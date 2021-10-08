Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Здравствуйте. Это была наша первая экскурсия в Армении. Накануне, по дороге из аэропорта, мы слушали нашего водителя, вертели головами и уже влюбились в этот розовый, неповторимый, колоритный Ереван. Вечером мы побродили по центру и были готовы к новым впечатлениям. Утром, у гостиницы Ширак, долго ждали организатора. Об'явлений нет, никто не знает об отправлении экскурсии. Но мы нашли, сели в микроавтобус. Появился мужчина, представился Эдуардом, назвал себя организатором. После переклички выехали. Денег никто не спрашивал, что очень удивило. 40 минут ездили по городу и собирали людей из гостиниц на эту экскурсию. Только почему то мы пришли сами пешком, через 6 кварталов. Никто не сообщил, что можно было забрать нас из отеля,. Затем приехали в офис, Эдуард попрощался и вышел. Через некоторое время он вернулся, сел рядом с водителем и… Экскурсия началась. Вальяжно развалившись на сиденье, он о чем то говорил с водителем, не обращая на нас никакого внимания. Попробовали задать вопрос по ходу движения микроавтобуса по городу, но нас просто не замечали. Эдуард даже не повернулся в нашу сторону! Попытались достучаться, вроде бы идёт экскурсия! Задали вопрос, что за памятник мы видим на горе, слева, Эдуард рявкнул на нас, сказав что это мы узнаем из обзорной экскурсии по городу. Его разговор с водителем длился около 20 минут. Далее Эдуард просто молча сидел, был занят собой, экскурсию не вел. Затем, вспомнив про наше существование, он заговорил, кое- что рассказал, это было не более минуты. И снова тишина на 15 минут. Так продолжалось всю дорогу до озёра Севан. То молчит, то общается с водителем. Видимо, в его понимании это является нормой. Приехав к Севану, Эдуард показал, где ларьки с сувенирами, туалет, дорога к монастырю и озеру. На мой вопрос "А где экскурсия. " он рявкнул, что не может разорваться на три части. Можно было и не рваться, а просто провести и рассказать о монастыре, но этого не последовало. Мы побродили по окрестностям, прослушали местных людей, рассказы были интересные и доступные. Люди очень доброжелательные и приветливые. Остальную дорогу до Дилижана все были заняты в автобусе своим делами. Экскурсии как не было, так и нет. Перед Дилижаном Эдуард неожиданно оживился, кое-что рассказал, минуты на 2, и опять перешёл на общение с водителем. Мы мирно беседовали между собой, ведь экскурсии как таковой нет, мимолетные сообщения о том, какая красивая Армения и не более того. Да, мы согласны, красиво, колоритно, но…. мы платим за информацию! Перед приездом в монастырь Эдуард вспомнил, что надо хоть что то рассказать. Развернулся в салон и начал повествование. Но вдруг очень агрессивно и рьяно обратился к нам с таким словами"Вы мне с самого начала не нравитесь. " Вот так номер! Мы разговариваем между собой, потому, что экскурсовод нас просто игнорирует, экскурсию не ведёт! А оказывается, мы просто ему не нравимся! Мы отправились вообще то на экскурсию, а не нравится кому-либо. В его обязанность входит рассказывать, а не рычать на людей и выяснять кто кому нравится- не нравится! На остановке, без всяких посторонних лиц мы очень вежливо пытались донести раз'яренному Эдуарду, что надо рассказывать экскурсию, а не тарахтеть с водителем, проявить такт, а не орать на весь автобус. А где гостеприимство, где мужская выдержка, какое мнение сложится у гостей при таком отношении экскурсовода к своей работе? На это Эдуард рявкнул"Мне наплевать на Ваше мнение. " А зря, плеваться вообще неприлично, а на гостей- тем более! Ну а мнение гостей- залог будущего успеха туристической фирмы. Далее еще интересней: он стал брызгать слюной, выкрикивая, что мы сорвали ему экскурсию! Как можно сорвать то, чего не было? На наши спокойные вопросы Эдуард кипятился все больше, демонстрируя историчность и неуравновешенность. Захочется ли после такого ещё раз приехать? Думайте сами. Отношение к женщинам, отношение к человеку, которому ты годишься в сыновья, просто отношение к людям Эдуард продемонстрировал отлично. А о его качествах как экскурсовода и говорить нечего. Хотя в монастыре, после общения с нами, он заговорил, немного рассказал. Минимум, что можно было получить. . Дошло до него, что мы приехали не только смотреть, но и слушать. Правда, примкнув к другой группе, мы узнали в 10 раз больше, чем от Эдуарда, а местные жители охотно ответили на все наши вопросы. Им не плевать на наше мнение! Места замечательные, все впечатляет. В самом Дилижане Эдуард немного рассказал о хачкарах, видимо стало стыдно, ведь претензии были не только у нас. Далее он отвел нас к ремесленным мастерским, ничего не рассказав, в комнатах по сути были сувенирные ларьки. Вероятно, мы должны были затавариться…. Но у памятника Мимино его запал кончился, все гуляли и фотографировались сами, а он исчез минут на 20. Оказалось, что рядом кафе, в котором мы должны перекусить. Только об этом все должны были догадаться сами, информации ни от кого не поступало…. Через полчаса экскурсовод появился. На обратном пути Эдуарду аккуратно напомнили, что все должны доплатить за экскурсию( которой так и не услышали. ) Деньги собирал длительно, не хватало мелочи давать сдачи. Люди молчали, терпеливо ждали, когда он пойдет и разменяет купюры, никто не хотел выяснять отношения, слушать его выкрики. Неприятный осадок остался… Вернулись в город на 30 минут раньше запланированного. В итоге 1 час 10 минут у нас отняли. Люди выходили молча. Спасибо водителю, что довез без приключений.

Вывод: никому эту фирму не посоветую, а желающих отправлю в Ерани-тур! На следующий день мы поехали с ними. Получили массу впечатлений, положительных эмоций и отличное настроение! Кучу информации, ответы на все наши вопросы и неповторимого экскурсовода! А какой был обед на свежем воздухе! Обед, кстати, входил в стоимость экскурсии. А ещё каждому дали бутылочку воды, армянскую выпечку ещё до начала экскурсии. Подсказали, где можно будет поужинать в Ереване после экскурсии, как найти сувенирный рынок, что продегустировать и многое другое. В автобусе работал вай- фай и кондиционер. Эти маленькие радости мы не получили в этой поездке…

Эдуарда мы простили. В кафе вечером, поделившись таким впечатлением о поездке на Севан с пожилым местным человеком, услышали мудрое изречение: Если мужчина проявляет по отношению к вам АГРЕССИЮ, то ему не хватает ЛЮБВИ. Так вот мы именно этого пожелали Эдуарду, который так и не понял, в чем секрет гостеприимства. Экскурсовод- это призвание, а не способ самоутвердиться. Руководителю фирмы хочется пожелать более тщательно подбирать кадры для работы с людьми. Таких эдуардов нельзя допускать к людям, они портят лицо фирмы.