Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Большая обзорная прогулка по Еревану

Главные достопримечательности и тайные уголки города в душевной компании

Приглашаем раскрыть все грани армянской столицы! Вы посетите центральную площадь Республики, прогуляетесь по чудесным улицам Абовяна и Туманяна, оцените туристический Каскад и заглянете в аутентичный старинный район Конд.

Полюбуетесь местными парками, фонтанами и услышите историю развития города.
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану
Большая обзорная прогулка по Еревану

Что вас ожидает

Ереван с открытки

Вы увидите главные достопримечательности города: площадь Республики, Голубую мечеть, памятник Мать Армения и церковь Святой Катогике XIII века. Раскроете историю часовой башни на доме Правительства, заглянете на площадь Франции и оцените работу великого скульптора Родена. А на старинной улице Абовяна рассмотрите дома прошлых столетий, кинотеатр Москва и русский драматический театр имени Станиславского.

Самобытный Конд и парадный Каскад

Один из самых колоритных уголков Еревана — исторический район Конд. Мы прогуляемся по его узким улочкам, заглянем во дворы и посетим руины мечети Тапабаша. Кроме того, увидим своеобразную арт-зону с работами армянских и международных мастеров. Исследовав Конд, отправимся к архитектурно-монументальному комплексу Каскад. Он запомнится вам фонтанами, цветниками, художественно оформленными лестницами и великолепными скульптурами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Программа предполагает перерыв в колоритном кафе. Кофе/чай и армянская сладость гата включены в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: на Северном проспекте
Время проведения: в субботу в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ашот
Ашот
Добрый день, меня зовут Ашот. Вместе с командой гидов приглашаем вас погулять по одному из лучших городов мира. Мы не будем загружать вас датами и именами, а покажем Ереван таким, каким мы его любим и чувствуем. Ждем вас.
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