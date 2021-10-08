Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»

Посетить главную природную достопримечательность страны и окружающие ее интересные места

3.8
7 отзывов
В группе до 15 человек вы отправитесь наслаждаться чудесными пейзажами Армении! Побываете на знаменитом озере Севан, оцените цветущий горный курорт Дилижан и осмотрите старинные монастыри: Севанаванк и Агарцин.

А еще увидите памятник героям «Мимино» и узнаете о местных традициях, культуре и истории.
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»
Автобусная экскурсия «Озеро Севан, курорт Дилижан и древние монастыри»

Что вас ожидает

Озеро Севан. Второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Вы услышите связанные с ним легенды, подниметесь на вершину полуострова Ахтамар и полюбуетесь озером с высоты.

Монастырь Севанаванк. Возведенный в IX веке, он входит в список самых древних монастырей страны. Вы узнаете о временах его упадка и расцвета, рассмотрите черные стены и золотой иконостас.

Курортный город Дилижан. В Армении говорят: «Если бы в раю были лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан». Вы погуляете по его уютным улицам и оцените справедливость этих слов.

Монастырь Агарцин. Расположенный в лесистой долине, в верховьях одноименной реки, он покорит вас живописными видами и богатой историей.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Все входные билеты включены в стоимость
Место начала и завершения
у отеля Ани Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:45
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Конечно, наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Наира
Наира
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.
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7 реальных отзывов от туристов

