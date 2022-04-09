Армения для детей и взрослых

Конный клуб, шоколадная фабрика, средневековый монастырь и аллея букв на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Приглашаю отправиться в живописный регион у подножья горы Арагац! Вы увидите древний монастырь Сагмосаванк, изучите буквы армянского алфавита, покатаетесь на лошадях и побываете на семейной шоколадной фабрике.

А я не дам вам заскучать в пути и расскажу много интересного об армянских традициях, истории и культуре.
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Армения для детей и взрослых
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Яркое знакомство с Арменией

Вы погрузитесь в историю страны, полюбуетесь горами и ущельями, покатаетесь на лошадях и продегустируете нежнейший шоколад ручной работы. Вот наш план:

  • Монастырь Сагмосаванк — храм XIII века, расположенный на утесе в ущелье реки Касах. Вы услышите историю его основания и развития, расшифруете особенности архитектуры и полюбуетесь сказочными пейзажами. А еще я поделюсь легендой о священнике, спасавшем местных сельчан во времена нашествия монголов.
  • Аллея букв — вы погуляете по необычной аллее с буквами армянского алфавита в виде огромных каменных скульптур. Я расскажу о великом мыслителе и лингвисте Месропе Маштоце, значимости армянского алфавита для народа и его мистической связи с таблицей Менделеева. Кроме того, помогу каждому из вас найти первую букву своего имени.
  • Шоколадная фабрика — мы посетим семейную фабрику, основанную двумя братьями из Франции и Австрии. Вы познакомитесь с историей шоколада, продегустируете изделия ручной работы и понаблюдаете за их производством. При желании дети смогут принять участие в процессе упаковывания шоколада.
  • Конный клуб — вы узнаете интересные факты о лошадях, покормите их и в сопровождении инструктора освоите на манеже навыки верховой езды.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • В стоимость включены: комфортабельный транспорт, все входные билеты, до 10 минут верховой езды в сопровождении инструктора
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию можно организовать и для большего количества участников. Доплата составит 25 евро с человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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