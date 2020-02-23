8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Главные архитектурные памятники города

Экскурсия начнется с обзорного тура по Еревану, в котором вы охватите его основные достопримечательности, улицы и проспекты маленького центра. По пути вы услышите о кардинальных переменах, которые принес 1924 год, и роли архитектора Ал. Таманяна. Осмотрите его шедевр — здание Оперного театра Еревана — и узнаете, почему Площадь республики считают одним из лучших достижений армянской архитектуры. А на Северном проспекте, или ереванском Арбате, познакомитесь с современными постройками столицы.

Музей истории и мемориальный комплекс

Архитектурный облик дополнится историческими заметками о том, как жил и развивался город с солидным возрастом почти в 3000 лет. В Музее истории Еревана представлено около сотни тысяч предметов из разных эпох. Вы проследите весь путь, который прошел человек от первых свидетельств его заселения этой территории до наших дней. И даже рассмотрите 100-тысячелетние экспонаты, обнаруженные в Ереванской пещере. А чуть позже посетите Цицернакаберд, Мемориал геноцида армян, который нельзя обойти стороной, говоря об истории нашего народа.

Музей ковров

На фабрике ковров «Мегерян» вы познакомитесь с традицией ковроткачества и ролью ремесла в армянской культуре и быте. Рассмотрите старинные редкие ковры, в том числе прекрасно сохранившееся изделие 17 века. А также сможете принять участие в мастер-классе, чтобы лучше разобраться в тонкостях аутентичного искусства.

Коньячный завод: история и дегустации

Кроме того, вы посетите Ереванский коньячный завод с историческим музеем и дегустационным залом. Здесь вы осмотрите образцы армянских коньяков, созданных практически с момента основания завода, различные награды за качество, бочки, заложенные в честь известных личностей и многое другое. Увидите весь процесс производства и побываете на огромных складах. Откроете секреты приготовления всемирно известного армянского напитка и сможете оценить его терпкий аромат и неповторимый вкус. А также научитесь определять разницу между коньяками различной выдержки и отличать оригинальный продукт от подделки.