Наталья
8 окт 2021
Организация тура плохая. Компания накануне не прислала подтверждение по экскурсии. В ваучере было указано другое место встречи (у четырёх туристов), в результате чего нас забрали спустя полчаса после заявленного времени, после наших телефонных звонков. Экскурсия проводилась на большом автобусе с большим количеством туристов, хотя при бронировании было указано, что группа до 15 человек. И прочие негативные мелочи.
Наира
Ответ гида:
Спасибо за отзыв! Дело в том, что наш гид, сотрудник нашей компании, буквально за день заболел короной, и мы в последний момент вынуждены были найти других гидов, с которыми ранее не работали, и так получилось, что они не смогли удержать установленный уровень обслуживания. Ситуация была форс-мажорная с мгновенным спонтанным решением.
Просим прощения за неудобства. Мы сделали выводы и будем в подобных случаях отменять заказ.
А
30 сен 2021
Была в Ереване всего один день и решила съездить на данную экскурсию. Все очень понравилось. Прекрасный Севан, затерявшийся в зелени Дилижан, старинный монастырь в горах. Думаю, что каждый найдёт то, что ему понравится. Ну и спасибо большое Анне. Очень живая, очень интересная, приятно было слушать и смотреть! Спасибо большое за экскурсию. Я довольна)
Т
4 июля 2021
Здравствуйте. Это была наша первая экскурсия в Армении. Накануне, по дороге из аэропорта, мы слушали нашего водителя, вертели головами и уже влюбились в этот розовый, неповторимый, колоритный Ереван. Вечером мы побродили по центру и были готовы к новым впечатлениям. Утром, у гостиницы Ширак, долго ждали организатора. Об'явлений нет, никто не знает об отправлении экскурсии. Но мы нашли, сели в микроавтобус. Появился мужчина, представился Эдуардом, назвал себя организатором. После переклички выехали. Денег никто не спрашивал, что очень удивило. 40 минут ездили по городу и собирали людей из гостиниц на эту экскурсию. Только почему то мы пришли сами пешком, через 6 кварталов. Никто не сообщил, что можно было забрать нас из отеля,. Затем приехали в офис, Эдуард попрощался и вышел. Через некоторое время он вернулся, сел рядом с водителем и… Экскурсия началась. Вальяжно развалившись на сиденье, он о чем то говорил с водителем, не обращая на нас никакого внимания. Попробовали задать вопрос по ходу движения микроавтобуса по городу, но нас просто не замечали. Эдуард даже не повернулся в нашу сторону! Попытались достучаться, вроде бы идёт экскурсия! Задали вопрос, что за памятник мы видим на горе, слева, Эдуард рявкнул на нас, сказав что это мы узнаем из обзорной экскурсии по городу. Его разговор с водителем длился около 20 минут. Далее Эдуард просто молча сидел, был занят собой, экскурсию не вел. Затем, вспомнив про наше существование, он заговорил, кое- что рассказал, это было не более минуты. И снова тишина на 15 минут. Так продолжалось всю дорогу до озёра Севан. То молчит, то общается с водителем. Видимо, в его понимании это является нормой. Приехав к Севану, Эдуард показал, где ларьки с сувенирами, туалет, дорога к монастырю и озеру. На мой вопрос "А где экскурсия. " он рявкнул, что не может разорваться на три части. Можно было и не рваться, а просто провести и рассказать о монастыре, но этого не последовало. Мы побродили по окрестностям, прослушали местных людей, рассказы были интересные и доступные. Люди очень доброжелательные и приветливые. Остальную дорогу до Дилижана все были заняты в автобусе своим делами. Экскурсии как не было, так и нет. Перед Дилижаном Эдуард неожиданно оживился, кое-что рассказал, минуты на 2, и опять перешёл на общение с водителем. Мы мирно беседовали между собой, ведь экскурсии как таковой нет, мимолетные сообщения о том, какая красивая Армения и не более того. Да, мы согласны, красиво, колоритно, но…. мы платим за информацию! Перед приездом в монастырь Эдуард вспомнил, что надо хоть что то рассказать. Развернулся в салон и начал повествование. Но вдруг очень агрессивно и рьяно обратился к нам с таким словами"Вы мне с самого начала не нравитесь. " Вот так номер! Мы разговариваем между собой, потому, что экскурсовод нас просто игнорирует, экскурсию не ведёт! А оказывается, мы просто ему не нравимся! Мы отправились вообще то на экскурсию, а не нравится кому-либо. В его обязанность входит рассказывать, а не рычать на людей и выяснять кто кому нравится- не нравится! На остановке, без всяких посторонних лиц мы очень вежливо пытались донести раз'яренному Эдуарду, что надо рассказывать экскурсию, а не тарахтеть с водителем, проявить такт, а не орать на весь автобус. А где гостеприимство, где мужская выдержка, какое мнение сложится у гостей при таком отношении экскурсовода к своей работе? На это Эдуард рявкнул"Мне наплевать на Ваше мнение. " А зря, плеваться вообще неприлично, а на гостей- тем более! Ну а мнение гостей- залог будущего успеха туристической фирмы. Далее еще интересней: он стал брызгать слюной, выкрикивая, что мы сорвали ему экскурсию! Как можно сорвать то, чего не было? На наши спокойные вопросы Эдуард кипятился все больше, демонстрируя историчность и неуравновешенность. Захочется ли после такого ещё раз приехать? Думайте сами. Отношение к женщинам, отношение к человеку, которому ты годишься в сыновья, просто отношение к людям Эдуард продемонстрировал отлично. А о его качествах как экскурсовода и говорить нечего. Хотя в монастыре, после общения с нами, он заговорил, немного рассказал. Минимум, что можно было получить. . Дошло до него, что мы приехали не только смотреть, но и слушать. Правда, примкнув к другой группе, мы узнали в 10 раз больше, чем от Эдуарда, а местные жители охотно ответили на все наши вопросы. Им не плевать на наше мнение! Места замечательные, все впечатляет. В самом Дилижане Эдуард немного рассказал о хачкарах, видимо стало стыдно, ведь претензии были не только у нас. Далее он отвел нас к ремесленным мастерским, ничего не рассказав, в комнатах по сути были сувенирные ларьки. Вероятно, мы должны были затавариться…. Но у памятника Мимино его запал кончился, все гуляли и фотографировались сами, а он исчез минут на 20. Оказалось, что рядом кафе, в котором мы должны перекусить. Только об этом все должны были догадаться сами, информации ни от кого не поступало…. Через полчаса экскурсовод появился. На обратном пути Эдуарду аккуратно напомнили, что все должны доплатить за экскурсию( которой так и не услышали. ) Деньги собирал длительно, не хватало мелочи давать сдачи. Люди молчали, терпеливо ждали, когда он пойдет и разменяет купюры, никто не хотел выяснять отношения, слушать его выкрики. Неприятный осадок остался… Вернулись в город на 30 минут раньше запланированного. В итоге 1 час 10 минут у нас отняли. Люди выходили молча. Спасибо водителю, что довез без приключений.
Вывод: никому эту фирму не посоветую, а желающих отправлю в Ерани-тур! На следующий день мы поехали с ними. Получили массу впечатлений, положительных эмоций и отличное настроение! Кучу информации, ответы на все наши вопросы и неповторимого экскурсовода! А какой был обед на свежем воздухе! Обед, кстати, входил в стоимость экскурсии. А ещё каждому дали бутылочку воды, армянскую выпечку ещё до начала экскурсии. Подсказали, где можно будет поужинать в Ереване после экскурсии, как найти сувенирный рынок, что продегустировать и многое другое. В автобусе работал вай- фай и кондиционер. Эти маленькие радости мы не получили в этой поездке…
Эдуарда мы простили. В кафе вечером, поделившись таким впечатлением о поездке на Севан с пожилым местным человеком, услышали мудрое изречение: Если мужчина проявляет по отношению к вам АГРЕССИЮ, то ему не хватает ЛЮБВИ. Так вот мы именно этого пожелали Эдуарду, который так и не понял, в чем секрет гостеприимства. Экскурсовод- это призвание, а не способ самоутвердиться. Руководителю фирмы хочется пожелать более тщательно подбирать кадры для работы с людьми. Таких эдуардов нельзя допускать к людям, они портят лицо фирмы.
Наира
Ответ гида:
Уважаемая Татьяна Николаевна, благодарим за отзыв. Мнение каждого нашего гостя всегда очень ценно для нас.
Благодарю за столь подробное описание всех вопросов и нюансов.
Эдуард - один из лучших гидов нашей команды, об этом свидетельствуют многочисленные положительные отзывы, которые мы получаем на протяжении более 7 лет.
В данном случае, видимо, роль сыграл человеческий фактор - Эдуард человек военный, он участвовал в последнем войненном комфликте в Карабахе и, к сожалению, потерял многих сослуживцев, и видимо это отразилось на его психологическом состоянии. Так как он очень любит свою работу гида, то мы решили не отстранять его от работы, таким образом дав возможность поскорее реабилитироваться. Я понимаю, что это никак не должно отражаться на его работе и гости приезжают к нам, чтоб отдохнуть и получить положительные впечатления и эмоции.
От лица компании и от себя лично приношу свои извинения. Мы приняли решение дать Эдуарду кратковременный отпуск для восстановления своего морально-психологического состояния.
Надеюсь, что у Вас остались хорошие и добрые впечатления об Армении. Мы будем рады новой встрече с Вами и хотели бы предоставить Вам одну бесплатную экскурсию в удобный для Вас день. Будем очень ждать новой встречи с Вами.
Армения ждет Вас с открытым сердцем и душой.
Спасибо за понимание и хорошего Вам дня.
С
24 июня 2021
Вчера ездили на экскурсию с этим оператором. Экскурсовод молодец знает свое дело. Но! Претензии к оператору, 1. Перед поездкой можна списаться с клиентом для уточнения информации. 2. Мы ездили в жару для этого надо было предусмотреть воду для пассажиров, отсутствие интернета в автобусе. 3. Лучше добавить какую сумму к поезке, но организовать обед, так как поездка была около 6 часов, люди к 16.00 были голодные. Спасибо, что дали съесть по лавашику возле памятника Мимино. 4. Как-то странно, что половина автобуса должна ехать забирать пассажиров у их отеля. Мы добирались до места встречи сами.
Наира
Ответ гида:
Уважаемая София, благодарим за отзыв. Мнение каждого нашего гостя всегда очень важно для нас.
Хотела бы ответить на Ваши комментарии и обратить внимание на некоторые пункты организационных вопросов.
Мы всегда очень оперативно отвечаем на все вопросы, которые наши гости отправляют нам и предоставляем подробную информацию по нашим экскурсиям.
В описании нашей экскурсии указано, что в стоимость входит транспортное обслуживание, услуги русскоговорящего гида и входные билеты. Остальное не включено.
Во время экскурсии делаются остановки, гости обычно сами покупают что-то для перекуса, воду и все, что необходимо.
Касательно остановки на обед, обычно группа на месте решает этот вопрос с гидом. Если все участники или большинство из них решает сделать остановку на обед, то по рекомендации гида для гостей организуется обед и оплачивается гостями на месте.
Мы обычно отключаем Интернет в автобусе, так как в противном случае участники группы часто делают видео-звонки, обычные звонки (Whatsapp, Viber), что на самом деле мешает гиду проводить экскурсию, а также мешает остальным участником группы. Наши гиды всегда рассказывают интересную информацию не только в пунктах назначения, но и в дороге. Интернет включаем во время дальних переездов, когда бывает больше свободного времени.

