Монастырь Сагмосаванк — храм XIII века, расположенный на утесе в ущелье реки Касах. Вы услышите историю его основания и развития, расшифруете особенности архитектуры и полюбуетесь сказочными пейзажами. А еще я поделюсь легендой о священнике, спасавшем местных сельчан во времена нашествия монголов.
Аллея букв — вы погуляете по необычной аллее с буквами армянского алфавита в виде огромных каменных скульптур. Я расскажу о великом мыслителе и лингвисте Месропе Маштоце, значимости армянского алфавита для народа и его мистической связи с таблицей Менделеева. Кроме того, помогу каждому из вас найти первую букву своего имени.
Шоколадная фабрика — мы посетим семейную фабрику, основанную двумя братьями из Франции и Австрии. Вы познакомитесь с историей шоколада, продегустируете изделия ручной работы и понаблюдаете за их производством. При желании дети смогут принять участие в процессе упаковывания шоколада.
Конный клуб — вы узнаете интересные факты о лошадях, покормите их и в сопровождении инструктора освоите на манеже навыки верховой езды.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
В стоимость включены: комфортабельный транспорт, все входные билеты, до 10 минут верховой езды в сопровождении инструктора
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Экскурсию можно организовать и для большего количества участников. Доплата составит 25 евро с человека.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
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