Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Что вас ожидает

Ереван с открытки

Вы увидите главные достопримечательности города: площадь Республики, Голубую мечеть, памятник Мать Армения и церковь Святой Катогике XIII века. Раскроете историю часовой башни на доме Правительства, заглянете на площадь Франции и оцените работу великого скульптора Родена. А на старинной улице Абовяна рассмотрите дома прошлых столетий, кинотеатр Москва и русский драматический театр имени Станиславского.

Самобытный Конд и парадный Каскад

Один из самых колоритных уголков Еревана — исторический район Конд. Мы прогуляемся по его узким улочкам, заглянем во дворы и посетим руины мечети Тапабаша. Кроме того, увидим своеобразную арт-зону с работами армянских и международных мастеров. Исследовав Конд, отправимся к архитектурно-монументальному комплексу Каскад. Он запомнится вам фонтанами, цветниками, художественно оформленными лестницами и великолепными скульптурами.

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