Набор группы производится из конкретных отелей для тех участников, которые приобрели у нас пакетные многодневные туры. Одним из таких отелей является отель "Ширак" и так как он расположен в центре Еревана, то мы просим всех наших гостей по ежедневным турам собираться по данному адресу. Для наших гостей, которые приобретают экскурсию на один день или несколько ежедневных групповых экскурсий, сбор идет с одного адреса, иначе невозможно было бы собирать всех участников с адресов по всему Еревану. Стоит также отметить, что многие из наших гостей проживают в апартаментах или арендованных квартирах и собирать участников со всех этих адресов было бы не очень удобно.
Я постаралась довольно подробное описать весь процесс организации наших однодневных экскурсий.
Буду рада ответить на все Ваши вопросы.
Галина
10 июня 2021
Хотелось бы больше свободного времени на Севане, особенно в летний период
Д
10 июня 2021
Отличная экскурсия. По красивейшим местам. Спасибо гиду Анне за интересные истории. Понравилось абсолютно все. Севан прекрасен, а небольшая полянка с маками была приятным бонусом☺️
Н
9 июня 2021
Потрясающая экскурсия, потрясающая Анна! Невероятный маршрут, невероятные красоты Армении. Мега удобный автобус, комфортный маршрут. Огромное спасибо! В восторге от увиденного! Сразу же взяли и другие экскурсии с Анной и эти агентством.

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