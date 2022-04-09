Ашот — ваша команда гидов в Ереване

Провели 1029 экскурсий для 1181 туриста

Привет! Меня зовут Ашот и мне 36 лет. 9 лет работы в сфере туризма и 12 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!